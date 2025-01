Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA BYD, salpa dalla Cina la nuova nave cargo

Il nome del produttore di automobili di Shenzhen, nella provincia cinese del Guangdong, è l’acronimo in inglese Build Your Dreams, “costruisci i tuoi sogni”. L’azienda fu fondata nel 2003 e si focalizzò subito nella produzione di veicoli elettrici, di cui possedeva già una parte fondamentale della tecnologia necessaria. Le batterie, infatti, del ramo non automobilistico della BYD, sono il core della produzione. Con il tempo è arrivata una gamma di EV di successo, altamente tecnologica e innovativa.

Il 2024 è stato un altro anno memorabile per il Gruppo BYD. E’ riuscito a vendere quasi 4,3 milioni di vetture in tutto il mondo. Sebbene in Cina vi siano tantissimi competitor di assoluto spessore la BYD ha demolito la concorrenza. Quest’ultima ha segnato, nel car market del Paese del Dragone Rosso, meno della metà del totale delle vendite, fermandosi a 1,76 milioni. La BYD, oltre ai modelli elettrici, si è fatta strada nel segmento delle ibride plug-in, diventate sempre più centrali nelle manovre commerciali del colosso cinese.

I numeri impressionanti della BYD

Nello specifico il major cinese ha commercializzato nel corso del 2024 ben 4.272.145, in aumento del 41,26% rispetto allo scorso anno. 4.250.370 esemplari sono stati veicoli passeggeri (+41,07% rispetto all’anno precedente), mentre 21.775 unità sono stati veicoli commerciali (+89,17%). Sebbene il car market elettrico sia andato incontro a una crisi generale, la BYD ha migliorato del 12,08% le vendite delle EV rispetto al 2023, vendendo 1.764.992 vetture alla spina. Le ibride plug-in, vendute da gennaio a dicembre 2024 in 2.485.378 esemplari, hanno segnato un incremento del 72,83%.

Oltre 3,5 milioni di consegne si sono registrate in Cina, ma anche fuori dai confini nazionali i dati sono in crescita: la BYD ha venduto 417.204 veicoli nel 2024, con un aumento del 71,86% rispetto al 2023. Il boom sta terrorizzando i competitor europei e anche la Tesla. Quest’ultima sta rinnovando la gamma per fronteggiare la crescita dei produttori di auto a zero emissioni. L’assalto della BYD sul mercato internazionale è avvenuto grazie a strumenti adeguati, anche sul piano logistico.

La super nave cargo della BYD

La Cina è sempre più vicina e il merito è anche dell’entrata in servizio della BYD Hefei nelle scorse settimane, terza nave mercantile del Gruppo asiatico la cui costruzione era stata completata, in tempi record, a settembre 2024. La BYD Hefei misura 199,9 metri in lunghezza e 38 metri in larghezza ed è capace di accogliere al suo interno 7.000 veicoli da trasportare in ogni zona del mondo. La nave viaggia a una velocità di 18,5 nodi. Per il viaggio inaugurale verso il Vecchio Continente la nave mercantile di BYD ha imbarcato ben 5.000 vetture, tra elettriche e ibride plug-in, destinate a essere immesse sul mercato europeo.

La mastodontica nave cargo rientra tra gli investimenti più importanti che BYD sta compiendo per crescere al di fuori del car market cinese. Entro l’inizio del 2026 il major asiatico prevede di disporre di una flotta di otto navi mercantili per le sue esportazioni. Inoltre, sono previsti dei nuovi stabilimenti fuori dalla Cina, come quello in Ungheria. Un modo anche per aggirare i dazi e per continuare a crescere, sfruttando le mosse politiche europee che hanno spianato la strada al successo dei costruttori stranieri di auto di ultima generazione.