Fonte: Ufficio Stampa Tesla Si ferma la crescita di Tesla

Il 2024 è un anno storico per Tesla: l’azienda di Elon Musk, infatti, ha registrato il suo primo calo di vendite su base annuale. Andando a confrontare i dati del 2023 con quelli del 2024, infatti, si nota un rallentamento netto per l’azienda che ha chiuso gli ultimi 12 mesi con un saldo negativo, in termini di unità consegnate, rispetto a quanto fatto l’anno precedente.

Il risultato era ampiamente atteso e il calo è stato sensibilmente ridotto grazie a un ultimo trimestre del 2024 da record per la Casa. Tra ottobre e dicembre, infatti, Tesla ha sfiorato quota 500.000 unità consegnate. Anche questo dato era atteso dagli analisti che si aspettavano qualche migliaia di unità in più (circa 507.000).

Tesla deve anche fare i conti con la crescente concorrenza dei costruttori cinesi e, in particolare, di BYD che ha sfiorato il sorpasso nel 2024.Andiamo ad analizzare i risultati ottenuti da Tesla nel corso dell’ultimo anno appena concluso.

I numeri di Tesla

In attesa dell’arrivo delle prossime novità, come la nuova versione della Tesla Model Y o anche della tanto chiacchierata Tesla economica, il 2024 è stato un anno difficile per l’azienda americana, nonostante le 495 mila unità consegnate nel corso del quarto trimestre dell’anno. Complessivamente, infatti, Tesla ha consegnato 1,78 milioni di unità nel 2024, non riuscendo a raggiungere i risultati ottenuti nel corso del 2023 (1,8 milioni di unità).

Il confronto su base annua è chiaro: Tesla deve farei conti con un calo di circa l’1% andando a mettere a paragone i dati del 2024 con quelli di 2023. I dati dell’azienda di Elon Musk restano, in ogni caso, ben al di sopra di quelli registrati nel corso del 2022 quando la Casa aveva consegnato 1,3 milioni di unità in tutto il mondo. Lo stop, però, è chiaro e ora viene certificato dai numeri.

Non si tratta, quindi, di un crollo verticale per Tesla ma è comunque un dato storico che segna un brusco stop del programma di crescita dell’azienda. Per il prossimo futuro, Tesla dovrà fare i conti con diversi fattori che potrebbero rallentarne la crescita, a partire da un’elettrificazione più lenta del previsto, soprattutto in Europa, e dalla concorrenza cinese che diventa sempre più agguerrita. Per il prossimo futuro, Tesla punterà forte sulla guida autonoma. Nel frattempo, però, il titolo in borsa è calato di oltre il 7%.

Una parte del calo registrato da Tesla sul mercato globale è legato anche all’Italia (mercato in cui le elettriche sono calate dello 0,9%) dove la Casa ha immatricolato un totale di 15.650 unità facendo segnare una riduzione del 6% nel confronto con i risultati ottenuti nel corso del 2023.

Il principale concorrente

Nel corso del 2025 potrebbe esserci il definitivo sorpasso di BYD a Tesla. L’azienda cinese (agevolata da una gamma più articolata con vari modelli low cost) ha chiuso il 2024 con numeri molto vicini a quelli della rivale americana. Per BYD, infatti, le consegne sono arrivate a circa 1,76 milioni di unità. La forte crescita registrata negli ultimi anni dalla Casa cinese dovrebbe portare al sorpasso ai danni di Tesla che, per mantenere la leadership del mercato, dovrà accelerare notevolmente.