Tesla Model 2: l'elettrica low cost

Tesla è una delle grandi realtà automobilistiche di recente fattura. Il marchio americano, fondato dal patron sudafricano Elon Musk, ha stupito tutti quanti stravolgendo il mercato e creando una dimensione forte attorno a sé, tale da far divenire il brand come il punto di riferimento del mondo dell’elettrico a quattro ruote. Inutile dire che anche una concorrenza formata da marchi solidi e prestigiosi, con un grande passato alle spalle, ha inseguito il competitor californiano in fatto di strategie e tecnologia applicata alle auto alla spina. Oggi, però, Tesla sta vivendo un momento particolare, dovendo fronteggiare un crollo delle vendite in questo primo semestre del 2024, cosa che potrebbe comportare un’accelerazione versione la Model 2, l’attesa elettrica low cost.

Accelerata verso la Tesla Model 2

Dicevamo, nei primi sei mesi del 2024 Tesla sta vedendo deteriorare i suoi profitti calati drasticamente del 45% rispetto all’anno precedente. Questo, tuttavia, non spaventa più di tanto Elon Musk che ha una voglia matta di riportare la barca in linea di galleggiamento. Il suo piano è ben preciso e porta a un’accelerata repentina verso il lancio di un modello rivoluzionario come la Tesla Model 2. O almeno, rivoluzionario nel prezzo, perché andrebbe a ricoprire la fascia dei 25.000 dollari. Una zona molta competitiva, dove si trovano un sacco di modelli anche europei, come le recenti Fiat Grande Panda o Renault 5.

In ogni caso, proporre sulla scena un modello economico dovrebbe cominciare a essere una priorità per Tesla. Il pubblico desidera fortemente una proposta del genere, senza contare che un veicolo abbastanza accessibile potrebbe dare un boost di vendite notevole. Questo, poi, si tradurrebbe sul fronte finanziario in un’impennata di positività che potrebbe rimettere in sesto persino i profitti claudicanti di questo periodo. In sostanza, Tesla e i suoi azionisti dovrebbero sperare che il sentore di accelerazione nei confronti del progetto Model 2 non sia una solita sparata di Musk, ma un fatto concreto e tangibile.

Tesla si arrocca: numeri in linea con la strategia

Niente nubi scure all’orizzonte, anzi, il presente di Tesla andrebbe bene, o quanto meno sarebbe allineato con le aspettative interne. Quindi, anche se i numeri attuali non sono gratificanti, l’azienda americana ha confermato nel corso della conferenza per i dati fiscali del Q2 2024 di essere in linea con la tabella di marcia che farà da trampolino alla produzione di serie del modello economico tanto chiacchierato. Dopo le indiscrezioni che volevano la vettura cancellata, Musk è sicuro di poterla completare nel giro di un anno, per mostrarla in anteprima al pubblico già a partire dal nuovo anno (il 2025).

Dunque, ci sarebbe stata una spinta propositiva verso questo progetto, visto che precedentemente la Tesla economica era prevista per la seconda metà del 2025. La speranza di moltissimi è che non ci siano ritardi, come accaduto anche nel passato con altri modelli chiave (leggasi robotaxi). Con Musk, tuttavia, bisogna essere pronti a qualunque sorpresa e giravolta. “I piani per lanciare nuovi veicoli, compresa la Tesla economica, stanno procedendo, contiamo di partire con la produzione nella prima metà del 2025” , ha detto la casa californiana, che oggi fa base in Texas.