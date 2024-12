Fonte: iStock La Tesla Model Y Juniper arriverà nei primi mesi del 2025

Tesla si prepara a rivoluzionare ancora una volta il mercato delle auto elettriche con la nuova Model Y Juniper, che sarà disponibile a partire da gennaio 2025. Questo modello rappresenta un’importante evoluzione della linea Model Y, portando con sé, oltre a un design rinnovato, anche innovazioni tecnologiche e prestazioni migliorate.

Considerando che nel 2023 la Model Y non solo ha dominato il segmento EV, ma ha venduto ben 1.2 milioni di unità, superando addirittura le vendite di marchi storici come Toyota, decisamente non male per un’auto che ha visto la luce nel 2019. Con questo restyling ovviamente Tesla punta a bissare il successo a cui si sono abituati, inserendo nuove e moderne funzionalità, come da tradizione Tesla.

Il nome “Juniper” non è solo un richiamo alla natura, ma simboleggia anche una visione futuristica, dove tecnologia e sostenibilità si incontrano, infatti questo nuovo modello si posiziona come un punto di riferimento per chi cerca un’auto versatile, efficiente e al passo con i tempi.

Design rinnovato e via il logo

Si prevede che la Tesla Model Y Juniper sarà molto di più di un semplice restyling estetico, considerando soprattutto che Tesla ha deciso di intervenire sulla Model Y mantenendo l’amata silhouette a uovo ma introducendo elementi di design più moderni e affilati. Le prime indiscrezioni del prototipo mostrano un frontale ridisegnato, con fari più sottili e un profilo più pulito, che richiama l’estetica della Model 3 Highland, per cui l’obiettivo di Tesla è chiaro: mantenere l’identità del modello, ma con uno sguardo rivolto al futuro.

La parte posteriore subirà altrettante modifiche significative, con una nuova barra luminosa a LED attraverserà l’intera larghezza del veicolo e una finitura satinata che conferisce maggiore eleganza alla vettura. L’amato logo Tesla lascerà il posto alla scritta “TESLA” in pieno stile minimal, una tendenza già vista su altri modelli del brand, mentre il tetto panoramico rimarrà un elemento distintivo, garantendo un’ottima illuminazione interna dell’abitacolo.

Prestazioni: più energia e più autonomia

I rumors parlano di possibili miglioramenti sostanziali in termini di efficienza energetica, al momento si ipotizza l’introduzione di un nuovo pacco batteria da 95 kWh (quella attuale è da 81 kWh), che potrebbe aumentare significativamente l’autonomia rispetto all’attuale versione, mentre i motori elettrici dovrebbero mantenere prestazioni simili alle versioni attuali, con potenze intorno ai 295 CV per la versione Standard e 384 CV per la Long Range.

Prevista anche una variante Performance che potrebbe addirittura raggiungere i 510 CV, con tempi di accelerazione che si avvicinerebbero ai 3 secondi, ma al momento ovviamente non è nulla di certo. C’è anche da considerare che queste nuove motorizzazioni potrebbero essere riservate unicamente al mercato cinese, facendo rimanere invariate le motorizzazioni attuali della Model Y. All’efficienza contribuirà anche il design, i quali cambiamenti aerodinamici aumenteranno appunto l’efficienza e l’autonomia, facendo scendere il coefficiente di resistenza da 0,225 a 0,219.

Interni: lusso e tecnologia

Ovviamente anche gli interni subiranno una vera e propria rivoluzione, dato che Tesla punta a migliorare la qualità dei materiali e la rifinitura, rispondendo alle critiche mosse nei confronti degli allestimenti precedenti. Previsto quindi un nuovo volante, uno schermo touch con cornici più sottili e finiture in stile carbonio che caratterizzeranno l’abitacolo, mentre altre novità interessanti riguardano l’illuminazione ambientale multicolore, con l’aggiunta di doppi pad di ricarica wireless e sedili anteriori con riscaldati e ventilati.

Si vocifera anche che Tesla prevede di sostituire il tradizionale stelo del tergicristallo con un sistema completamente automatico, spostare i comandi degli indicatori di direzione sui pulsanti del volante e riposizionare la selezione delle marce sul touchscreen, con pulsanti touch aggiuntivi posizionati dietro lo specchietto retrovisore sul tetto. I passeggeri posteriori beneficeranno anche di una panca riscaldata e di un touchscreen da 8 pollici per i comandi del clima e dei media, ma sebbene queste modifiche non siano rivoluzionarie, portano la Model Y più in linea con i concorrenti che offrono sempre più funzionalità premium di serie per quanto riguarda l’abitacolo.

Naturalmente ci si aspetta anche una versione più performante del software Autopilot, che include funzioni avanzate per l’assistenza alla guida e il parcheggio automatico, con un monitoraggio continuo dell’ambiente circostante ancora più preciso, così da rendere ogni viaggio più sicuro, prevenendo eventuali situazioni di pericolo.

In aggiunta a questo, sempre secondo teorie è previsto un sistema audio a 17 altoparlanti che comprenderà anche due subwoofer e due amplificatori, oltre a un sistema di microfoni migliorato al fine da garantire ancora più qualità alle chiamate e una maggiore silenziosità interna tramite l’utilizzo di vetri acustici a 360°.

Disponbilità e prezzo

Il lancio della nuova Model Y non sarà immediato, Elon Musk ha già anticipato che il debutto sul mercato globale è previsto per la prima metà del 2025, ma inizialmente, potrebbe essere privilegiato il mercato cinese, con successiva distribuzione in Nord America ed Europa. In ogni caso al momento la strategia di Tesla sembra essere quella di smaltire prima l’inventario dell’attuale Model Y.

La Tesla Model Y Juniper sarà disponibile sul mercato italiano a partire da gennaio 2025. Anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali sui prezzi di listino, si prevede che sarà posizionata in una fascia competitiva (si vocifera che partirà da 45.000 euro), considerando le numerose innovazioni offerte. Gli ordini saranno presto aperti sul sito ufficiale Tesla, dove sarà possibile personalizzare la vettura in base alle proprie esigenze, scegliendo tra diverse configurazioni e optional.