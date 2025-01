La Tesla Model Y, l'auto più venduta al mondo nel 2023, si evolve con il progetto Juniper, sia a livello di look sia in termini di tecnologie e prestazioni

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Tesla Tesla svela la nuova Model Y

L’attesa è giunta al termine: la Tesla Model Y 2025 emerge dal velo di mistero con un design audace e innovazioni tecnologiche all’avanguardia. Anche senza gli squilli di tromba, l’evoluzione porta diverse novità in dote.

Per rimanere al passo coi tempi, e battere la concorrenza, Elon Musk punta sull’intelligenza di bordo, e fa una dichiarazione d’intenti: ridefinire gli standard delle vetture elettriche da qui al prossimo decennio. La première, avvenuta sui siti web cinesi e australiani della Casa, promette di continuare il successo del predecessore, il modello più venduto al mondo nel 2023. Il futuro è nelle nostre mani.

Design moderno e aerodinamico

Con il nome in codice “Juniper”, la nuova Model Y richiama nelle linee il Cybertruck. Seppur conservi la carrozzeria SUV, il centro stile ha preso chiara ispirazione dal futuristico pick-up, tanto apprezzato dagli Stati Uniti, anche da personaggi famosi, tra cui la cantante e attrice Lady Gaga, nonché il presidente Donald Trump. Una sottile barra luminosa a LED a tutta larghezza caratterizza il frontale, integrandosi alla perfezione con i fari principali, collocati appena sotto.

Il paraurti anteriore è stato ridisegnato per migliorare l’aerodinamica, e una nuova telecamera è stata aggiunta allo scopo di potenziare le funzioni di Autopilot. L’aggiornamento punta a garantire la piena compatibilità con le funzionalità di guida autonoma completa, dove consentito dalla legge. Oltreoceano, ad esempio, l’Arizona e il Nevada applicano una regolamentazione favorevole. In Europa, la Germania ha dato il via libera al Livello 3 su strade pubbliche, mentre test di Livello 4 sono autorizzati in aree specifiche.

Fonte: Ufficio Stampa Tesla

A sua volta, il posteriore della Model Y presenta un design futuristico, espresso da una barra luminosa a tutta larghezza –integrante la scritta “Tesla” – e luci posteriori LED a forma di C. Sul lato sinistro del portellone è, invece posizionato il nome del modello. La porta del bagagliaio ora si apre in automatico quando ci si avvicina alla vettura, e lo spazio di carico è stato aumentato a 2.130 litri, inclusa una capiente frunk sotto il cofano anteriore.

Fedele al look attuale, la silhouette ha un parabrezza anteriore e profondo, che si fonde in un tetto panoramico in vetro. Le nuove ruote e la lunghezza del veicolo ottimizzano l’efficienza e l’aerodinamica. Cinque le tonalità disponibili, tra cui il nuovo “glacier blue”, oltre a “stealth grey”, bianco perla, “quicksilver” e “ultra red”.

Comfort, tecnologia e innovazione

L’abitacolo conserva un’impronta minimalista, simile a quella della Model 3 aggiornata nella seconda metà del 2023. Tuttavia, solo una delle due leve dietro il volante è sparita, dopo che l’utilizzo dei pulsanti per attivare le frecce aveva creato qualche piccolo disagio agli utenti.

La leva adibita alla selezione del cambio è stata rimossa e integrata nel touchscreen centrale da 15,4 pollici, ancora l’elemento dominante del cruscotto. Ad affiancarlo, un nuovo display da 8 pollici riservato ai passeggeri posteriori. Lo schermo aggiuntivo permette di giocare e interagire con varie applicazioni per viaggi piacevoli più che mai. Inoltre, i sedili posteriori possono adesso essere ripiegati elettricamente mediante un semplice tocco, mentre quelli anteriori offrono sia ventilazioni sia riscaldamento.

Fonte: Ufficio Stampa Tesla

Ispirato allo stile della Model 3, il volante risulta moderno e funzionale. Il rivestimento acustico nei vetri laterali migliora l’isolamento, e materiali di alta qualità, morbidi al tatto, valorizzano cruscotto e portiere. In segno di continuità col recente corso, si rinnova pure l’illuminazione ambientale. Le opzioni disponibili per gli interni includono una combinazione di bianco e nero, che crea un contrasto elegante, oppure una finitura completamente nera, adatta a chi predilige una tipologia sobria e uniforme.

Allo stesso modo della restante gamma Tesla, la nuova Model Y riceverà aggiornamenti software via etere volti a migliorare le prestazioni, l’efficienza e le funzioni di sicurezza. Tra le novità tecnologiche, è incluso un upgrade dell’app per smartphone e Apple Watch, che consente di utilizzare l’orologio come chiave e monitorare lo stato della batteria, la pressione degli pneumatici e ulteriori informazioni critiche direttamente dal polso.

Versioni e prezzo

Al fine di migliorare il comfort e il piacere trasmesso dal predecessore, la Tesla Model Y 2025 è dotata di sospensioni, mozzi e pneumatici rivisti. La tecnologia Giga Casting ha rivoluzionato il telaio, riducendo il numero di componenti strutturali da 70 a una singola parte; non solo incrementa la rigidità strutturale, ma contribuisce altresì a una guida più fluida e silenziosa, elevando il relax complessivo e raffinando ulteriormente l’esperienza.

Al momento dell’approdo sul mercato, il SUV è proposto in due versioni: la Long Range con trazione integrale e la RWD autonomia standard con trazione posteriore. Sebbene non siano state rilasciate comunicazioni ufficiali sulla capacità delle batterie, il portale australiano indica rispettivamente 550 e 467 km. Entrambe rappresentano un miglioramento rispetto alla vettura attuale, che raggiunge un massimo di 533 km.

Le velocità di ricarica sono state confermate fino a 250 kW per la versione a lunga autonomia e 170 kW per il modello ad autonomia standard. In termini di prestazioni, la prima accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, mentre la standard lo fa in 5,9 secondi. La velocità di punta dichiarata è di 201 km/h in entrambi in casi.

Alcune immagini spia ritraggono un muletto con vernice Ultra Red e spoiler, alimentando le speculazioni su una variante ad alte prestazioni, magari già entro la fine del 2025. Qualora il progetto andasse effettivamente in porto, è lecito immaginare un affinamento sia tecnico sia estetico, con spoiler discreti e specifici badge “Tesla Performance”.

In Cina, la nuova Model Y debutta con un prezzo di partenza di 263.500 yuan, equivalenti a circa 35.000 euro, per un aumento del 5% rispetto al predecessore. Sebbene al momento manchino dettagli ufficiali relativi al mercato europeo, in Italia dovrebbe superare i 43.675 euro attuali. Oltre alla Gigafactory di Shanghai, dove i lavori sono già iniziati, il veicolo verrà realizzato nel complesso di Berlino, una scelta strategica per soddisfare al meglio la domanda. Si tratta di un ulteriore passo avanti in confronto alla Model 3, sempre affidata alla manodopera cinese e statunitense.

Il Tesla Model Y 2025 segna un’evoluzione cruciale per la gamma del marchio, combinando un design elegante con innovazioni di punta. Le prestazioni migliorate e il maggiore comfort fanno di questo modello non solo un aggiornamento, ma una vera e propria ridefinizione degli standard dell’azienda. L’imminente debutto sui mercati internazionali rafforza ulteriormente il suo ruolo di riferimento nel panorama delle auto elettriche.