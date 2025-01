Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Tesla Aprono le prenotazioni della Tesla Model Y 2025 in Italia

Se arrivare al successo è difficile, confermarlo lo è ancora di più. Ma non per questo non bisogna provarci, cercando di adeguarsi alle richieste del proprio pubblico, e a un mercato in continua evoluzione. Svelata negli scorsi giorni, la Tesla Model Y 2025 può ora essere ordinata anche in Italia. Il modello, leader delle vendite a livello mondiale, ha contribuito a sdoganare l’elettrico.

Sebbene le auto elettriche abbiano finora conosciuto una diffusione frammentaria, il gioiello di Elon Musk funziona. Lo stile, la tecnologia, i motori: ogni elemento viene studiato con cura, affinché il pubblico ne rimanga irrimediabilmente attratto. Il restyling, soprannominato “Juniper” tra gli uffici interni, richiama in parte le modifiche in precedenza apportate alla Model 3. Così si scorge al primo sguardo una certa parentela tra le due “sorelle”, elementi centrali della gamma.

Evoluzione raffinata

In un periodo storico dove le Case riducono le proposte a listino, l’azienda texana applica fin dalla nascita il principio “poche, ma buone”. L’attenzione per la qualità caratterizza anche la nuova Tesla Model Y, che si presenta come un’evoluzione raffinata del modello precedente. Conserva, infatti, i punti di forza valsi il successo globale e introduce dettagli innovativi, capaci di elevare ulteriormente l’esperienza di guida.

L’aggiornamento mette in mostra un design rinnovato, una fusione di funzionalità aerodinamica ed estetica avanguardista. Ispirato ai tratti distintivi del Cybertruck, il frontale conferisce un look aggressivo e minimalista; la fascia luminosa posteriore da 1,6 m aggiunge un tocco di eleganza moderna, e ottimizzare al contempo l’efficienza aerodinamica. Gli aggiornamenti attuati rafforzano il fascino del veicolo, senza tradire l’essenza minimalista.

All’interno, spicca la rimozione delle leve dietro il volante. Al loro posto, trovano spazio comandi touch avanzati. Un nuovo touchscreen da 8 pollici dedicato ai passeggeri posteriori dovrebbe fare al caso di chi viaggia in famiglia o con amici. I materiali premium e i sedili ridisegnati contribuiscono a creare un ambiente confortevole, funzionale e in linea con le esigenze di utenti attenti ai dettagli.

Launch Series

Il debutto in Italia della Tesla Model Y MY25 avviene con la Launch Series AWD, una versione esclusiva che punta a soddisfare le aspettative degli appassionati del marchio e degli early adopters. Tra gli elementi distintivi troviamo cerchi Helix 2.0 da 20 pollici, carrozzeria disponibile in due colorazioni (grigio e nero), interni al 100% neri e impianto audio premium, dotato di 16 altoparlanti e un subwoofer.

Il prezzo di 60.990 euro la colloca nella fascia premium dei SUV elettrici. Un segmento affollato come non mai, occupato da proposte del calibro di Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-E, BMW iX1 e iX3. Se le rivali cercano di competere attraverso prezzi inferiori o opzioni specifiche, Tesla si distingue per l’esperienza utente completa, comprensiva di aggiornamenti software continui, rete di Supercharger diffusa e un ecosistema unico.

In alternativa, il produttore ha scelto di mantenere a listino la versione precedente della Model Y, disponibile a partire da 39.675 euro, grazie a un bonus promozionale di 4.000 euro. Con il MY2025, il SUV ribadisce che visione e innovazione possono ancora fare la differenza in un mercato in rapido sviluppo.