Fonte: Ufficio Stampa Tesla La nuova versione della Tesla Model Y accende l'entusiasmo

Tesla si lancia in una nuova avventura commerciale, ovvero il lancio della Model Y in versione aggiornata che prende il nome di Juniper. Tutto è pronto per dare vita a un nuovo importante capitolo che riguarda l’azienda americana fondata dal patron Elon Musk, perché l’inizio della produzione di prova della Model Y aggiornata presso la Gigafactory di Shanghai è previsto per il 22 ottobre 2024. Secondo quanto riporta un blogger automobilistico cinese, l’assemblaggio iniziale sarà però contingentato: appena 12 veicoli al giorno. Questo restyling segue direttamente il recente aggiornamento di un altro modello della gamma, la Model 3 Highland, che ha portato delle migliorie estetiche e funzionali molto importanti.

Tanta attesa

C’è grande attesa intorno a questa innovativa variante di uno dei SUV di maggior successo planetario. Infatti, lo scorso anno la Tesla Model Y è stata la vettura 100% elettrica più venduta a livello globale e per, questo motivo, il richiamo intorno alla Juniper è di ampia risonanza. Dunque, il restyling della Model Y – un modello che forse non aveva bisogno di un aggiornamento così sostanzioso, al contrario della Model 3 che di base era più vecchia – ha il dovere di tenere l’asticella della qualità e dell’attenzione molto alta, poiché conservare la leadership del mercato è un’impresa complessa, al netto di una concorrenza sempre più nutrita e spietata. Forse, anche per questa ragione l’azienda americana ha avallato il lancio della Juniper per la sua Model Y.

Le caratteristiche del restyling della Tesla Model Y

Le novità più attese per la Model Y Juniper riguardano tanti punti della vettura. Parlando dell’impatto estetico, avremo un frontale simile a quello della Model 3 Highland, poi, avremo miglioramenti per quanto riguarda l’efficienza e un abitacolo che porta in dote un upgrade decisivo alla voce silenziosità. La nuova Model Y abbatte quasi completamente i fruscii, o almeno questo è quanto fa trapelare Tesla. Tuttavia, le sorprese potrebbero essere altre e non finire qui. Le foto rilasciate negli ultimi mesi mostrano prototipi camuffati con un frontale del tutto nuovo e altre modifiche che potrebbero dare al SUV di Tesla un look più cattivo, aerodinamico e contemporaneo.

Tesla non ha ancora confermato in modo ufficiale quando il nuovo modello sarà a disposizione dei clienti, ma le prime voci suggeriscono che la produzione vera e propria potrebbe non iniziare fino al primo trimestre del 2025. La produzione di prova limitata e le restrizioni imposte ai lavoratori della fabbrica indicano che Tesla vuole tenere il modello sotto controllo fino al lancio ufficiale.

Poi, se la fase sperimentale verrà chiusa con successo si aprirà un’altra pagina che, in Tesla, sperano possa portare grandi soddisfazioni. Alla fine, fino a questo momento, la Model Y ha stupito tutti quanti raggiungendo delle vette commerciali impensabili e che non ha nessuna intenzione di mollare. Quello scettro conquistato sul campo ha un valore anche simbolico, che Elon Musk e i suoi continueranno a rincorrere, perché chi vuole primeggiare ha il desiderio di restare sempre al primo posto. Gli investimenti di Tesla sembrano andare precisamente in questa direzione, dato che nella trazione elettrica sono loro che tirano le fila di tutti quanti.