Fonte: Ufficio Stampa Tesla Tesla entra nel clima del Black Friday

È un buon momento per acquistare una Tesla Model Y. Nelle ultime ore, infatti, l’azienda americana, tramite l’account X della divisione che gestisce le operazioni in Europa e Medio Oriente, ha lanciato una promozione che potrebbe spingere tanti potenziali acquirenti a scegliere il crossover elettrico che, da tempo, rappresenta un punto di riferimento assoluto del mercato delle auto a zero emissioni.

Acquistando una nuova Model Y, infatti, sarà possibile sfruttare un anno di ricariche gratuite al Supercharger. L’iniziativa è strettamente legata alla necessità di smaltire le ultime scoerte del modello attuale in vista del debutto del restyling della Model Y, atteso per il prossimo anno.

Promo di fine anno per Tesla

Scegliere una Tesla Model Y diventa più interessante. Come riportato dall’azienda su X, effettuando un ordine del crossover con consegna entro la fine dell’anno, infatti, sarà possibile ricevere un anno di ricariche gratuite tramite la rete di punti di ricarica Supercharger oramai ampiamente diffusa in tutta Europa. L’importo effettivo del bonus è legato a doppio filo alla frequenza con cui si ricarica la vettura e, quindi, ai chilometri percorsi.

Il risparmio, però, sarà, inevitabilmente, considerevole. Contestualmente, come riporta il sito della Casa, è possibile optare anche per l’acquisto in leasing con TAN fisso 2,99% e TAEG 3,06% (per i dettagli completi in merito rimandiamo al sito Tesla). Anche questa promo è valida in caso di ordini con consegna entro fine anno (ma l’ordine deve essere definito entro fine novembre 2024).

La mossa di Tesla è studiata con il chiaro obiettivo di smaltire le scorte della Model Y, in vista del lancio della Juniper, nome in codice con cui è indicata la versione restyling dell’elettrica della Casa americana che debutterà sul mercato nel corso del 2025, subito dopo l’avvio della produzione di serie.

La Juniper introdurrà diverse novità in termini di design oltre a una nuova versione con batteria fino a 95 kWh che garantirà un ulteriore incremento dell’autonomia dell’elettrica per chi sceglierà la versione Long Range. Ulteriori dettagli sul progetto, che sarà affiancato anche da una versione a 7 posti della Model Y, arriveranno a breve.

Continua il dominio del mercato italiano

Le nuove iniziative pensate per smaltire le scorte potrebbero garantire un’ulteriore accelerazione per Tesla che continua a registrare ottimi numeri, nonostante la concorrenza agguerrita di BYD. In particolare, in Italia, la Casa americana occupa quasi il 25% del mercato delle auto a zero emissioni con la Model 3 che si conferma il modello più venduto con oltre 7.000 unità consegnate, precedendo la Model Y, seconda con poco più di 6.000 unità consegnate.

Restando al mercato italiano, il divario tra Tesla è il resto del mercato delle auto elettriche è enorme. In terza posizione, tra i modelli più venduti, c’è la Volvo EX30 che si ferma a poco più di 3.000 unità vendute. Quarta è la Jeep Avenger con 2.302 unità. Le due vetture messe assieme non riescono a superare la Model Y. Staremo a vedere se la nuova promo annunciata dalla Casa americana contribuirà a sostenere le vendite della Model Y che, intanto, è in lotta per conquistare il titolo di auto più venduta in Europa con altri modelli molto più economici.