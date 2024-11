BYD continua a crescere e a registrare numeri record con vendite superiori a quelle di Tesla per la prima volta in un trimestre

Continua la crescita di BYD che, in attesa di ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato italiano ed europeo, ha chiuso una trimestrale da record. Si tratta di un risultato davvero storico quello ottenuto da BYD: la Casa cinese, infatti, per la prima volta è riuscita a superare Tesla in termini di ricavi in un trimestre. Nel corso del periodo compreso tra luglio e settembre 2024, infatti, BYD ha ottenuto risultati eccellenti, con una crescita sostanziale rispetto al 2023. Vediamo i dettagli:

Un trimestre da record

Nel corso del terzo trimestre del 2024, BYD ha raccolto registrato vendite per 28,2 miliardi di dollari con un incremento del +24% rispetto al trimestre precedente. Il dato è molto positivo anche se è leggermente inferiore rispetto alle stime degli analisti. L’aspetto più interessante del risultato ottenuto da BYD è, però, rappresentato dal sorpasso a Tesla in termini di fatturato. La Casa americana, infatti, si è fermata a 25,2 miliardi di dollari di incassi nel corso del trimestre appena concluso. Si tratta di un sorpasso storico per BYD che, come annunciato nei giorni scorsi, ha obiettivi ambiziosi per l’Italia con una gamma destinata ad arricchirsi nei prossimi mesi.

Ottimi dati per BYD

Il fatturato trimestrale non è il solo elemento positivo per la Casa cinese che continua a far registrare numeri record, sia per quanto riguarda le consegne che i dati finanziari, affermandosi sempre di più come un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote, sia in Cina che nel resto del mondo. L’ultima trimestrale rappresenta l’ennesima conferma dell’ottimo stato di salute.

Nel corso del trimestre appena concluso, infatti, BYD ha registrato un utile netto di 1,6 miliardi di dollari. Questo dato è un record storico per l’azienda che ha anche ottenuto un margine lordo del 21,9%. Tutto è legato al record di vendite trimestrali. Nel periodo compreso tra luglio e settembre, infatti, l’azienda ha raggiunto 1,12 milioni di veicoli venduti, tra elettrici e ibridi plug-in, con un risultato in contro tendenza rispetto al resto del mercato dei veicoli alla spina.

Rispetto a Tesla, BYD ha una gamma più ricca e diversificata e può contare su di una presa fortissima sul mercato cinese, in continua crescita anche per quanto le elettriche e le ibride. L’azienda, quindi, può guardare al futuro con la certezza di poter continuare il suo programma di crescita nel corso dei prossimi anni, avendo anche le risorse per sostenere l’ambizioso progetto di espansione in Europa, ai danni della stessa Tesla oltre che dei produttori locali, in difficoltà come confermano i dazi voluti dall’UE oltre che la crisi del Gruppo Volkswagen.

Il futuro di BYD è ancora tutto da scrivere. La crescita in doppia cifra registrata da nel corso del 2024 potrebbe continuare anche nel 2025, sfruttando l’espansione del mercato cinese oltre che la possibilità per la Casa di rafforzare la sua posizione sul mercato europeo e su altri mercati globali. I margini di crescita per BYD, in questo momento, sono davvero enormi e la prossima trimestrale potrebbe far segnare un nuovo record, sia in termini di consegne che di risultati finanziari.