BYD conferma l'arrivo di cinque nuovi modelli sul mercato in Europa: la Casa cinese non ha intenzione di rallentare il suo ambizioso programma di crescita

Fonte: Ufficio Stampa BYD BYD punta a crescere in Europa

BYD vuole ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato europeo. La Casa cinese ha obiettivi molto ambiziosi e non intende cambiare programmi rispetto a quanto definito in passato, nonostante l’arrivo dei dazi sulle auto elettriche cinesi, voluti dall’UE per tentare di proteggere la produzione europea.

A chiarire i piani di BYD per l’Europa è Alfredo Altavilla che, dopo diversi anni in FCA, è oggi stato nominato come consulente speciale per l’Europa dall’azienda cinese. Altavilla ha fornito alcune anticipazioni sul futuro di BYD sul mercato europeo in occasione della presentazione della Sealion 7, l’ultima novità della gamma, avvenuta a Francoforte.

5 modelli in arrivo

Altavilla ha confermato che BYD continuerà con i suoi programma e che i dazi sulle auto elettriche sono visti dall’azienda come un “mal di testa passeggero” visto che è sono già in corso i lavori per avviare la produzione di nuove vetture in Ungheria e Turchia, in modo da evitare i costi aggiuntivi (pari a circa il 17% per l’azienda) voluti dall’UE. Per il prossimo futuro, BYD ha le idee chiare e prevede il lancio di 5 nuovi modelli entro il 2025 sul mercato europeo. I dettagli saranno rivelati progressivamente ma è evidente qual è la strategia del brand.

La Casa cinese punta a occupare tutti i principali segmenti del mercato europeo, con l’obiettivo di crescere in modo significativo nel corso dei prossimi anni, fino a diventare uno dei costruttori di riferimento del settore delle auto elettrificate e sostenere così i già ottimi risultati di vendita globali. In merito alla strategia futura di BYD, Altavilla sottolinea: “In questo contesto di enorme incertezza c’è un piano di lancio importante di 5 veicoli nuovi: difficile vedere tra i costruttori tradizionali 5 lanci in 12 mesi“.

La crescita non si ferma

Il mercato europeo è un nuovo tassello che serve a BYD per sostenere la sua crescita su scala globale, dopo il sorpasso storico ai danni di Tesla. Il costruttore cinese ha chiusi una trimestrale da record (con riferimento al periodo luglio – settembre 2024) con ben 1,12 milioni di veicoli in tutto il mondo e un dato in contro-tendenza rispetto al resto del mercato delle quattro ruote.

Il prossimo passo è l’espansione in Europa che può offrire a BYD ulteriori margini di crescita, necessari per poter rafforzare il suo ruolo di costruttore di primo piano su scala globale, in un contesto in cui alcuni produttori sono in grossa difficoltà per via dell’elettrificazione soprattutto.

In questo momento, BYD ha un ruolo limitato in Europa ma sta costruendo, mese dopo mese, le basi per avviare un importante processo di crescita. La gamma è in pieno sviluppo e anche la rete di distribuzione è in fase di espansione. La scelta di Altavilla come consulente, manager che per anni è stato il braccio destro di Sergio Marchionne in FCA, rappresenta un’ulteriore conferma della volontà di BYD.

Il 2025, con l’arrivo di cinque nuovi modelli, sarà un momento chiave per il futuro. Una gamma completa, infatti, è essenziale per poter sostenere una crescita in tutti i principali mercati europei. Questo BYD lo sa e, con l’avvio della produzione in Europa, punta a completare la sua offerta di vetture.