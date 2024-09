Il processo di transizione verso una mobilità elettrica sta andando molto più a rilento rispetto a quanto gli operatori del settore speravano. Sono diverse le aziende automobilistiche che si sono trovate nella situazione di dover rivedere i propri piani: chi ritardando il lancio di un modello sul mercato, chi spostando parte dei fondi da investire sullo sviluppo di auto elettriche a quelle ibride. In un mercato come questo che sta facendo fatica a decollare c’è però un’eccezione: la BYD. La casa automobilistica cinese, che è anche il maggior produttore di veicoli a zero emissioni del Paese asiatico, nel 2024 ha già venduto oltre un milione di propri veicoli in giro per il mondo. E se si considera che alla fine dell’anno mancano ancora diversi mesi, è facile intuire come i numeri siano destinati ad aumentare ancora di più facendo chiudere nel migliore dei modi il 2024 all’azienda cinese.

BYD: un agosto da record per la vendita di automobili da record

Le vendite dei modelli BYD hanno avuto una costante crescita nei mesi estivi, da giugno in poi, ma è ad agosto che l’azienda cinese ha registrato i numeri migliori per quel che riguarda le vendite: nei trentuno giorni del mese sono stati venduti ben 145.627 veicoli elettriche della BYD.

Ma i numeri da record del mese di agosto non riguardano solamente gli acquisti delle vetture totalmente elettriche, l’azienda cinese ha registrato la vendita di 227.455 automobili ibride plug-in. Se si fa la somma di questi due dati, il risultato è che la BYD (come detto, nel solo periodo temporale che va dall’1 al 31 agosto) ha venduto un totale di 373.082 automobili a nuova energia (NEV), ovvero o completamente elettriche o ibride plug-in.

La crescita di BYD in termini percentuali

Per capire la reale grandezza dei dati che abbiamo riportato nel paragrafo precedente, è utile un confronto con i dati di vendita dello stesso periodo ma dell’anno precedente: rispetto ad agosto 2023, la BYD ha avuto una crescita del 73% di automobili elettriche vendute. Una dato certamente molto importante.

La BYD si espande anche nei mercati stranieri

Dietro a questa crescita dell’azienda cinese c’è un’espansione continua nei mercati stranieri. Delle 145.627 auto elettriche vendute nell’ultimo mese di agosto, 31.451 sono state vendute all’estero. In totale, in questi primi otto mesi del 2024, fuori dai confini cinesi, la BYD ha venduto 265.000 automobili elettriche, con una crescita del 26% rispetto all’anno precedente.

La BYD è sempre più presente al di fuori delle Cina grazie anche ai nuovi stabilimenti che ha aperto in giro per il mondo: in Pakistan, in Turchia, in Messico e in Brasile sono stati infatti inaugurati nuovi centri di produzione che consentono all’azienda cinese di crescere sempre di più, farsi conoscere e apprezzare anche all’estero e, soprattutto, soddisfare la richiesta sempre maggiore delle proprio automobili elettriche (o ibride plug-in) da parte degli automobilisti di tutto il mondo.

Non ci sarà quindi da stupirsi se nel 2025 i dati di vendute della BYD saranno superiori rispetto a quelli di questo 2024 che, comunque, può essere ora considerato un anno da record da parte della casa automobilistica.