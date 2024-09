Il prossimo lancio del Tesla Robotaxi sembra essere in grado di cancellare in breve tempo gli autobus dalle strade, e mutare il trasporto pubblico

Fonte: Getty Images Elon Musk punta forte sul Tesla Robotaxi

Elon Musk non ha bisogno di presentazioni. Il sudafricano, patron di Tesla, ha rivoluzionato in pochissimi anni il settore della mobilità, lanciando nell’olimpo il suo marchio, divenuto in breve tempo il punto di riferimento per quanto riguarda le quattro ruote elettriche. Ogni tanto, il CEO di Tesla si lascia andare a dichiarazioni forti e a previsioni che lasciato di stucco l’interlocutore. L’ultima trovata riguarda il business dei robotaxi, sul quale si sta focalizzando con grande insistenza e che, secondo lui, soppianterà il trasporto pubblico attuale mandando definitivamente in pensione gli autobus, vecchi mezzi su gomma che scompariranno dalle città.

Il Tesla Robotaxi

Elon Musk ha lanciato la bomba: il Tesla Robotaxi sarà così economico da competere con il costo di un biglietto dell’autobus. L’imprenditore ha anche affermato che “non sarà necessario” utilizzare i mezzi pubblici una volta che la guida completamente autonoma e senza supervisione verrà lanciata. Il piano è proprio quello di dare un’altra svecchiata alla mobilità, con un colpo a sorpresa.

Questo Robotaxi dovrebbe funzionare senza l’ausilio di alcun conducente e si candida a essere – nella visione di Musk – una solida alternativa conveniente ai convenzionali sistemi di trasporto pubblico. Tuttavia, il lancio della guida autonoma completa rimane una sfida tecnologica e normativa tutta da compiere. Anzi, nel corso degli ultimi anni è stata parzialmente accantonata, privilegiando lo sviluppo di altre tecnologie attualmente più concrete.

Via gli autobus dalle strade

In risposta a un tweet che sollevava legittime perplessità sull’efficacia degli autobus elettrici a basse temperature, Elon Musk ha dichiarato sempre sulla bacheca del suo “X“ che “gli autobus non serviranno più una volta che Tesla avrà implementato la guida autonoma senza supervisione, poiché i veicoli autonomi trasporteranno le persone a un costo paragonabile a quello di un biglietto dell’autobus”.

Lo slancio di Musk si infrange contro la realtà, poiché il prezzo di un biglietto dell’autobus varia da una città all’altra, al pari della distanza che può essere coperta con questo ticket di trasporto. Quindi diventa difficile quantificare il costo e paragonarlo a quello del futuro Tesla Robotaxi. Non c’è dubbio che Musk stia pensando veramente a una soluzione che modifiche gli scenari cittadini, disegnando una catena di trasporto pubblico differente da quanto avviene odiernamente, ma è necessario spendere ancora molto tempo e risorse prima che ciò si verifichi.

Robotaxi spinge le azioni Tesla

L’entusiasmo intorno al Robotaxi spinge in alto le azioni di Tesla. Il 10 ottobre, giorno designato al lancio mondiale del Robotaxi, potrebbe essere decisivo per dare ulteriore forza al titolo. Nelle recenti note ai clienti, l’analista di Bank of America John Murphy ha definito il robotaxi day un “potenziale catalizzatore” per le azioni Tesla. L’analista di UBS Joseph Spak ha osservato che l’evento fornirà “un’opportunità per Tesla non solo di convincere la base di investitori che la valutazione attuale è giustificata, ma che da qui in poi ci saranno significative opportunità di rialzo”. Durante l’evento robotaxi del 10 ottobre, Tesla pubblicherà anche i guadagni il 16 ottobre, con il titolo storicamente volatile in relazione alle consegne e ai report sugli utili.