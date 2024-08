Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Nel mondo dell’auto uno degli imprenditori più poliedrici è sicuramente Elon Musk. I suoi primi passi li ha mossi sul finire degli anni ’90, quando insieme al fratello fondò l’azienda di software Zip2. Dalla cessione delle quote di quest’ultima ricavò il denaro necessario che gli permise di creare X.com, una compagnia di servizi finanziari online, che in seguito alla fusione con Confinity diede vita a PayPal. Al momento è Ad e direttore tecnico di SpaceX, una compagnia aerospaziale, fondatore di The Boring, cofondatore di Neuralink e OpenAI, proprietario e presidente di X e Ad e product architect di Tesla.

Negli anni Musk si è impegnato in prima persona, attraverso le proprie aziende, per creare una mobilità sostenibile. Pioniere delle auto elettriche, con le sue Tesla ha raggiunto risultati assolutamente di grandissimo rilievo. Stando ai dati rilevati da Forbes, al 17 agosto 2024, Musk risulterebbe l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato di 244,8 miliardi di dollari.

Un regalo folle

Nelle ultime ore però il nome di Elon Musk sta rimbalzando sui quotidiani di tutto il mondo per un regalo davvero particolare. A quanto pare, infatti, il miliardario americano avrebbe donato un Cybertruck (modello CyberBeast) al leader ceceno Ramzan Kadyrov, alleato di Vladimir Putin. L’uomo, che invitato Musk a Grozny, ha postato un video che lo ritrae a bordo del noto pick-up elettrico sul quale è stata montata una mitragliatrice.

Kadyrov naturalmente nella clip ha parlato bene dell’auto annunciando che la manderà al fronte in Ucraina per aiutare le truppe che stanno supportando l’operazione speciale di Putin. Ha poi invitato lo stesso Musk a mandargli sue nuove “creazioni” così da poter contribuire al completamento dell’operazione militare speciale. Un regalo quindi che sicuramente cozza con l’atteggiamento avuto dal miliardario americano in questi ultimi anni. Ricordiamo ad esempio che subito dopo lo scoppio della guerra ha donato Starlink all’Ucraina.

Una situazione surreale se si pensa alla situazione che si sta vivendo da tempo tra Ucraina e Russia e che vede coinvolta indirettamente anche l’America. Vero è che Musk si è schierato apertamente con Trump nella prossima campagna elettorale per salire alla Casa Bianca e lo stesso Tycoon ha mostrato una certa vicinanza a Putin, al punto da “promettere” la fine del conflitto in casa di sua elezione.

Il modello

Il regalo fatto a Kadyrov è l’ormai arcinoto Tesla Cybertruck, un pick-up elettrico a 4 porte. Nel 2019 era stato presentato come una concept car, poi col tempo ha ricevuto svariate modifiche sino ad arrivare al modello che conosciamo oggi. Inizialmente la sua produzione doveva cominciare nel 2021, ma a causa di alcuni ritardi è poi cominciata nel 2023. Uno dei primi esemplari è stato venduto all’asta dal Petersen Automotive Museum a circa 400mila dollari.

Il design futurista lo ha reso subito uno dei veicoli più desiderati del pianeta, al punto che dopo il suo debutto Tesla aveva già ricevuto 250mila pre-ordini. La versione più prestazionale del mezzo, quella Tri Motor AWD ha un’accelerazione che va da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e un’autonomia di oltre 800 km. Inoltre è dotato di autopilot e sospensioni pneumatiche adattive di serie. In tutto ha 6 posti a sedere.