Fonte: iStock Il quantitativo di soluzione di urea deve essere sufficiente a ridurre le emissioni di ossidi di azoto

Il livello di urea o AdBlue in un’auto Diesel è un aspetto cruciale della manutenzione dei veicoli moderni. L’AdBlue, noto anche come Diesel Exhaust Fluid (DEF), è una soluzione a base di urea e acqua deionizzata utilizzata nei sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR). Questo sistema è progettato per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx), che sono nocivi per l’ambiente e la salute umana.

Quando il livello di AdBlue nel serbatoio scende al di sotto di una soglia critica, il veicolo può presentare una serie di problemi, che vanno dall’illuminazione di spie di avvertimento sul cruscotto a limitazioni delle prestazioni del motore. In alcuni casi, il veicolo potrebbe addirittura rifiutarsi di avviarsi se il serbatoio di AdBlue è completamente vuoto.

Pertanto, è essenziale per i proprietari di auto Diesel comprendere come monitorare e gestire correttamente il livello di questo fluido per garantire il funzionamento efficiente del proprio veicolo e conformarsi alle normative ambientali. Vediamo, però, cosa fare quando il livello di urea è basso e come prevenire situazioni simili in futuro.

Segnali di un livello basso di urea o AdBlue

Uno dei primi segnali che indicano un basso livello di AdBlue è l’accensione di una spia di avvertimento sul cruscotto. Questa, spesso rappresentata da un’icona blu con un beccuccio, segnala al conducente che il livello sta diminuendo e che è necessario un rifornimento. La spia può inizialmente accendersi in modo intermittente, ma diventa costante man mano che il livello si avvicina alla soglia critica. Ignorare questa spia può portare a problemi più gravi, inclusi avvertimenti più severi e potenziali limitazioni delle prestazioni del veicolo.

Oltre alla spia, molti veicoli moderni visualizzano messaggi di errore sul display multifunzione. Questi possono variare a seconda del modello dell’auto e del sistema di diagnostica utilizzato, ma comunemente includono avvisi come “Livello AdBlue basso” o “Rifornire AdBlue immediatamente”. Alcuni sistemi avanzati possono anche fornire una stima della distanza rimanente prima che il serbatoio di AdBlue si esaurisca completamente. Questi messaggi sono progettati per attirare l’attenzione del conducente e incentivare un intervento tempestivo.

Se il livello di AdBlue non viene ripristinato dopo i primi avvertimenti, il veicolo può iniziare a sperimentare una riduzione delle prestazioni del motore. Questa è una misura di sicurezza integrata dai produttori per evitare danni al sistema di riduzione catalitica e per assicurare il rispetto delle normative sulle emissioni. Il depotenziamento può manifestarsi in diversi modi, tra cui:

diminuzione della potenza del motore: Il veicolo può avere una risposta meno pronta all’acceleratore e una riduzione della velocità massima;

Il veicolo può avere una risposta meno pronta all’acceleratore e una riduzione della velocità massima; aumento del consumo di carburante : un funzionamento inefficiente del sistema SCR può portare a un consumo maggiore di carburante;

: un funzionamento inefficiente del sistema SCR può portare a un consumo maggiore di carburante; modalità di emergenza: alcuni veicoli possono entrare in una modalità di “marcia limitata”, permettendo solo velocità ridotte fino a quando il livello di AdBlue non viene ripristinato.

Nel caso in cui il serbatoio di AdBlue si esaurisca completamente, molti veicoli moderni sono progettati per impedire l’avviamento del motore. Questa misura è estremamente importante per garantire che il veicolo non circoli emettendo livelli elevati di NOx, che violerebbero le normative sulle emissioni. Quando il serbatoio è vuoto, il sistema di gestione del motore potrebbe bloccare l’avviamento fino a quando non viene rifornito. Questo può essere un inconveniente significativo per il conducente, sottolineando l’importanza di monitorare e mantenere il livello di AdBlue adeguato.

Cosa fare quando il livello di AdBlue è basso

L’AdBlue può essere acquistato presso una varietà di rivenditori. Le stazioni di servizio, soprattutto quelle lungo le autostrade e nelle aree urbane, lo offrono sia in contenitori preconfezionati che tramite pompe dedicate. I negozi di ricambi auto lo vendono in diverse dimensioni di contenitori, da piccoli flaconi da 1-2 litri a taniche più grandi da 10-20 litri. Anche alcuni supermercati e negozi di bricolage e ferramenta hanno iniziato ad essere riforniti della soluzione d’urea per auto. Lo stesso vale per le concessionarie e le officine autorizzate dal produttore del veicolo.

Per rifornire il serbatoio di AdBlue, è importante innanzitutto individuare il bocchettone di rifornimento, che solitamente si trova vicino a quello del carburante, ma può anche essere nel vano motore o nel bagagliaio, a seconda del modello dell’auto. Il manuale del proprietario fornirà indicazioni precise sulla sua posizione. Una volta localizzato, è necessario preparare il contenitore di AdBlue, assicurandosi che sia compatibile con il sistema di rifornimento del veicolo.

Se si utilizza un contenitore preconfezionato, spesso è dotato di beccucci integrati per facilitare il rifornimento. Successivamente, si deve aprire il tappo del serbatoio di AdBlue e inserire il beccuccio del contenitore, versando lentamente per evitare fuoriuscite, fino a raggiungere il livello desiderato. Infine, è fondamentale chiudere saldamente il tappo del serbatoio e avviare il veicolo per verificare che la spia di avvertimento si spenga e che non ci siano ulteriori messaggi di errore.

Il rifornimento richiede alcune precauzioni per garantire la sicurezza e prevenire danni al veicolo e all’ambiente. È consigliabile indossare guanti protettivi, poiché l’AdBlue, pur essendo non tossico, può causare irritazione alla pelle. È importante evitare fuoriuscite, poiché possono corrodere alcune superfici del veicolo; nel caso succedesse, pulire immediatamente l’area con un panno umido. Utilizzare contenitori puliti, privi di contaminanti che potrebbero danneggiare il sistema SCR. Inoltre, è fondamentale conservare l’AdBlue in un luogo fresco e al riparo dalla luce diretta del sole per mantenere la sua efficacia.

Quando il livello di urea è basso, la prima azione immediata è rifornire tempestivamente il serbatoio per evitare limitazioni alle prestazioni del veicolo o il blocco dell’avviamento. Dopo il rifornimento, è importante controllare che il sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) funzioni correttamente e che non vi siano ulteriori avvisi sul cruscotto.

A lungo termine, è essenziale monitorare regolarmente il livello di soluzione, soprattutto prima di lunghi viaggi. Alcuni veicoli offrono app di monitoraggio che possono aiutare a tenere sotto controllo il quantitativo di AdBlue. È utile pianificare rifornimenti regolari basandosi sul consumo medio per evitare di raggiungere livelli critici. Durante le revisioni periodiche del veicolo, è consigliabile chiedere al meccanico di controllare il sistema SCR e il livello di AdBlue. Questo può prevenire problemi futuri e garantire il corretto funzionamento del sistema di emissione.