Fonte: Ufficio Stampa Tesla Il SUV Tesla Model Y è atteso al restyling

A poco a poco, il mistero si svela. Dopo mesi di indiscrezioni e rumor, la nuova Tesla Model Y, soprannominato tra i corridoi interni “Project Juniper”, comincia a mostrare i primi dettagli grazie a una serie di foto spia circolate in rete. In ritardo di un anno rispetto alle previsioni iniziali, i mesi di sviluppo aggiuntivi pare verranno giustificato dalla qualità del prodotto finale.

Infatti, anziché limitarsi a un semplice aggiornamento, la Casa diretta da Elon Musk costituirà una rivoluzione in piena regola per il popolare SUV elettrico. Che ha perso, sì, qualche punto percentuale nelle classifiche di vendita, ma rimane comunque il pezzo forte della gamma. Scalate le graduatorie fino a raggiungere la vetta nel 2023, il calo di vendite potrebbe dipendere dall’attesa del prossimo capitolo. Già lo scorso anno la “sorella” Model 3, sottoposta ad aggiornamento di metà carriera, ha ricevuto dei sensibili upgrade sotto il nome di “Highland”.

Esterni al 100% rinnovati

Le immagini emerse ritraggono un design esterno al 100% rinnovato, con un particolare focus sulla zona posteriore. La nuova fanaleria, a forma di C, richiama proprio quella della Highland, senza mancare di originalità. Un elemento luminoso unisce, infatti, i due gruppi ottici, così da creare un effetto ottico sempre più affascinante. Nella stessa fascia luminosa è integrato il lettering Tesla, a sottolineare l’identità del brand.

L’azienda sarebbe tentata anche di ampliare le possibili tinte della carrozzeria, con l’aggiunta di due tonalità: Ultra Red e Stealth Grey. Queste vernici si aggiungerebbe ad alcune opzioni di impatto, compresi il Pearl White Multi-Coat, il Solid Black e il Deep Blue Metallic. Circolano poi delle speculazioni sull’offerta di un involucro trasparente in versione lucida e satinata, e in varie tinte.

Cambia il materiale degli interni?

Per quanto riguarda l’interno, la Model Y pare subirà delle rilevanti modifiche. Addio alle finiture in simil legno, ormai un tratto distintivo delle precedenti versioni. Filtrano voci circa un’alternativa moderna, tipo l’Alcantara o un altro materiale superficiale di alta qualità in sostituzione. Il “tessuto non tessuto” in schiuma è un’ipotesi plausibile. Largo poi a un’illuminazione ambientale capace di ravvivare l’atmosfera.

Con ogni probabilità, come sulla Model 3 Highland, verrà introdotto un secondo display da 8,8 pollici dedicato ai passeggeri posteriori. In tal caso, il comfort di bordo compirebbe un deciso balzo in avanti. I sedili ventilati e l’impianto audio a 17 altoparlanti, composto da due subwoofer e due amplificatori, ne esalterebbero il pregio.

Purtroppo, le informazioni sul progetto rimangono poche e frammentarie. Resta da capire fin dove i progettisti si spingeranno in termini di novità. L’abitacolo è lo storico punto di forza del marchio, chissà, pertanto, se ci saranno delle sorprese finora tenute ben nascoste. Oltre al look e agli interni rivisti, la Tesla Model Y Juniper dovrebbe mostrare dei progressi a livello di prestazioni, autonomia e tecnologia. È lecito aspettarsi un incremento dell’autonomia grazie a batterie di ultima generazione, nonché un’efficienza aerodinamica migliorata. Inoltre, non è da escludere l’arrivo relative al self-less driving e di sistemi ausiliari alla guida, volti a garantire il maggior grado di sicurezza agli occupanti.