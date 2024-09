Come e quando disattivare l’airbag del sedile anteriore

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

La disattivazione dell’airbag del sedile anteriore è obbligatoria in alcuni casi, espressamente indicati dal legislatore. Seppur di primo acchito possa sembrare un controsenso, in realtà tutto ciò avviene per la salvaguardia personale, di bambini o di passeggeri con condizioni particolari. Nel corso dei prossimi paragrafi andremo, appunto, ad analizzare l’argomento, prendendo a riferimento le indicazioni della normativa attualmente in vigore nei nostri confini.

I casi

La prima casistica riguarda i bambini. Quando si installa un seggiolino rivolto all’indietro (ovvero con il piccolo che guarda verso il retro del mezzo) sul sedile anteriore, l’airbag va “spento”. Altrimenti, è possibile arrecare delle gravi lesioni al piccolo a causa della forza con cui si apre, un impatto esplosivo. L’art. 172 del Codice della Strada stabilisce: “I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata”.

In circostanze prefissate, ad esempio persone di bassa statura o afflitte da certi problemi fisici, potrebbe, inoltre, essere necessario disattivare l’airbag, per cui l’impatto rischierebbe di sortire più danni che benefici. La legge 104 del 1992 prevede agevolazioni e diritti per gli individui portatori di handicap, inclusa l’opportunità di adattare veicoli alle esigenze di mobilità.

A sua volta, la direttiva 2007/46/CE autorizza a omologare mezzi per adeguarli ai bisogni di conducenti o passeggeri con mobilità. In assenza di una normativa specifica, si prega di consultare la Commissione Medica Locale (CML), in grado di fornire linee guida o permessi in proposito. Infine, viene meno l’obbligo qualora non vi sia modo di mantenere una distanza di 25 cm tra il volante e il petto del guidatore.

Come disattivare

La prevalenza delle vetture moderne facilita la disattivazione dell’airbag. Proprio accanto al sedile passeggero, o nel vano portaoggetti, troverai un interruttore per disattivare l’airbag. Spesso è necessaria una chiave per ruotarlo nella posizione “Off”: un gesto tanto semplice quanto potenzialmente decisivo nella protezione del bimbo. I progressi compiuti dalla tecnologia negli ultimi anni hanno determinato una grande evoluzione nel recente periodo.

Le macchine molto avanzate, specie quelle di classe premium, consentono di gestire la funzione mediante il sistema di controllo elettronico di bordo. È sufficiente accedere al menù delle impostazioni e disattivare l’airbag per il sedile anteriore. A conferma dell’avvenuta operazione, il “cervello elettronico” di bordo dovrebbe mostrare una notifica su schermo. A quel punto, una spia luminosa si accenderà sul quadro strumenti, un promemoria visibile prezioso a scongiurare dimenticanze.

Se il tuo bambino è già abbastanza grande da usare un seggiolino rivolto in avanti, oppure un rialzo, non occorre disattivare l’airbag. Il dispositivo continuerà ad assolvere la sua funzione, in caso di eventuali urti. Allo stesso modo, laddove a sedere sia un adulto, deve restare attivo (salvo le rare eccezioni sopra menzionate), per garantire la massima sicurezza.

Le direttive fornite mirano ad assicurare l’incolumità degli occupanti. Con l’introduzione degli airbag si è compiuto un miglioramento considerevole nelle prestazioni. Tuttavia, bisogna rendersi pure conto del pericolo potenziale in un novero di scenari.