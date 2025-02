Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa ZF LIFETEC ZF presenta l’Active Heel Airbag contro il rischio di lesioni ai piedi

Con un sacco progettato per gonfiarsi in millisecondi durante una collisione e poi sgonfiarsi subito dopo sono state salvate tante vite. Gli airbag tradizionali sono caratterizzati da un cuscino, ovvero un sacco in tessuto flessibile, un modulo di gonfiaggio e un sensore di impatto. L’obiettivo è quello di ammortizzare l’impatto durante un incidente a bordo. Ciascun airbag determina una riduzione delle lesioni tra l’occupante e l’interno dell’abitacolo, assorbendo l’energia derivante dallo schianto.

Oggi sono presenti in tutte le vetture di ultima gen in almeno 10 moduli in varie configurazioni, tra cui moduli airbag conducente, passeggero, a tendina laterale, montati sul sedile, montati sulla portiera, montati sui montanti B e C, per impatto laterale, supporto per le ginocchia, cintura di sicurezza gonfiabile e moduli airbag per pedoni. La protezione delle ginocchia a piede è stata presa in esame dalla società ZF LIFETEC, leader mondiale nelle soluzioni di sistemi di sicurezza passiva. La mission aziendale è quella di salvare vite. Il brand è sinonimo di un elevato livello di sicurezza per gli occupanti dei veicoli, con una attenzione specifica allo sviluppo della guida assistita e autonoma delle vetture di domani.

Lo sviluppo dell’airbag dei piedi

L’airbag per le ginocchia arricchisce già il sistema di ritenuta frontale costituito dalla cintura di sicurezza e dall’airbag frontale e può ottimizzare la protezione dei passeggeri, trasferendo parte dell’energia di ritenuta nel veicolo. E’ necessario che i piedi siano posizionati in modo sicuro durante una collisione. Se, ad esempio, il sedile è posto in modo arretrato in una posizione di confort i piedi potrebbero risultare troppo lontani dall’apposito vano.

In caso di crash il movimento incontrollato delle gambe può accrescere il rischio di lesioni alle estremità inferiori. Tali fratture potrebbero causare danni a lungo termine al sistema muscolo-scheletrico del conducente e del passeggero anteriore. L’azienda ZF LIFETEC ha ideato l’Active Heel Airbag, che garantisce un punto di impatto stabile per il tallone, anche nell’ipotesi in cui i sedili siano spostati all’indietro. La posizione delle gambe, delle ginocchia e dei piedi ha una incidenza determinante nella sicurezza degli occupanti.

La novità creata da ZF LIFETEC

Il pavimento della vettura, generalmente, determina un supporto sufficiente per i piedi degli occupanti dei sedili anteriori per assicurare un punto di impatto del tallone stabile che permetta un percorso controllato del ginocchio. In caso di impatto il movimento dell’articolazione del ginocchio può scaricare l’energia nell’airbag, trasferita dal femore, l’osso più forte del corpo umano, nella struttura dell’abitacolo.

“Se manca il punto di impatto del tallone, le ginocchia non possono essere efficacemente dispiegate nell’airbag e l’airbag per le ginocchia è meno efficace“, ha affermato Harald Lutz, responsabile dello sviluppo presso ZF LIFETEC. Senza l’Active Heel Airbag aumentano le probabilità di gravi lesioni alle gambe e ai piedi in caso di collisioni. “L’Active Heel Airbag aiuta a garantire un punto di impatto del tallone adeguato anche in posizioni di seduta più comode“, ha ricordato Lutz.

L’Active Heel Airbag può essere attivato tramite un pulsante di posizione comfort o tramite il monitoraggio interno basato su telecamera sul lato del conducente, ad esempio nella guida assistita. Incorporando i pedali, l’Active Heel Airbag consente una superficie di contatto uniforme per il tallone in caso di incidente. L’airbag si gonfia sotto il tappeto del pavimento del veicolo e può essere adattato a quasi tutti i modelli di auto in tutto il mondo. L’airbag Active Heel sarà disponibile nel 2028 per le case automobilistiche che lo vorranno a bordo.