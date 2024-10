Fonte: 123RF Ecco i limiti di velocità in Croazia per ogni tipo di strada

Viaggiare in Croazia in auto è un’esperienza che permette di esplorare il paese in totale libertà, ma per farlo in sicurezza è importante conoscere i limiti di velocità sulle diverse tipologie di strade.

Il rispetto dei limiti previene le multe e garantisce una guida sicura per se stessi e per gli altri utenti della strada. La Croazia ha fissato limiti di velocità per ogni tipologia di strada che variano a seconda delle condizioni atmosferiche e delle caratteristiche del veicolo.

Limiti di velocità sulle autostrade in Croazia

Il limite di velocità massimo sulle autostrade croate è fissato a 130 km/h, una velocità simile a quella imposta in molti altri paesi europei. Le autostrade in Croazia, ben mantenute e con pedaggi accessibili, collegano le principali città come Zagabria, Spalato e Dubrovnik. In caso di condizioni meteo avverse come pioggia intensa o nebbia, il limite può essere ridotto a 110 km/h per garantire una maggiore sicurezza stradale​.

I conducenti sono chiamati a prestare attenzione ai segnali stradali elettronici, che indicano eventuali variazioni temporanee del limite di velocità in relazione alle condizioni di traffico o meteorologiche.

In caso di maltempo, come pioggia intensa, neve o nebbia, i limiti di velocità possono infatti essere ridotti automaticamente in alcune zone del paese. Sulle autostrade, il limite può essere abbassato a 100-110 km/h, mentre su strade statali ed extraurbane la velocità può essere ridotta fino a 60-70 km/h.

Limiti di velocità in Croazia su strade extraurbane e statali

Le strade extraurbane e statali croate presentano un limite di velocità inferiore rispetto alle autostrade, fissato a 90 km/h. Queste strade sono meno trafficate rispetto alle autostrade e attraversano paesaggi rurali, montuosi o costieri.

Molti tratti possono essere tortuosi o con visibilità ridotta, il che richiede un’attenzione particolare e il rispetto del limite di velocità per evitare incidenti. Anche qui è fondamentale ridurre la velocità in condizioni meteorologiche difficili o in presenza di segnaletica che indica particolari restrizioni.

Anche i veicoli elettrici devono rispettare gli stessi limiti di velocità imposti alle auto tradizionali. Molti modelli di auto elettriche sono dotati di funzioni di assistenza alla guida avanzate, come il cruise control adattivo, che può aiutare a mantenere la velocità entro i limiti consentiti. La crescente diffusione di veicoli elettrici in Croazia ha portato anche all’installazione di stazioni di ricarica lungo le principali autostrade e nelle città.

Limiti di velocità nelle aree urbane e residenziali della Croazia

All’interno dei centri abitati, il limite di velocità standard è di 50 km/h. Questa soglia è pensata per proteggere pedoni e ciclisti e per ridurre il rischio di incidenti in aree più densamente popolate. In alcune zone specifiche, come vicino a scuole o aree residenziali, il limite può scendere a 30 km/h, indicato da segnaletica verticale.

Zone costiere: limiti e particolari restrizioni

Sulla costa adriatica, le strade che collegano le principali località turistiche, come la D8 (Jadranska Magistrala), possono essere molto trafficate durante i mesi estivi. In queste aree bisogna fare attenzione ai limiti di velocità, spesso ridotti a 70-80 km/h in tratti con curve o con alta densità di traffico. La vicinanza a spiagge e località turistiche può comportare la presenza di pedoni e ciclisti, motivo per cui è importante guidare con prudenza​.

Zone rurali e montuose: attenzione alla velocità

Le strade rurali e montuose in Croazia, soprattutto nell’interno del paese e nelle regioni come la Lika o il Gorski Kotar, possono essere caratterizzate da curve strette e carreggiate ridotte. In queste zone, il limite di velocità è di 80-90 km/h, ma spesso è necessario ridurre la velocità a causa delle condizioni della strada o della presenza di animali selvatici, in particolare durante le ore serali.

Limiti di velocità per veicoli pesanti e motocicli

I veicoli pesanti, come camion e furgoni commerciali, devono rispettare limiti di velocità ridotti rispetto alle auto. Su autostrade e strade extraurbane, il limite per i camion è di 80 km/h mentre nelle aree urbane rimane 50 km/h, come per le auto. Questo limite inferiore riflette la necessità di maggiore sicurezza per veicoli con massa più elevata, che richiedono più tempo per frenare e sono più soggetti a instabilità.

Per quanto riguarda i motocicli, il limite di velocità su autostrade e strade principali è simile a quello delle auto, ossia 130 km/h in autostrada e 90 km/h su strade statali.

Limiti di velocità nei tunnel

La Croazia ha diversi tunnel, alcuni dei quali molto lunghi, come il tunnel Sveti Rok sull’autostrada A1. Nei tunnel, il limite di velocità è ridotto a 100 km/h, a causa della visibilità ridotta e delle maggiori difficoltà di manovra. Ed è obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza adeguata tra i veicoli, soprattutto nelle ore di punta o in caso di traffico intenso

Sanzioni per il superamento dei limiti di velocità

Il rispetto dei limiti di velocità in Croazia è ben monitorato, e il superamento del limite può comportare multe salate. Le sanzioni variano in base alla gravità dell’infrazione:

superamento del limite fino a 10 km/h : multa di circa 300 kune (circa 40 euro);

: multa di circa 300 kune (circa 40 euro); superamento del limite tra 10 e 20 km/h : multa tra 500 e 1.000 kune (circa 65-130 euro);

: multa tra 500 e 1.000 kune (circa 65-130 euro); superamento del limite tra 20 e 30 km/h : multa di 1.000 kune (circa 130 euro);

: multa di 1.000 kune (circa 130 euro); superamento del limite di oltre 50 km/h: in questo caso, si rischiano multe molto elevate, fino a 15.000 kune (circa 2.000 euro), oltre alla sospensione della patente​.

Le autorità croate utilizzano una combinazione di autovelox fissi e pattuglie mobili per monitorare il rispetto dei limiti di velocità. Gli autovelox sono posizionati in tratti pericolosi, come curve strette o vicinanze di centri abitati. Le pattuglie mobili della polizia, dotate di radar portatili, effettuano controlli frequenti, soprattutto nei weekend e durante le festività, quando il traffico aumenta.

Consigli per una guida sicura in Croazia

Oltre al rispetto dei limiti di velocità, è importante tenere in considerazione altri aspetti della guida in Croazia. A iniziare dall’uso delle cinture di sicurezza, obbligatorie per tutti i passeggeri, sia anteriori sia posteriori. L’uso delle luci diurne è obbligatorio durante tutto l’anno, anche di giorno, soprattutto su autostrade e strade extraurbane.

Dopodiché il tasso alcolemico massimo consentito per i conducenti è dello 0,5%, ma per i guidatori professionisti e i giovani sotto i 24 anni è fissato a 0,0%​.