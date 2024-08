Fonte: 123RF Guidare nella nebbia: regolare la velocità per la massima sicurezza

Guidare con la nebbia è una delle esperienze più insidiose per gli automobilisti. La riduzione drastica della visibilità può trasformare anche i tragitti più familiari in percorsi pieni di incognite. In queste situazioni, adeguare la velocità non è solo una scelta prudente, ma un obbligo per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

La visibilità ridotta e l’aderenza variabile rendono necessario rispettare determinati limiti di velocità, che possono variare a seconda delle condizioni e delle strade su cui si viaggia.

L’importanza della velocità adeguata in caso di nebbia

Quando la nebbia è fitta, la visibilità può ridursi a pochi metri. In queste condizioni, il tempo di reazione a un ostacolo improvviso diminuisce drasticamente. Viaggiare a velocità eccessiva significa non avere il tempo necessario per frenare in modo sicuro se un veicolo davanti dovesse fermarsi bruscamente o se un pedone dovesse attraversare la strada.

La distanza di arresto, cioè la distanza percorsa dal momento in cui si percepisce un pericolo al momento in cui il veicolo si ferma completamente, aumenta esponenzialmente con la velocità. Ad esempio, se si viaggia a 50 km/h, la distanza di arresto è di circa 25 metri in condizioni normali. In presenza di nebbia, questa distanza potrebbe non essere sufficiente a evitare un incidente se la visibilità è inferiore.

Uno dei rischi più gravi legati alla guida in condizioni di nebbia è la possibilità di incidenti a catena. La nebbia riduce la visibilità non solo per i singoli veicoli, ma anche per quelli che seguono. Se un veicolo si ferma improvvisamente a causa di un ostacolo invisibile, i veicoli che lo seguono potrebbero non avere il tempo o lo spazio per fermarsi, causando tamponamenti multipli. Questi incidenti possono essere pericolosi in autostrada, dove le velocità sono più elevate e il numero di veicoli coinvolti può essere rilevante.

Il Codice della Strada prevede che la velocità debba essere sempre adeguata alle condizioni della strada e del traffico. Questo principio diventa ancora più decisivo in caso di nebbia. Anche se non esistono limiti di velocità imposti solo per la nebbia, l’articolo 141 del Codice della Strada impone agli automobilisti di regolare la velocità in funzione della visibilità e delle condizioni meteo.

Insieme alla riduzione della velocità, l’uso corretto delle luci fendinebbia è importante per migliorare la visibilità e rendersi visibili agli altri conducenti. Le luci fendinebbia anteriori e posteriori devono essere accese in caso di nebbia densa, ma è importante non utilizzare i fari abbaglianti, poiché la luce riflessa dalla nebbia potrebbe ridurre ulteriormente la visibilità.

Limiti di velocità in caso di nebbia previsti dal Codice della Strada

Il Codice della Strada, pur non prevedendo limiti di velocità ridotti solo per la nebbia in tutte le situazioni, impone l’obbligo per gli automobilisti di adattare la velocità alle condizioni di visibilità e sicurezza. Quando la nebbia è particolarmente densa e la visibilità scende sotto i 100 metri, il Codice della Strada consiglia di non superare i 50 km/h, anche su strade dove normalmente sarebbero consentite velocità superiori, come autostrade o strade extraurbane principali.

Autostrade

In condizioni normali, il limite di velocità in autostrada è di 130 km/h. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 100 metri, la velocità deve essere ridotta a 50 km/h, come indicato dal Codice della Strada. In presenza di segnaletica specifica che indica limiti inferiori, questi devono essere rispettati. Il Codice della Strada prevede che, in presenza di segnali che indicano la presenza di nebbia, gli automobilisti siano tenuti a rispettare i limiti di velocità indicati. Questi segnali sono in genere installati in aree soggette a frequenti banchi di nebbia e possono indicare limiti di velocità inferiori ai limiti standard previsti per quella strada.

Strade extraurbane principali

Su queste strade, il limite standard è di 110 km/h, ma in presenza di nebbia fitta, il Codice della Strada impone di ridurre la velocità per adeguarla alla visibilità disponibile, con un massimo consigliato di 50 km/h quando la visibilità è particolarmente ridotta.

Strade extraurbane secondarie e strade urbane

Anche su queste strade, la velocità deve essere adattata alle condizioni meteorologiche. Sebbene il limite standard sia di 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e di 50 km/h per le strade urbane, in caso di nebbia densa, la velocità dovrebbe essere ulteriormente ridotta, in alcuni casi fino a 30 km/h per garantire un maggiore controllo del veicolo.

Consigli per la guida sicura nella nebbia

La prima e più importante regola quando si guida nella nebbia è ridurre la velocità. Anche se il limite massimo della strada è più elevato, è essenziale adattare la velocità alle condizioni di visibilità. Guidare lentamente consente di avere più tempo per reagire a eventuali ostacoli o pericoli sulla strada e di frenare in sicurezza. Quando la visibilità è particolarmente scarsa, è consigliabile non superare i 50 km/h.

L’uso corretto delle luci è fondamentale per migliorare la visibilità e farsi vedere dagli altri veicoli. Durante la guida nella nebbia, è consigliabile accendere le luci anabbaglianti, che riducono il rischio di abbagliamento dovuto al riflesso della luce sulla nebbia. Le luci fendinebbia anteriori e posteriori, se disponibili, devono essere attivate per migliorare la visibilità del veicolo. Ed è importante spegnere i fendinebbia quando la visibilità migliora, poiché potrebbero accecare gli altri automobilisti.

In condizioni di nebbia, la distanza di sicurezza tra il proprio veicolo e quello che precede deve essere aumentata. La visibilità ridotta rende più difficile valutare la distanza effettiva dagli altri veicoli, e la frenata potrebbe essere meno efficace a causa dell’umidità sulla strada. Mantenere una distanza maggiore consente di avere più tempo per reagire in caso di frenate improvvise.

Nella nebbia, le manovre improvvise possono essere pericolose. Cambiare corsia bruscamente o frenare in modo improvviso può causare incidenti, poiché gli altri conducenti potrebbero non avere il tempo di reagire. È preferibile mantenere una guida fluida, segnalando con anticipo le intenzioni e cercando di evitare sorpassi, a meno che non siano assolutamente necessari e possano essere effettuati in sicurezza.

La nebbia può rendere difficile la lettura della segnaletica stradale, quindi prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni sul manto stradale. I segnali che indicano curve pericolose, limiti di velocità o attraversamenti pedonali devono essere seguiti con precisione. In caso di incertezza sulla direzione da prendere, è meglio rallentare ulteriormente e, se necessario, fermarsi in un’area sicura per verificare il percorso.

In caso di nebbia particolarmente fitta, può essere utile utilizzare il clacson quando ci si avvicina a curve strette o incroci per avvisare gli altri conducenti della propria presenza. Lo sterzo deve essere tenuto con fermezza, poiché la nebbia può essere accompagnata da vento o da scarsa aderenza al suolo, aumentando il rischio di sbandamenti.

È importante controllare gli specchietti retrovisori per essere consapevoli della presenza di altri veicoli, specialmente in caso di ridotta visibilità. Gli altri automobilisti potrebbero non vedere il proprio veicolo fino a quando non sono molto vicini, quindi è utile mantenere una posizione centrale nella propria corsia e segnalare chiaramente ogni cambiamento di direzione.

Se la nebbia è talmente densa da rendere impossibile la guida sicura, la soluzione migliore è fermarsi in un luogo sicuro, come un’area di sosta o un parcheggio, e attendere che le condizioni migliorino. È importante non fermarsi mai sulla carreggiata o sul bordo della strada, poiché altri veicoli potrebbero non vedere il proprio veicolo in tempo per evitarlo.

Anche se potrebbe essere frustrante guidare dietro a un veicolo che procede lentamente, è meglio evitare di sorpassarlo in condizioni di nebbia. La visibilità ridotta rende difficile vedere i veicoli che potrebbero arrivare nella direzione opposta, aumentando il rischio di collisioni frontali.

Molti veicoli moderni sono dotati di tecnologie avanzate come i sistemi di assistenza alla guida, che possono essere di grande aiuto in condizioni di nebbia. Questi sistemi includono sensori di parcheggio, telecamere per la retromarcia, avvisi di uscita di corsia e controllo della stabilità. Utilizzare queste tecnologie può migliorare significativamente la sicurezza durante la guida nella nebbia.

Rischi e sanzioni

Non rispettare i limiti di velocità in caso di nebbia non solo mette a rischio la sicurezza, ma può anche comportare sanzioni. La multa per eccesso di velocità può variare da 42 a oltre 3.000 euro, a seconda della gravità dell’infrazione, con la possibilità di decurtazione di punti dalla patente e, nei casi più gravi, sospensione della stessa.