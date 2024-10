La riduzione della velocità, l’uso corretto delle luci e il mantenimento della distanza di sicurezza sono le chiavi per affrontare in sicurezza la nebbia

Fonte: 123RF Guidare nella nebbia: le strategie per evitare incidenti

Guidare in condizioni di nebbia è tra le esperienze più difficili e pericolose per qualsiasi automobilista, poiché la visibilità ridotta compromette la capacità di percepire gli ostacoli e di reagire in tempo. La nebbia può apparire improvvisamente e variare in intensità, rendendo necessario adattare il proprio stile di guida per garantire la sicurezza.

Ridurre la velocità con la nebbia e mantenere un’andatura costante

La prima regola fondamentale per guidare in condizioni di nebbia è ridurre la velocità. La visibilità ridotta aumenta il rischio di collisioni, soprattutto se si viaggia a velocità elevate. Quando la visibilità scende sotto i 100 metri, la legge prevede un limite di velocità massimo di 50 km/h su tutte le strade, comprese le autostrade​.

Una velocità inferiore permette di avere più tempo per reagire a eventuali ostacoli o rallentamenti e consente di fermarsi in sicurezza se necessario. Bisogna mantenere una velocità costante ed evitare bruschi cambi di velocità che potrebbero confondere i veicoli che seguono o precedono.

Un errore comune che molti automobilisti fanno in nebbia è accelerare non appena la visibilità sembra migliorare per pochi metri. Questo comportamento è pericoloso perché la nebbia può tornare più fitta e rendere difficoltosa la frenata o la correzione di traiettoria.

Distanza di sicurezza quando c’è la nebbia: mantenere uno spazio maggiore

In condizioni di nebbia, la distanza di sicurezza tra il proprio veicolo e quello che precede diventa ancora più importante. Le condizioni di visibilità ridotta significano che ci vuole più tempo per percepire eventuali ostacoli e frenare di conseguenza. A velocità di 50 km/h, uno spazio minimo di 50 metri tra i veicoli è essenziale per garantire una frenata sicura. Questo spazio deve aumentare proporzionalmente alla velocità o alla densità della nebbia​.

Un errore da evitare è seguire troppo da vicino un altro veicolo nella speranza di “farsi guidare” dalle sue luci posteriori. Questo approccio è pericoloso, poiché una frenata improvvisa o una manovra del veicolo davanti potrebbe portare a un tamponamento.

Guidare con la nebbia, l’uso delle luci

Le luci svolgono un ruolo decisivo nella guida in nebbia, non solo per vedere meglio ma soprattutto per essere visibili agli altri.

Le luci anabbaglianti sono obbligatorie in caso di nebbia per evitare l’effetto riflettente della nebbia stessa, che può peggiorare la visibilità se si usano gli abbaglianti. I fendinebbia anteriori e posteriori sono luci pensate proprio per situazioni di nebbia fitta, pioggia intensa o neve, e migliorano la visibilità sia per chi guida sia per chi ti segue. I fendinebbia posteriori vanno usate solo quando la visibilità è ridotta, poiché potrebbero abbagliare i veicoli dietro di te se usate in condizioni di visibilità normale​.

Prima di partire in condizioni di nebbia, è utile controllare che tutte le luci del veicolo funzionino, inclusi i fari e i fendinebbia, poiché una luce difettosa può rendere la guida ancora più pericolosa.

Quali sono i punti di riferimento sulla strada

Quando la visibilità è limitata dalla nebbia, gli automobilisti dovrebbero fare affidamento sui segnali stradali e sulle linee di demarcazione della carreggiata per orientarsi. Le linee laterali e centrali della strada possono aiutare a mantenere la traiettoria e a evitare spostamenti involontari sulla corsia opposta. Nei tratti autostradali, la segnaletica verticale può diventare un aiuto prezioso per prevedere curve, svincoli o cambiamenti di direzione​.

Prestare attenzione ai segnali di pericolo specifici per la nebbia che vengono attivati su alcune autostrade italiane. In situazioni critiche, autostrade e superstrade possono fornire avvisi di banchi di nebbia o riduzione della visibilità tramite segnaletica elettronica.

Uso delle tecnologie di assistenza alla guida

Le tecnologie moderne di assistenza alla guida, come i sistemi di frenata automatica d’emergenza e gli avvisi di collisione, possono essere utili in condizioni di visibilità ridotta. Alcuni veicoli sono dotati di sensori che rilevano ostacoli invisibili all’occhio umano in condizioni di nebbia, aiutandoti a prevenire incidenti. Anche i sistemi di mantenimento della corsia e i sensori di parcheggio possono essere un valido supporto durante la guida in condizioni difficili​

Il cruise control può essere uno strumento utile per lunghi viaggi in condizioni normali, ma è sconsigliato in situazioni di nebbia. Il cruise control mantiene la velocità costante, ma in caso di necessità di frenare improvvisamente o di reagire a un ostacolo imprevisto, può limitare la capacità di ridurre la velocità rapidamente. È sempre meglio avere il pieno controllo dell’accelerazione e della frenata quando si guida in condizioni di scarsa visibilità.

Utilizzare le applicazioni meteo e traffico in tempo reale

Le app di navigazione come Google Maps o Waze offrono informazioni in tempo reale sulla densità del traffico e sulla presenza di nebbia o altri pericoli lungo il tragitto. Queste applicazioni possono fornire consigli utili su deviazioni, avvisi sulla visibilità ridotta e suggerimenti per evitare tratti stradali pericolosi. I bollettini meteo aggiornati possono essere un’ulteriore fonte di sicurezza per chi deve affrontare la nebbia

Soste improvvise e corsie di emergenza solo se necessario

Se la nebbia diventa troppo fitta e ci si sente insicuri, è consigliabile fermarsi in un luogo sicuro, come una piazzola di sosta o un’area di servizio. Evitare di fermarsi lungo la corsia di emergenza a meno che non sia necessario, poiché i veicoli che seguono potrebbero non vedere il veicolo fino all’ultimo momento. Se bisogna fermarsi sulla carreggiata per un’emergenza, accendi le luci di emergenza e le fendinebbia posteriori per segnalare la posizione agli altri automobilisti​.

La guida in nebbia richiede una concentrazione massima. Evitare qualsiasi tipo di distrazione come l’uso del cellulare, la regolazione del sistema di infotainment o altre attività che possono distogliere l’attenzione dalla strada. La nebbia può ridurre il tempo di reazione e quindi occorre mantenere la massima attenzione.

Attenzione all’appannamento dei vetri

L’umidità nell’aria in condizioni di nebbia può causare l’appannamento dei vetri, rendendo la visibilità ancora più scarsa. Utilizzare il sistema di ventilazione e, se disponibile, il climatizzatore per mantenere i vetri asciutti. Avere tergicristalli efficienti e il liquido lavavetri pieno è altrettanto importante per garantire una buona visibilità​.

Attenzione ai motociclisti e ai ciclisti

I motociclisti e i ciclisti sono utenti vulnerabili della strada e risultano difficili da vedere in condizioni di nebbia. Assicurati di prestare attenzione alle corsie laterali e mantenere una distanza ancora maggiore rispetto a quanto faresti in condizioni normali. Anche i pedoni possono essere meno visibili, soprattutto nei tratti extraurbani o nelle zone poco illuminate