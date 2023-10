Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Grandi festeggiamenti in campo per Jannik Sinner, che dichiara di aver giocato uno dei migliori match della sua vita. Una pioggia di prosecco con Danino Medvedev, i due si sono praticamente annaffiati, e poi Sinner ha dichiarato alla stampa a Vienna: “Questa partita rimarrà impressa nella memoria di molti”.

Dopo la vittoria del torneo: “Con Medvedev è una partita a scacchi ma nel finale è stata una lotta fisica”. Sappiamo che il campione ha un forte legame con il nostro Paese, e anche in campo automobilistico preferisce tenere nel suo garage vetture italiane, il suo cuore in realtà batte per Alfa Romeo.

Jannik Sinner è il miglior tennista italiano al mondo, si ritrova nuovamente nei primi dieci a livello mondiale. Ormai noto a tutti per le sue doti e anche per le numerose pubblicità, non ha mai fatto segreto del fatto che per lui guidare una macchina significa guidare un’Alfa Romeo, fortissima la passione per il Biscione, da sempre.

Nel cuore di Sinner solo Alfa Romeo

Il campione altoatesino ha un cuore tricolore e la sua grande passione è proprio Alfa Romeo. L’auto che Jannik Sinner guida oggi è il grande SUV della Casa di Arese, la bellissima Stelvio Q4, nell’allestimento “Veloce”. Il suo gioiellino è di colore grigio, e il tennista ci tiene a sottolineare che lo cura meticolosamente, spesso infatti è stato avvistato mentre puliva e lucidava la carrozzeria della sua auto, personalmente, fuori casa.

La Stelvio Q4 di Sinner

Non sappiamo di preciso quale Stelvio Q4 Veloce possiede Jannik Sinner, il campione di tennis, visto che le varianti sono due. Tra l’altro la più economica, paradossalmente, è quella con la maggior cilindrata. Il prezzo di listino di una Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce 2.2 TD è pari a 64.650 euro (versione base con motore 4 cilindri a gasolio).

Le grosse dimensioni della Stelvio non fermano certo la velocità di questo modello, che è in grado di arrivare fino a 215 km/h, nonostante i 469 cm di lunghezza, i 190 di larghezza e i 167 cm di altezza. Un SUV mastodontico ma super veloce e capace anche di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi. Il peso è di circa 1.745 kg e i consumi si attestano a circa 6,1 litri per 100 chilometri.

È il numero di cavalli a fare la reale differenza di prezzo con l’altra variante, più costosa. Oltre alla versione da 210 cavalli, infatti, Alfa Romeo ne ha creata anche una da 280, più prestazionale e con un prezzo di listino che – in questo caso – parte da 67.150 euro. Il motore è sempre un 4 cilindri, ma la cilindrata 2.0.

Riducendo la cilindrata e aumentando la potenza l’auto regala prestazioni più importanti e la velocità infatti arriva fino a un picco massimo di 230 km/h, mentre lo scatto da ferma a 100 km/h si conclude addirittura in 5,7 secondi. Sono i consumi però a rimetterci in questo caso, visto che servono ben 8,5 litri per percorrere 100 km. L’auto di Sinner è comunque la versione Veloce dell’Alfa Romeo Stelvio Q4, mica male i gusti e le passioni del campione.