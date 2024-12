Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è uno dei modelli più esclusivi del settore delle quattro ruote. Si tratta di una “few off”, presentata lo scorso anno come parte del programma di rilancio di Alfa Romeo e omologata per l’uso stradale. Naturalmente, la 33 Stradale è un modello esclusivo e riservato a pochi fortunati clienti. Tra i primi a poter testare la qualità della fuoriserie di Alfa Romeo c’è Valtteri Bottas che ha avuto modo di provare il “prototipo 00” sulla pista del Centro Sperimentale di Balocco. Le parole di Bottas, membro del Club 33 (composto dai 33 proprietari della fuoriserie Alfa Romeo) chiariscono al meglio le caratteristiche del modello. Il test si è svolto in più fasi, permettendo al pilota di poter testare la vettura in vista della messa a punto finale dell’esemplare che gli sarà consegnato, nel corso del prossimo futuro, da Alfa Romeo.

Un test in più fasi

Bottas, che è stato per due stagioni con Alfa Romeo in Formula 1, ottenendo diversi buoni piazzamenti, sarà uno dei fortunati proprietari della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. La sua esperienza di guida gli ha permesso anche di essere uno dei primi tester della fuoriserie. La prova si è svolta in due fasi. Bottas ha, per prima cosa, effettuato un giro di ricognizione a bordo della Giulia GTAm (di cui il pilota ha acquistato un esemplare lo scorso anno) in modo da verificare le caratteristiche della pista. Successivamente, è iniziato il test con la 33 Stradale.

La prima parte del test si è svolta a velocità moderata, per valutare al meglio le caratteristiche della vettura. La seconda, invece, ha visto Bottas spingere al massimo il V6 biturbo da 3.0 litri, in grado di erogare oltre 620 CV. Questo motore permette alla supercar di Alfa Romeo di toccare una velocità massima di 333 km/h, con un’accelerazione 0-100 km/h che viene completata in meno di 3 secondi. Nella parte finale del test, Bottas ha avuto modo di provare anche la modalità Pista della 33 Stradale. Questa modalità riesce a offrire il massimo delle prestazioni, intervenendo su vari parametri tecnici. Al termine del test, il pilota di Formula 1 ha provato anche la nuova Alfa Romeo Junior 280 Veloce, la nuova versione sportiva del B-SUV elettrico della Casa italiana

Cosa ha detto Bottas

Al termine della prova effettuata a Balocco, il pilota ha così commentato il progetto di Alfa Romeo: “Sono estremamente soddisfatto del test. L’esperienza di oggi è vicina alla perfezione, che per me significa, simbiosi totale con la vettura. L’auto ti mette subito a tuo agio: estremamente reattività, precisa. Il feeling con la vettura è immediato, estremamente facile e divertente da comprendere, e non serve certo essere un pilota di F1 per percepirlo. Inoltre, il suo sound avvolge l’abitacolo ed è inconfondibilmente Alfa Romeo”. Bottas ha avuto modo di provare ed elogiare il sistema frenante della nuova Alfa Romeo 33 Stradale che consente alla vettura di frenare da 100km/h a 0 in meno di 33 metri. Il sistema include i freni carbon-ceramici prodotti da Brembo.