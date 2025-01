Alfa Romeo al Bruxelles Motor Show: novità e tradizione tra innovazione e stile

Il marchio Alfa Romeo si presenta in grande stile alla 101ª edizione del Bruxelles Motor Show 2025, con una gamma di modelli che rappresentano un affascinante mix di innovazione, performance e tradizione. Tra le novità in vetrina, l’attesissimo debutto mondiale della Junior IBRIDA Q4, una vettura che ridefinisce gli standard del SUV di segmento B, con un’offerta che spazia tra versioni ibride ed elettriche. Questa gamma si distingue per la sua capacità di coniugare un design accattivante con tecnologie all’avanguardia, perfettamente integrata nel DNA sportivo del marchio.

In anteprima mondiale, Serie Speciale INTENSA

Alfa Romeo ha presentato anche la nuova serie speciale INTENSA, che personalizza l’intera gamma con dettagli di design esclusivi e una personalità inconfondibile. Disponibile su modelli iconici come Giulia, Stelvio, Tonale e Junior, la serie INTENSA esprime l’identità forte e audace del brand attraverso elementi stilistici unici e una sofisticata tecnologia, tra cui sospensioni elettroniche avanzate e sistemi di guida assistita di livello 2. Design e prestazioni si incontrano in una sintesi perfetta che rende la gamma INTENSA il simbolo della tradizione Alfa Romeo proiettata verso il futuro.

Junior Q4: SUV compatta che ridefinisce le aspettative

L’attenzione però si concentra soprattutto sulla Junior IBRIDA Q4, che segna una significativa espansione nell’offerta Alfa Romeo. Questa vettura integra un sistema ibrido avanzato da 48V, composto da un motore turbo da 1,2 litri e da due motori elettrici che insieme migliorano trazione e handling, offrendo prestazioni senza compromessi grazie alla tecnologia Power Looping. Con una potenza che può arrivare fino a 280 CV, la Junior Q4 offre una guida sicura e dinamica, mantenendo un’ottima efficienza energetica. Il sistema di trazione integrale intelligente garantisce la massima aderenza su ogni tipo di percorso, rendendola ideale per chi cerca versatilità ed eccellenza in un SUV compatto.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo

Junior VELOCE: essenza sportiva in una dimensione compatta

Junior 280 Veloce si posiziona come il top di gamma, incarnando l’essenza sportiva tipica di Alfa Romeo. Questo modello compatto è dotato di un motore elettrico da 280 CV, perfezionato per offrire prestazioni entusiasmanti e agilità senza pari. Caratterizzata da soluzioni tecniche innovative e un design distintivo, Junior Veloce è studiata per chi non intende rinunciare alle prestazioni sportive pur in un contesto urbano. Il suo equipaggiamento tecnologico, insieme a un’architettura leggera ma potente, offre una guida grintosa, ideale per la vita in città.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo

33 Stradale: omaggio alla tradizione con una visione moderna

Emblema del connubio perfetto tra bellezza e tecnica, la nuova 33 Stradale fa il suo debutto come eterea rappresentazione dei valori storici di Alfa Romeo. Limitata a 33 esemplari, questa straordinaria coupé si pone come un’autentica opera d’arte, realizzata con una cura artigianale che richiama la maestria delle officine rinascimentali. La 33 Stradale celebra la gloriosa storia del marchio, con un design che evoca il passato e tecnologie che guardano al futuro. Essendo uno dei progetti più audaci e personali del marchio, è destinata a pochi fortunati che hanno visto in questa vettura un simbolo del sogno e dell’innovazione automobilistica italiana.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo

Alfa Romeo al Bruxelles Motor Show 2025 è l’espressione di come tradizione e innovazione possano coesistere, offrendo una gamma di veicoli che incarnano lo spirito pionieristico del marchio. Dalle novità tecnologiche della serie Junior ai maestosi dettagli della serie INTENSA, Alfa Romeo continua a dettare il passo dell’eccellenza automobilistica.