Dal 10 al 19 gennaio 2025 si svolge il Bruxelles Motor Show 2025, giunto ormai alla sua 101esima edizione. Tra le protagoniste della kermesse c’è sicuramente l’Alfa Romeo, che ha deciso di sfruttare questa vetrina internazionale per svelare ben due anteprime: la nuova serie speciale INTENSA e la nuova Junior Ibrida Q4. Quest’anno sarà molto importante per il Biscione, ci sono, infatti, diversi progetti in cantiere.

Per quanto concerne la nuova serie speciale INTENSA, che vestirà tutta la gamma, Alfa Romeo ha portato in rappresentanza a Bruxelles la Tonale e la Stelvio. Questa novità è caratterizzata da inserti unici che sono un omaggio all’identità del brand. La Junior Q4, invece, va a completare la gamma di modelli Alfa Romeo con la motorizzazione ibrida. Il nuovo modello è equipaggiato da due motori elettrici: uno posto sull’asse anteriore e l’altro su quello posteriore. Grazie a questa disposizione l’auto è dotata di una coppia ottimale ed ha una trazione eccellente in tutte le condizioni.

Sullo stand “Premiere nazionale” , invece, spazio alla Junior 280 Veloce, la veloce sportiva del SUV compatto che tanto ha fatto parlare di sé nei mesi scorsi. A questo si affianca poi uno dei gioielli di casa Alfa Romeo, ovvero quella 33 Stradale prodotta in soli 33 esemplari che è già diventata una leggenda.

Scendendo più nello specifico la nuova serie speciale INTENSA sarà disponibile su tutta la gamma quindi su Giulia, Stelvio, Tonale e Junior. Il nome di questa novità è dettato dall’esperienza “intensa” che si prova nel guidare un’Alfa Romeo, un brand italiano storico. Negli anni, infatti, il Biscione ha creato attorno al proprio brand un vero e proprio culto, al punto da avere uno zoccolo duro di clienti affezionati che vengono definiti affettuosamente “Alfisti“. La nuova serie quindi, a detta della stessa azienda milanese, cercherà di tradurre attraverso dettagli e finiture varie il vero spirito di marchio. Un anima duale quella di Alfa Romeo, che ha sempre vissuto a metà tra l’elegante e lo sportivo, grazie anche alla sua ricca storia motorsportiva.

Come si articolerà la nuova serie

La Tonale INTENSA avrà cerchi in lega bicolore da 20 pollici e dal design inedito. Sono presenti poi finiture diamantate in oro chiaro e verniciatura in grigio scuro Dark Miron. Tale colorazione viene ripresa anche dagli inserti presenti sulle modanature e codolini. Le pinze freno, invece, sono nere con la firma Alfa Romeo in oro chiaro. Nella versione Plug-in Hybrid Q4 è presente anche al doppio terminale di scarico cromato. Le colorazioni disponibili sono: Verde Montreal, Nero e Rosso Alfa. Gli interni sono impreziositi dai nuovi sedili Alcantara e dal volante bicolore con accenti color cuoio e impuntura a contrasto color cuoio. La “firma” INTENSA viene ripresa nei loghi all’interno ricamati sul bracciolo centrale anteriore e termoimpresso sui fianchetti interni dei sedili anteriori. La Tonale INTENSA ha inoltre un nuovo tunnel ridisegnato e un quadro strumenti rinnovato. L’auto in questione sarà dotata di guida assistita di livello 2 e un sistema audio di altissimo profilo da 470 W Harman Kardon a 14 altoparlanti con subwoofer e sedili riscaldabili. Questo SUV sarà disponibile ibrido Plug-In Q4 da 280 CV con cambio automatico a 6 marce, ibrido da 160 CV con tecnologia VGT e cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e Turbo Diesel da 130 CV con cambio automatico a doppia frizione a 6 marce.

Per quanto riguarda la Stelvio INTENSA, invece, troviamo dei cerchi in lega da 20 pollici e pinze nere con inserti in oro. Sugli specchietti spicca il tricolore, mentre per quanto concerne le colorazioni sono disponibili: Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (Pastello). All’interno, invece, spiccano i sedili sportivi in pelle con supporto centrale color cuoio. Qui troviamo alcuni dettagli che impreziosiscono il tutto come il logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori e il ricamo di colore nero del logo della nuova serie sul bracciolo centrale. Questa vettura del Biscione è dotata inoltre di elementi in alluminio come i pedali e i paddle shift che danno un tocco sportivo al tutto. Stelvio INTENSA è inoltre dotata di sospensioni SDC (Synaptic Dynamic Control). Per quanto concerne le motorizzazioni disponibili troviamo: turbo Benzina GME da 280 CV (con trazione integrale e posteriore) e i motori JTDM da 210 (AWD) e 160 CV (RWD).

Non poteva non mancare poi l’ammiraglia della flotta, la Giulia INTENSA, che è caratterizzata da cerchi in lega da 19 pollici in due tonalità e pinze dei freni nere con inserti in oro chiaro. Anche in questo come per la Stelvio troviamo gli specchietti laterali impreziositi dal tricolore. I colori disponibili per questo modello, invece, saranno: Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (pastello). I dettagli sportivi sono dati dai pedali e i paddle shift in alluminio. La Giulia INTENSA avrà inoltre un ampio schermo da 12,3 pollici e un sistema di infotainment con schermo da 8,8 pollici con navigazione e sistema audio Harman Kardon. Le motorizzazioni offerte per questo modello, invece, sono: benzina da 280 CV (con trazione posteriore o integrale), il JTDM da 210 CV con trazione integrale e il JTDM da 160 CV con trazione posteriore.

La Junior si farà attendere

Alfa Romeo, infine, ha fatto sapere che per quanto riguarda la Junior INTENSA bisognerà aspettare un po’ di più, ma non ha specificato il periodo di lancio sul mercato. All’esterno di questo SUV compatto troveremo cerchi in lega diamantati da 18 pollici a due tonalità con dettagli in oro chiaro. Per le colorazioni saranno disponibili: Nero Tortona e Rosso Brera.

Entrando all’interno troviamo un elegante uso del color cuoio. I poggiatesta anteriori sono impreziositi dal logo Alfa romeo ricamato e le cinture cuoio adornano i pannelli delle portiere, il volante ed il bracciolo centrale dove è posta anche la firma INTENSA ricamata. I sedili, rivestiti in Alcantara, sono arricchiti da un’elegante traforatura in grigio antracite. Lo stesso Alcantara lo ritroviamo poi anche nella plancia e nel tunnel centrale. Questa versione della Junior è dotata anche di Techno Pack così da poter usufruire di una comodità di guida superiore. Infine, per quanto concerne le motorizzazioni, il modello in questione sarà disponibile con la configurazione ibrida da 136 CV, anche con sistema Q4 o nella versione elettrica da 156 Cv.