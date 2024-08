Anteprima Alfa Romeo Junior 280 VELOCE: la nuova era dell’elettrico sportivo

Il mondo dell’automobile si evolve rapidamente, e Alfa Romeo non rimane certo a guardare. Con la nuova Junior 280 VELOCE, il marchio del Biscione introduce una vettura 100% elettrica che incarna perfettamente l’anima sportiva e il DNA storico di Alfa Romeo, in un formato compatto e innovativo. Siamo stati invitati a un’esclusiva prova dinamica pre-omologazione, che si è svolta nella cornice iconica del Proving Ground di Balocco, un luogo leggendario per gli appassionati del marchio. Vediamo insieme cosa rende unica questa nuova compatta sportiva elettrica, destinata a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’automobile.

Junior 280 VELOCE: il ritorno di Alfa Romeo nel segmento delle compatte

Nuova Alfa Romeo Junior 280 VELOCE rappresenta una sfida ambiziosa per la casa automobilistica torinese, non solo perché è completamente elettrica, ma anche perché segna il ritorno del marchio in uno dei segmenti più competitivi d’Europa. Si tratta di una vettura compatta che mantiene però l’essenza di sportività che ha reso famoso il marchio in tutto il mondo. Questa vettura, infatti, è stata progettata dalla stessa squadra di ingegneri italiani responsabili di capolavori come la 4C, l’8C, Giulia e Stelvio Quadrifoglio, nonché della Giulia GTA.

Junior 280 VELOCE, con il suo propulsore elettrico da 280 CV (207 kW) e 345 Nm di coppia, promette prestazioni esaltanti, degne delle migliori sportive del marchio. Ma la novità più intrigante è l’adozione del differenziale autobloccante meccanico TorSen di quarta generazione, una prima assoluta su una vettura elettrica a trazione anteriore. Questo sistema assicura una trazione ottimale su ogni tipo di superficie, garantendo una guida sicura e stabile anche in condizioni difficili.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo

Dinamica di guida: l’eredità Alfa Romeo

Uno degli elementi centrali di Junior 280 VELOCE è la sua dinamica di guida, definita dalla stessa Alfa Romeo come “best in class”. Questo è reso possibile dall’adozione di soluzioni tecniche innovative che coniugano perfettamente agilità e tenuta di strada. Con un peso di soli 1.590 kg, la Junior 280 VELOCE è la più leggera della sua categoria, un risultato eccezionale per una vettura elettrica.

La vettura è equipaggiata con un impianto frenante di alto livello, con dischi anteriori da 380 mm e pinze a quattro pistoncini, abbinati a pneumatici da 20 pollici progettati specificamente per veicoli elettrici ad alte prestazioni. L’assetto è ribassato di 25 mm rispetto alle versioni standard, e le barre antirollio sono state tarate per garantire un inserimento in curva rapido e preciso. Il risultato è una vettura che risponde in modo impeccabile sia su strada che in pista.

Prova sul circuito delle langhe: un’esperienza unica

Per mettere alla prova le qualità dinamiche di Junior 280 VELOCE, Alfa Romeo ha aperto per la prima volta nella sua storia l’intero circuito delle langhe, un tracciato di oltre 20 chilometri che riproduce fedelmente i percorsi collinari misti tipici del territorio piemontese, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Qui, abbiamo potuto testare l’agilità e la tenuta di strada della vettura in condizioni estremamente realistiche.

Il nuovo differenziale TorSen ha dimostrato la sua efficacia, riducendo al minimo il sottosterzo e migliorando la stabilità durante la guida su superfici difficili. La risposta dello sterzo, con un rapporto di 14,6:1, si è rivelata eccezionalmente diretta, rendendo la Junior 280 VELOCE una delle vetture più precise da guidare nel suo segmento.

Anche il comfort di guida è stato messo alla prova nel settore delle “Pavimentazioni Speciali” del circuito di Balocco, una sezione che riproduce le asperità che si possono incontrare quotidianamente in città, come buche, dossi e pavé. La vettura ha superato brillantemente questa sfida, dimostrandosi estremamente confortevole grazie alla ridotta trasmissione delle vibrazioni nell’abitacolo.

Potenza ed efficienza: un motore elettrico all’avanguardia

Il cuore pulsante di Junior 280 VELOCE è il nuovo propulsore elettrico M4+ sviluppato da Alfa Romeo in collaborazione con Stellantis ed Emotors. Questo motore raggiunge un picco di 15.200 giri al minuto e offre una coppia massima costante tra i 250 e i 4.875 giri al minuto, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e una velocità massima di oltre 200 km/h. Il pacco batterie agli ioni di litio da 54 kWh assicura un’autonomia fino a 410 chilometri secondo il ciclo WLTP, e la ricarica rapida consente di passare dal 10 all’80% in meno di 30 minuti presso le stazioni da 100 kW.

Una guida divertente e consapevole

Nonostante le sue prestazioni sportive, Junior 280 VELOCE è pensata per offrire un’esperienza di guida quotidiana coinvolgente e allo stesso tempo efficiente. Le modalità di guida gestite dal selettore Alfa D.N.A. permettono di adattare la vettura alle diverse condizioni e preferenze. In modalità “Dynamic”, si ottiene la massima disponibilità di potenza e coppia, mentre la modalità “Natural” privilegia l’efficienza energetica senza sacrificare il piacere di guida. La modalità “Advanced Efficiency” ottimizza ulteriormente il risparmio energetico, limitando la coppia a 300 Nm.

Tecnologia e comfort ai massimi livelli

Junior 280 VELOCE non è solo prestazioni e dinamica di guida. Alfa Romeo ha integrato un’ampia gamma di tecnologie avanzate per garantire il massimo comfort e sicurezza. L’abitacolo, progettato con una cura maniacale per i dettagli, offre spazio sufficiente per quattro adulti e un bagagliaio da 400 litri, il più capiente della categoria. Il vano portaoggetti “cable-organizer”, situato sotto il cofano, permette di riporre comodamente il cavo di ricarica.

A bordo della Junior troviamo il nuovo sistema di infotainment, caratterizzato da uno schermo centrale da 10,25 pollici e un display digitale all’interno del quadro strumenti. Il sistema offre un’interfaccia intuitiva e fluida, simile a quella di uno smartphone, ed è dotato di funzionalità avanzate come l’aggiornamento over-the-air e l’integrazione di assistenti vocali intelligenti, tra cui ChatGPT, per un’esperienza di guida più sicura e interattiva.

Guida autonoma e sicurezza

Alfa Romeo non ha trascurato la sicurezza nella Junior 280 VELOCE. La vettura è dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida, che includono la guida autonoma di livello 2 e un innovativo sistema di parcheggio semi-autonomo. La telecamera posteriore a 180° e i sensori di parcheggio a 360° facilitano le manovre anche negli spazi più ristretti, mentre la tecnologia “proximity access” permette di aprire e chiudere la vettura senza bisogno di chiavi, semplicemente avvicinandosi o allontanandosi dall’auto.

Junior 280 VELOCE segna un passo importante per Alfa Romeo nel mondo dell’elettrico, riuscendo a combinare tradizione sportiva e innovazione tecnologica in un prodotto che si preannuncia di grande successo. Con il suo design iconico, le prestazioni esaltanti e un’elevata attenzione al comfort e alla tecnologia, la nuova compatta sportiva elettrica di Alfa Romeo è pronta a conquistare una nuova generazione di Alfisti, portando il marchio verso un futuro sempre più elettrico senza perdere l’essenza che lo ha reso leggendario.