Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: Ufficio stampa Stellantis 280 CV di potenza elettrica, così si presenta sulla pista di Balocco l'Alfa Romeo Junior Veloce

Quando si parla di Alfa Romeo l’attenzione degli appassionati tocca vette elevatissime. Nonostante negli ultimi anni il marchio del Biscione abbia vissuto alterne vicende, l’ingresso della Casa nella galassia Stellantis sembra aver dato nuova linfa al costruttore e riacceso la speranza negli amanti di quel marchio che ha sempre coniugato eleganza e sportività creando modelli divenuti iconici. Oggi l’attenzione è tutta rivolta alla nuova arrivata in casa Alfa Romeo, la Junior.

Il primo contatto con la versione elettrica

L’appuntamento sulla pista di Balocco è di quelli da non perdere perché proprio in questa occasione la stampa ha avuto la possibilità di mettersi al volante dell’Alfa Romeo Junior 280 Veloce, l’allestimento più sportivo del B SUV a zero emission0i. C’è da capire se la vettura dotata di motore elettrico da 280 CV/204 kW e il differenziale autobloccante meccanico Torsen “D” di ultima generazione saprà regalare quel feeling alla guida tipico delle Alfa Romeo del passato.

Per fare ciò la Casa di Arese ha messo a disposizione la squadra di ingegneri italiani protagonista di progetti divenuti iconici quali come l’Alfa Romeo 8C, la 4C, le versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio incluse le Giulia GTA e GTAm. E l’analisi dell’Alfa Romeo Junior è partita proprio da quel motore elettrico in grado di offrire un piacere di guida senza compromessi regalando una accelerazione da o a 100 Km/h in 5,9” e una velocità di punta superiore ai 200 Km/h.

Scendendo nel dettaglia si scopre come il powertrain utilizzi una batteria di ultima generazione da 54 kWh che offre un’elevata densità di energia e un ottimo rapporto tra energia nominale ed energia utilizzabile. I tecnici Alfa Romeo promettono per la nuova Junior 280 Veloce una autonomia di 410 Km nel ciclo WLTP, mentre per la ricarica in corrente continua con colonnine da 100 kW bastano 30′ per passare dal 10 all’80% di autonomia.

Un assetto specifico e sportivo

Per fare in modo che la potenza di 280 CV sia scaricata correttamente a terra i tecnici della Casa di Arese hanno dotato l’Alfa Romeo Junior di un differenziale Torsen “D” di ultima generazione. L’adozione di questo dispositivo meccanico è una prima assoluta per una vettura elettrica e consente di ripartire la coppia tra le ruote motrici anteriori in modo dinamico e continuo secondo le condizioni di guida aumentando la tenuta di strada e la trazione.

Non poteva mancare poi la presenza del manettino D.N.A. La modalità Dynamic offre la massima disponibilità di potenza e coppia, aumenta la sensibilità dello sterzo e dei pedali e minimizza l’interferenza dell’ESP, mentre attivando la modalità Natural si limitano la potenza massima e la velocità e l’azione dell’ESP è più conservativa. Con la modalità Advanced Efficiency, infine, la coppia è limitata a 300 Nm per ottenere la massima efficienza energetica.

Analogamente sull’Alfa Romeo Junior Veloce 280 è presente il pulsante B-mode che attiva una rigenerazione più intensa ogni volta che si rilascia l’acceleratore spostando il carico sull’anteriore. Proprio l’impianto frenante, poi, è studiato specificamente con l’adozione di dischi anteriori ventilati da 380mm e pinze monoblocco a quattro pistoncini, che offrono una potenza frenante di 1,12 g, corrispondente a 33 metri di distanza di frenata da 100 Km/h a 0.

Anche le sospensioni sono state progettate per le specifiche esigenze richieste dall’Alfa Romeo Junior Veloce 280. L’anteriore vede la presenza di uno schema McPherson con una nuova barra antirollio e un nuovo montante per una risposta diretta e una migliore maneggevolezza, mentre al retrotreno è presente un sistema e a ponte torcente, con barra di torsione specifica, che garantisce una perfetta tenuta di strada e un comfort elevato in tutte le condizioni di guida.

Tanta tecnologia e ADAS di livello 2

Oltre alla meccanica di primissimo livello, l’Alfa Romeo Junior Veloce presenta anche un abitacolo particolarmente curato in grado di ospitare comodamente i suoi occupanti. Oltre a disporre del bagagliaio più capiente della categoria tra le BEV con ben 400 litri di carico, la Junior offre una serie di dotazioni di assistenza alla guida, in grado di supportare il controllo longitudinale e laterale del veicolo, tali da offrire la guida autonoma di livello 2.

Tra gli ADAS si segnala l’Intelligent Adaptive Cruise Control che regola automaticamente la velocità del veicolo per mantenere una distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedono, il Traffic Sign Recognition, che riconosce i segnali stradali riportandoli sul display e avvisa il conducente del limite di velocità corrente, e l’Intelligent Speed Control che propone al conducente l’adeguamento della velocità a quella rilevata dal sistema.

Non manca infine l’adozione di una architettura elettronica di nuova generazione in grado di aggiornare sistema e programmi con modalità “over-the-air”, oltre alla integrazione di ChatGPT nel sistema di riconoscimento vocale a bordo veicolo. Inoltre, è possibile interagire da remoto tramite Alfa Romeo skill per Alexa così da conoscere il livello di carica, cercare punti di interesse, trovare l’ultima posizione dell’auto, inviare comandi di blocco e sblocco a distanza.