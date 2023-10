Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis DS Automobiles è il primo brand a integrare ChatGPT nei sistemi digitali di assistenza alla guida

ChatGPT fa il suo ingresso nel mondo dell’automotive: il rivoluzionario modello di linguaggio sviluppato da OpenAI sarà il nuovo assistente digitale delle vetture della gamma DS 3, DS4, DS 7 e DS 9. L’integrazione del chatbot basato sull’Intelligenza Artificiale generativa con il DS Iris System consentirà agli utenti di sfruttare tutte le potenzialità di ChatGPT semplicemente parlando con Iris.

Con la mossa pionieristica di DS Automobiles, l’interazione con il proprio assistente digitale raggiunge una nuova dimensione: basterà dire “Ok Iris”, e si aprirà un mondo di possibilità da esplorare (senza distogliere lo sguardo dalla strada).

La gamma DS integra ChatGPT onboard

ChatGPT è l’app con la crescita più esplosiva di sempre, il servizio tecnologico più veloce a raggiungere i 100 milioni di utenti attivi: il chatbot di OpenAI, l’Intelligenza Artificiale “a portata di tutti”, ci ha messo appena due mesi (per farsi un’idea, TikTok ci ha messo oltre 9 mesi, Instagram ben due anni e mezzo).

Dopo la rivoluzione di ChatGPT in formato desktop, c’era da aspettarsi che il chatbot delle meraviglie sarebbe arrivato presto anche ad arricchire l’esperienza di guida: a fare da pioniere in tal senso ci ha pensato DS Automobile: come ha spiegato Olivier François, Direttore del brand di Stellantis, “la mission in DS è fornire ai clienti un’esperienza a bordo unica”.

“In veste di pionieri nell’integrazione di ChatGPT nel mondo automotive”, ha affermato François, “stiamo rendendo accessibile un’intelligenza artificiale generativa che è fluida, intuitiva e coinvolgente, trasformando ogni percorso in un viaggio unico”.

Quella di ChatGPT, secondo il Direttore DS, è “una rivoluzione high-tech dal potenziale illimitato, parte di una delle più grandi trasformazioni sociali del XXI secolo”, che è già possibile sperimentare a bordo della propria vettura. L’integrazione di ChatGPT è attivabile istantaneamente da remoto, ed è disponibile su tutti i modelli DS dotati di Iris System, in Italia e non solo.

DS Automobiles: con ChatGPT verso Dare Forward 2030

“Ok Iris, parlami del Louvre!”: con l’integrazione di ChatGPT nell’Iris System, l’esperienza di viaggio a bordo delle auto DS si arricchisce di un’esperienza di conversazione rivoluzionaria, naturale e fluida, capace di interagire su diversi livelli.

Oltre a fornire informazioni affidabili e accurate (aggiornate al 2021), ChatGPT potrà fare da cicerone durante una visita in una città d’arte, intrattenere con un quiz creato su misura o inventare una fiaba ricca di dettagli per allietare il viaggio dei più piccoli. Per usare ChatGPT, è sufficiente parlare con il DS Iris System, con il classico “Ok Iris” oppure premendo l’apposito pulsante sul volante. Tutto senza distogliere lo sguardo dalla strada.

“È affascinante vedere come funziona questo modello di intelligenza artificiale conversazionale”, ha affermato Yves Bonnefont, Chief Software Officer Stellantis. “Da quando ChatGPT è disponibile, abbiamo lavorato per integrarlo nei nostri sistemi e siamo felici di essere i primi a offrire questa innovazione in Europa. Questo sviluppo fa parte dell’obiettivo strategico di Stellantis delineato dalla strategia Dare Forward 2030”, ha spiegato Bonnefont.

L’integrazione, come anticipato, è già disponibile su tutta la gamma DS 3, DS 4, Ds 7 e DS 9: l’opzione, offerta senza costi aggiuntivi per un periodo di sei mesi, è attivabile da remoto su tutti i modelli dotati di Iris System in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia.