Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Al CES di Las Vegas viene presentata la nuova unione tra Volkswagen e ChatGPT

La tecnologia a bordo di un’automobile non è più una figura di contorno, ma un elemento principe, per non dire cardine. Gli abitacoli delle vetture di ultima generazione assomigliano sempre più a dei piccoli salottini high-tech, infarciti di ogni strumento per appagare e soddisfare l’occupante, che può interagire col veicolo in modo diretto e dinamico.

Un’automobile, dunque, non è più un semplice mezzo di trasporto e un viaggio diventa un’esperienza a trecentosessanta gradi, dove si può essere cullati dalla tecnologia come a casa. Volkswagen sa bene che la direzione da prendere è quella di arricchire i proprio modelli con strumenti interattivi coinvolgenti, e per questo motivo ChatGPT sbarcherà ufficialmente sulle vetture tedesche.

ChatGPT e Volkswagen, il nuovo sodalizio

ChatGPT fondata da Sam Altman, grande appassionato d’auto (immortalato a bordo di una McLaren F1), arriva sulle Volkswagen. L’occasione per celebrare questo nuovo sodalizio all’interno dell’automotive avviene sotto alle luci del CES di Las Vegas 2024, rassegna mondiale dedicata alla tecnologia, attivo nella città del Nevada dal 9 al 12 gennaio. Il colosso di Wolfsburg ha svelato le prime vetture nelle quali il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di ChatGPT viene integrato nell’assistente vocale IDA del Gruppo.

Nel prossimo futuro, i clienti avranno accesso senza soluzione di continuità al database di intelligenza artificiale in costante ingrandimento di tutti i modelli Volkswagen provvisti dell’assistente vocale IDA e avranno a disposizione contenuti di ricerca che verranno visionati e scansionati dall’automobile durante la guida. Cerence Chat Pro del partner tecnologico Cerence Inc. è la base della nuova funzione, che garantisce un’integrazione ChatGPT unica e intelligente di tipo automobilistico. Questo fa in modo che Volkswagen sarà il primo produttore di volume a offrire Chat GPT come funzionalità standard a partire dal secondo trimestre del 2024 in molti modelli.

A bordo delle auto tedesche

Il nuovo chatbot verrà offerto in combinata con l’infotainment di ultima generazione nei modelli ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, oltre che nella nuova Tiguan, nella nuova Passat e nella nuova Golf, che sarà rivelata nelle prossime settimane. Attraverso Cerence Chat Pro, l’integrazione di ChatGPT nel backend dell’assistente vocale VW garantisce una lunga serie di intriganti funzionalità che vanno oltre il precedente controllo vocale. L’assistente vocale IDA può essere usato per controllare l’infotainment, la navigazione e l’aria condizionata o per rispondere a domande di cultura generale.

Nel domani, l’intelligenza artificiale darà altre informazioni in risposta a domande che vanno oltre tutto ciò come parte delle sue capacità in continuo pregresso. Questo può essere utile in svariati livelli durante un viaggio in auto: arricchire le conversazioni, chiarire le domande, interagire con un linguaggio intuitivo, ricevere informazioni specifiche sulla vettura e molto altro ancora. Tutto questo senza l’uso delle mani.

La soddisfazione delle parti

“Volkswagen ha sempre democratizzato la tecnologia e l’ha resa accessibile a tutti. Questo è radicato nel nostro DNA. Di conseguenza, siamo ora il primo costruttore di volume a rendere questa tecnologia innovativa una caratteristica standard nei veicoli a partire dal segmento compatto. Grazie alla perfetta integrazione di ChatGPT e alla forte collaborazione con il nostro partner, Cerence, offriamo ai nostri Clienti un valore aggiunto e l’accesso diretto allo strumento di ricerca basato sull’intelligenza artificiale. Questo sottolinea anche la forza innovativa dei nostri nuovi prodotti“, dichiara Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione del Marchio Volkswagen per lo Sviluppo Tecnico.

“Siamo orgogliosi di sfruttare la nostra esperienza nel settore automobilistico e la nostra partnership di lunga data con Volkswagen per offrire ai Clienti innovazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa e i modelli linguistici di grandi dimensioni, anche dopo l’acquisto di un’auto“, dichiara Stefan Ortmanns, CEO di Cerence. “Con

Cerence Chat Pro, VW è dotata di un’integrazione ChatGPT di tipo automobilistico che offre flessibilità, personalizzazione e facilità di implementazione senza pari, dando priorità alla sicurezza e all’usabilità per i conducenti. Guardando al futuro, insieme Volkswagen e Cerence esploreranno la collaborazione per progettare una nuova esperienza utente basata su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come base dell’assistente di bordo di prossima generazione di Volkswagen“. Il progresso tecnologico del mondo dell’automobile è palese sotto ai nostri occhi.