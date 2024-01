Gli Usa sono pronti ad accogliere la 56esima edizione del CES che porterà una ventata di idee per il futuro: ecco tutte le novità in arrivo da Las Vegas

Fonte: iStock CES Las Vegas, si parte: le novità tecnologiche per il futuro

Ogni anno le luci dei riflettori vengono puntate con decisione su Las Vegas, dove dal 1967 va in scena il CES che presenta al mondo le più rivoluzionare novità tecnologiche che, partite dall’elettronica di consumo e videogiochi, oggi è vetrina mondiale anche per l’automotive. Un vero e proprio show, il Consumer Electronics Show, che andrà in scena quest’anno dal 9 al 12 gennaio 2024 nella Sin City per la 56esima edizione in cui, tra defezioni eccellenti e grandi annunci, sono attese tante innovazioni nel mondo delle quattro ruote e della mobilità.

Non ci sarà Stellantis, che ha annunciato l’assenza lo scorso ottobre per gli elevati costi dello sciopero sindacale United Auto Workers, ma chi sarà presente è pronto a stupire tutti. Ma quali sono le novità che sono state annunciate in anteprima? Dagli assistenti virtuali alla sicurezza informatica sulle vetture, passando per importanti novità in materia di infotainment, al CES 2024 non mancheranno di certo spunti per il futuro.

Mbux, l’assistente vocale “Hey Mercedes” si rinnova

Tra i primi ad annunciare importanti novità per la 56esima edizione del CES di Las Vegas è stata Mercedes, che negli States presenterà interessanti innovazioni al suo assistente vocale Mbux. “Hey Mercedes“, infatti, avrà una veste visiva completamente nuova grazie alla grafica ad alta risoluzione del motore di gioco Unity.

Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, ci sarà un perfetto mix tra i sistemi smart dell’Mbux in un’unica entità che verrà presentata con una nuova interfaccia dal design futuristico attraverso il sistema operativo Mercedes-Benz MB.OS, sviluppato internamente, e in grado di offrire un’interazione simile a quella umana “sincronizzata” con lo stile di guida e lo stato d’animo dell’utente.

Un “lusso digitale” del futuro, ha sottolineato Mercedes-Benz, che dopo aver svelato le novità sulle auto a guida autonoma ha annunciato che a Las Vegas ci sarà spazio anche per ammirare in anteprima il Concept Classe CLA basato sull’architettura Mercedes Modular Architecture (MMA) e MB.OS.

Cybersicurezza al primo posto con Bon Voyage di LG

LG invece non opererà in materia di assistenza, ma di sicurezza. Dedita al lavoro sulla cybersicurezza nel settore automotive, LG Electronics e l’israeliana Cybellum presenteranno il Cyber Security Management System, un proprio Cockpit con sistema di gestione della sicurezza informatica integrato.

La divisione LG Labs, il progetto che sostiene lo sviluppo di prodotti e servizi sperimentali ad alto valore innovativo, presenterà poi una versione aggiornata di Bon Voyage by LG Labs, il concept di casa trasportabile pensata per godere del massimo comfort anche in mezzo alla natura. Introdotto nel corso del 2023, il sistema è stato riprogettato in base ai primi riscontri ricevuti dagli utenti ottimizzando gli spazi in modo da assumere le dimensioni di una roulotte da campeggio.

Bosch, chip unico di infotainment e assistenza alla guida

In tema di componentistica, specialmente in un’ottica di software defined vehicle, Bosch presenterà al CES 2024 di Las Vegas un chip capace di fondere le funzioni di infotainment e di assistenza alla guida. Il cuore del nuovo computer di bordo del produttore tedesco, sarà un unico Security Operation Center capace di elaborare contemporaneamente una serie di funzioni provenienti dai due settori dell’infotainment e dell’assistenza alla guida.

Nel sistema, ha fatto sapere Boch, saranno incluse funzioni come quelle del parcheggio autonomo e il rilevamento della corsia, ma anche il sistema di navigazione intelligente personalizzato e l’assistenza vocale.

Kia presenta la gamma PBV

Punta alle novità strabilianti la sudcoreana Kia, che a Las Vegas presenterà ufficialmente la sua attività globale relativamente a ciò che definisce Platform Beyond Vehicle (PBV). Il brand, infatti, punta a mostrare la futura gamma PBV, illustrerà la propria business vision e farà vedere concretamente diversi concept.

Per Pbv, Kia intende una “soluzione di mobilità totale” che associa veicoli elettrici sviluppati appositamente con soluzioni di software avanzate per aprire l’orizzonte su nuove attività e nuovi stili di vita.

Al CES Kia porterà anche la visione del brand sui veicoli elettrici, con l’esposizione dei concept EV3 ed EV4 insieme a EV9 e EV6 GT.

Honda punta all’elettrico

Novità elettriche anche per Honda, con la Casa giapponese che al CES di Las Vegas presenterà in anteprima mondiale la nuova gamma di veicoli elettrificati per il Mercato Globale. Con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica di tutti i prodotti entro il 2050, il brand nipponico sta procedendo nella strategia di elettrificazione della gamma auto.

Così negli States verranno presentati vari prodotti, tra cui i nuovi modelli della gamma globale EV e una serie di tecnologie innovative che puntano ad “aumentare la percentuale di vendite di veicoli elettrici e FCEV al 100% a livello globale entro il 2040”.