Più unica che rara: Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip

Oggi parliamo di un’auto che ha alzato l’asticella del segmento B, combinando compattezza, trazione integrale e tecnologia ibrida. Stiamo parlando della nuova Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip, che si presenta come l’unica vettura della sua categoria con queste caratteristiche, pensata per chi vuole sicurezza e piacere di guida senza rinunciare alla versatilità.

Caratteristiche tecniche: un mix ben studiato

Nuova Swift Hybrid 4×4 AllGrip si distingue per l’iconico design sportivo con tetto sospeso e una maggiore altezza da terra rispetto alla versione a due ruote motrici (+25 mm). Questa versione 4×4 integra anche un differenziale posteriore e un albero di trasmissione meccanico, aggiungendo un vero sistema a trazione integrale che non compromette lo spazio interno: 265 litri di capacità per il bagagliaio, identico alla versione 2WD.

E per chi ama le strade innevate o le avventure fuori città, la tecnologia AllGrip Auto è la ciliegina sulla torta: interviene solo quando serve, senza che il conducente debba far nulla, garantendo trazione e stabilità in ogni situazione.

Motore e consumi: il mix ideale per la città e il fuoriporta

Il cuore pulsante della Swift Hybrid 4×4 AllGrip è un motore 1.2 ibrido, abbinato a un sistema elettrico da 12 volt che assiste il tre cilindri a corsa lunga. Insieme, sviluppano una potenza massima di 82,8 CV e una coppia di 111 Nm, valori perfetti per il traffico urbano e le gite fuori città, con una ripresa pronta e vivace.

La sorpresa arriva anche dai consumi: grazie al peso contenuto (1070 kg in ordine di marcia), questa Swift riesce a fare 4,9 l/100 km nel ciclo misto WLTP, con emissioni di CO2 di soli 110 g/km.

Fonte: Virgilio Motori

Dotazione di serie: tutto incluso!

Suzuki ha pensato a tutto per questa versione “Top”, dotandola di una lunga lista di accessori inclusi nel prezzo: dal climatizzatore automatico ai cerchi in lega da 16 pollici, passando per un sistema multimediale con touch da 9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto in versione wireless, sedili riscaldati e fari Full LED. Tra le chicche, troviamo il sistema My Drive e il keyless.

In tema di sicurezza, spiccano il sistema Dual Sensor Brake Support II (Attentofrena), per prevenire collisioni, e il Lane Keep Assist (Guidadritto), che mantiene il veicolo in corsia, offrendo un comfort di guida che stupisce per la categoria.

Suzuki Connect e assistenza: tecnologia a portata di mano

La Swift Hybrid 4×4 AllGrip è anche smart! Grazie al servizio Suzuki Connect, potete monitorare dallo smartphone lo stato dell’auto, la localizzazione e ricevere notifiche in tempo reale per manutenzioni o persino avvisi antifurto. E per i primi 3 anni il servizio è gratuito! Per la tranquillità di guida, il pacchetto Suzuki 3 Plus offre anche 3 anni di garanzia, assistenza stradale e controlli gratuiti.

Prezzo e promozioni: occasione unica fino al 30 settembre

Normalmente proposta a €24.500, con scoutistica da vedere in concessionaria e un possibile finanziamento Suzuki Solutions potete portarvela a casa con una rata mensile di €149, posticipando il pagamento fino a gennaio 2025, e riservare la vostra Swift sulla piattaforma Suzuki Smart Buy con un anticipo di €500.

Una “piccola” con grinta da grande

Nuova Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip è una scelta intelligente per chi cerca un’auto compatta ma senza compromessi, capace di passare dal traffico cittadino alle strade innevate senza perdere il sorriso. Un’auto pratica, sicura, ben accessoriata e con un prezzo promozionale che la rende ancora più interessante. Se cercate una vettura che sia un po’ SUV e un po’ city car, datele una possibilità: non vi deluderà!