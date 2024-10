Grande successo e passione per il 13° Raduno Suzuki 4×4: un mix di avventura e innovazione ad Asiago

Il 21 settembre 2024, l’Altopiano dei Sette Comuni è stato teatro del tanto atteso 13° Raduno Suzuki 4×4, un evento che ha visto la partecipazione di 90 equipaggi e oltre 150 persone, tutte pronte a mettere alla prova le loro abilità di guida in un contesto di sfide tecniche e paesaggi mozzafiato. Tra salite impervie e percorsi panoramici, i partecipanti hanno percorso 52 km, affrontando un dislivello di 766 metri attraverso i boschi di Enego e Asiago. Non solo un’avventura off-road, ma una vera e propria celebrazione della passione per la guida fuoristrada, che ha reso la giornata memorabile per i possessori dei SUV Suzuki e dei modelli 4×4 con marce ridotte.

Un raduno che unisce tecnica e paesaggi straordinari

Il raduno ha preso il via ad Asiago, presso la Ski Area Le Melette, dove gli equipaggi si sono suddivisi in due gruppi: i SUV, che hanno seguito il tracciato Blu, e i veicoli a marce ridotte, che hanno affrontato il tracciato Rosso. Il primo percorso, pensato per i SUV, ha offerto una combinazione di sterrati e sentieri boschivi, regalando ai partecipanti scorci indimenticabili dell’Altopiano. Il secondo tracciato, invece, ha richiesto una guida più tecnica, ideale per i piloti esperti desiderosi di sfruttare al massimo le capacità dei loro veicoli. Entrambi i percorsi sono stati accompagnati da guide esperte, che hanno assicurato la sicurezza e il divertimento degli equipaggi.

La pausa pranzo al Rifugio Valmaron ha offerto un momento di relax e convivialità, prima di proseguire con le attività del parco giochi off-road, un’area dedicata alle prove tecniche con ostacoli di varia difficoltà, pensata per permettere ai partecipanti di mettere ulteriormente alla prova le loro abilità di guida.

La regina dell’evento: la Jimny PRO in versione MATA

A dare il benvenuto ai partecipanti sulla linea di partenza è stata la Jimny PRO, in allestimento one-off MATA, un prototipo unico presentato in anteprima durante il raduno. Jimny, icona del marchio Suzuki, ha da sempre incarnato lo spirito di avventura e tecnologia 4×4, e in questa edizione del raduno non è stata da meno. Con un design distintivo e dotata della rinomata tecnologia AllGrip, Jimny PRO ha attirato l’attenzione di tutti, rappresentando perfettamente la filosofia Suzuki di coniugare tradizione e innovazione.

Nuova Suzuki Swift 4×4: la stella nascente del raduno

Un momento particolarmente atteso durante l’evento è stato il debutto di nuova Suzuki Swift 4×4, presentata ufficialmente alla stampa. Questo modello rappresenta un’evoluzione della celebre Swift, combinando la compattezza e l’agilità della city car con le capacità di un veicolo a trazione integrale. Swift 4×4 è dotata della tecnologia AllGrip, che garantisce una trazione sicura su ogni tipo di terreno, rendendola adatta sia per le strade urbane che per i percorsi più impegnativi.

Il nuovo motore da 1.2 litri, con una potenza di 66 kW e 120 Nm di coppia, unito al sistema di trazione integrale, offre una guida stabile e sicura anche in condizioni difficili. Nonostante le sue dimensioni compatte, la Swift 4×4 si distingue per la sua leggerezza (circa 900 kg) che, insieme a una trasmissione fluida, consente un’esperienza di guida dinamica e divertente. Il sistema di frenata rigenerativa e l’assistenza elettrica del motore migliorano l’efficienza, garantendo un consumo di carburante ridotto a circa 4,0 litri per 100 km, una caratteristica che la rende una scelta eco-friendly per chi cerca una vettura versatile e sostenibile.

In termini di comfort e dotazioni, la Swift 4×4 non delude. Gli interni spaziosi, con una capacità di carico di 242 litri, estendibile fino a 556 litri con i sedili posteriori abbattuti, offrono praticità senza compromettere lo stile. Inoltre, il sistema di infotainment con schermo touchscreen da 7 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, assicura una connettività all’avanguardia, mentre i sistemi di sicurezza come il cruise control adattivo e l’assistente al mantenimento di corsia rendono ogni viaggio più sicuro.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki

Una giornata all’insegna dell’adrenalina e della passione per i motori

La chiusura dell’evento al Forte Lisser, con una visita guidata alla storica fortezza, ha rappresentato la perfetta conclusione di una giornata ricca di emozioni e adrenalina. Il 13° Raduno Suzuki 4×4 non è stato solo un’occasione per mettere alla prova le abilità di guida, ma anche un momento di incontro e condivisione tra appassionati di fuoristrada e amanti delle auto 4×4. Con un mix perfetto di sfide tecniche e momenti di relax, l’evento ha dimostrato ancora una volta come la passione per i motori possa unire persone di diverse età e provenienze.

Con già l’appuntamento fissato per il prossimo anno, sabato 20 settembre 2025, il Raduno Suzuki 4×4 si conferma uno degli eventi più attesi dagli appassionati di fuoristrada. Nel frattempo, la nuova Swift 4×4 promette di conquistare una nuova fetta di pubblico, portando l’esperienza della trazione integrale anche nella vita di tutti i giorni.