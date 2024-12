Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Sole 150 unità per la nuova serie speciale Suzuki Jimny Mata

La Suzuki Jimny Mata è un’edizione speciale a tiratura limitata di soli 150 esemplari numerati, che è disponibile presso i concessionari Suzuki a partire dal 30 novembre. Questa “last version” rappresenta un ponte tra il presente e il futuro del modello, offrendo agli appassionati un pezzo da collezione unico ed esclusivo. Il prezzo di vendita è di 33.900 €, chiavi in mano e IVA inclusa, esclusa IPT. Sicuramente qualche abile collezionista e qualche amante di questo iconico modello sarà già pronto a fare carte false per mettersi in garage questo audace 4×4 a firma giapponese.

Un design distintivo

Il nome “Mata“, scritto in kanji 又, significa letteralmente “di nuovo, oltre” e incarna il concetto di continuità, di qualcosa che non ha mai fine. In Giappone, l’espressione “Mata-ne” viene utilizzata per salutare le persone care e si traduce con “ci vediamo presto“. La Suzuki Jimny Mata simboleggia la libertà su quattro ruote, pronta ad affrontare qualsiasi terreno e regalare esperienze indimenticabili, come sempre è riuscito a fare questo modello entusiasmante.

L’edizione limitata Mata si distingue per l’esclusiva livrea bicolore: la carrozzeria in Argento Siberia Metallizzato è arricchita dalle decalcomanie Kanji 又 “MATA“, mentre il tetto, i montanti e il cofano sono in Matt Black. La griglia frontale vintage, con la scritta Suzuki al centro, contribuisce a creare un look senza tempo. Alla prova dell’occhio il risultato è più che soddisfacente.

Un’eredità di successo

La Suzuki Jimny Mata è l’ultima evoluzione di una stirpe gloriosa, il capostipite di tutti i fuoristrada ultracompatti. Il primo modello, LJ10, introdotto nei primi anni ’70, ha rivoluzionato il panorama automobilistico globale: leggero, agile e dotato di una robusta trazione integrale, era imbattibile negli spazi ristretti e sui terreni accidentati.

La seconda generazione, lanciata nel 1981, ha anticipato i moderni SUV, trasformandosi da 4×4 a fenomeno di tendenza internazionale, apprezzato anche da chi non si avventurava nei sentieri non battuti. La terza serie, introdotta nel 1998, ha migliorato comfort, aerodinamica e piacere di guida su asfalto, senza compromettere le prestazioni off-road. L’attuale Jimny, proposta in listino in Italia solamente nella variante PRO (N1, autocarro), ripropone una formula vincente, elevando gli standard di comfort, sicurezza e versatilità.

La Jimny Mata è equipaggiata con la trazione integrale 4WD ALLGRIP PRO che permette di scaricare a terra la generosa coppia del motore 1.5 a benzina da 102 CV. La trazione è normalmente posteriore, ma il conducente può inserire le quattro ruote motrici anche in movimento su terreni a bassa aderenza. È inoltre possibile inserire le marce ridotte da fermo. A completare il quadro tecnico ci sono l’evoluto controllo della trazione Grip Control e le sospensioni a ponte rigido, sia all’anteriore che al posteriore.

Suzuki Jimny: un’icona senza tempo

La Suzuki Jimny Mata è molto più di un’auto: è un’icona, un simbolo di libertà e avventura. Unisce semplicità, bellezza funzionale e tecnologia 4WD ALLGRIP PRO, caratteristiche che la rendono attraente sia per i professionisti dell’off-road che per gli utenti urbani. Le sue dimensioni ultracompatte la rendono un fuoristrada autentico, pratico nell’uso di tutti i giorni grazie al ricco equipaggiamento di serie. Questa serie speciale, però, ne aumenta sensibilmente il fascino, già di per sé, irresistibile.