La Suzuki Jimny è una vera e propria icona del mondo delle quattro ruote. Il piccolo fuoristrada nipponico può contare su tantissimi appassionati e rappresenta un punto di riferimento per la gamma del costruttore. L’attuale generazione di Jimny si aggiorna questa settimana con il debutto di una versione speciale, che sarà disponibile in serie limitata sul mercato italiano. Debutta, infatti, la nuova Suzuki Jimny Mata.

Questo modello potrebbe essere il saluto definitivo del fuoristrada al mercato europeo, a causa delle rigide normative sulle emissioni che penalizzano questo tipo di veicoli. Jimny potrebbe tornare in una veste futura, aggiornata e rivista per adattarsi alle normative. Vediamo quali sono le caratteristiche di questo nuovo modello che sarà disponibile in serie limitata e potrà essere immatricolato come autocarro (con immatricolazione N1).

Le caratteristiche

La Suzuki Jimny Mata si caratterizza per una particolare livrea BiColor, con la carrozzeria che viene proposta in Argento Siberia Metallizzato e il tetto ed altri elementi come i montanti e il cofano che son dotati di una colorazione Matt Black. La griglia frontale riprende il design vintage del fuoristrada e sul veicolo trova spazio anche il kanji Mata che significa “di nuovo, oltre” e che evidenzia il concetto di continuità e di qualcosa destinata a non avere una fine. Sono presenti, inoltre, diverse protezione, sia per il paraurti che sui fianchi laterali, con l’obiettivo di esaltare il carattere offroad del modello della Casa nipponica.

All’interno, invece, troviamo una plancia aggiornata dove trova spazio un display touch con diagonale di 7 pollici e con possibilità di sfruttare Android Auto e Apple CarPlay. La dotazione di serie include, invece, i fari con sistema di abbaglianti automatici, i fendinebbia, i sedili anteriori riscaldabili, il cruise control, il climatizzatore, il sistema di frenata automatica d’emergenza, con riconoscimento di pedoni oltre all’avviso di superamento di corsia e il monitoraggio per i colpi di sonno. Da segnalare anche un secondo set di cerchi, per semplificare il passaggio a pneumatici specifici in base al tipo di utilizzo (ad esempio per l’uso offroad).

Sotto il cofano, la Jimny Mata propone il motore 1.5 benzina da 102 CV che viene abbinato al cambio manuale a 5 marce e alla trazione integrale 4WD ALLGRIP PRO. Si tratta, quindi, di una configurazione tradizionale che, spesso, risulta essere la preferita dagli appassionati. Il veicolo funziona, di norma, a trazione anteriore ma il conducente ha la possibilità, quando serve, di passare alla trazione con quattro ruote motrici.

Prezzo e disponibilità

La Nuova Suzuki Jimny Mata sarà disponibile sul mercato italiano nel corso delle prossime settimane. Il modello arriverà nelle concessionarie italiane del marchio nipponico a partire dal prossimo 30 novembre 2024. Per i clienti italiani saranno messe a disposizione solo 150 unità del fuoristrada. In occasione del lancio, la asa nipponica organizzerà un porte aperte per celebrare al meglio l’arrivo di questo modello sul mercato italiano. Per il momento, Suzuki non ha ufficializzato ancora il prezzo di lancio di questa nuova serie speciale. Maggiori dettagli in merito arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane, permettendo ai clienti interessati di valutarne l’acquisto.