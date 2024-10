Gli smartphone sono oramai diventati un prolungamento delle nostre braccia, tuttavia alla guida vi sono soluzioni sapienti, come Android Auto, per evitare distrazioni

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: 123RF Come evitare multe e disattenzioni con il sistema Android Auto

Il vizietto di guidare con lo smartphone tra le mani è una pratica molto diffusa in Italia. I più giovani sono abituati a guardare la strada con un occhio al display del cellulare, accrescendo i numeri già drammatici degli incidenti stradali causati da un uso sconsiderato dalla tecnologia. Da motociclisti vi sarete accorti quanti automobilisti sembrano intenti a rispondere a messaggi su WhatsApp o a navigare su internet a bordo delle loro vetture. Dati i numeri preoccupanti, il governo italiano ha deciso di inasprire le pene per tutti coloro che guidano usando il telefono senza viva-voce.

Grazie ad Android Auto, l’integrazione tra smartphone e infotainment della vettura è piuttosto semplice. Le app e le funzioni compaiono sul display della strumentazione così come appaiono nello smartphone. La tecnologia sviluppata da Google ha cambiato l’esperienza al volante, permettendo una guida sicura e sempre connessa. La soluzione avrebbe dovuto distogliere gli automobilisti 2.0 dall’uso del telefono in auto. Nelle vetture moderne dalle telefonate ai messaggi, dal navigatore dalla musica, tutto risulta accessibile. L’interfaccia intuitiva è studiata per ridurre al minimo le distrazioni del conducente. Basta una semplice connessione USB per godere di un sistema di bordo completo e a portata di mano. Rispetto al telefono il sistema consente una fruizione più sicura, grazie a icone più grandi e una interazione rapida con i comandi vocali.

La rivoluzione intelligente di Android Auto

La tecnologia introdotta da Google ha risolto molti grattacapi per gli automobilisti. L’assistente vocale permette, infatti, di creare un dialogo efficiente senza distogliere lo sguardo dalla strada. Con un semplice comando della voce è possibile gestire le notifiche, avere informazioni e attivare la propria musica preferita. Le app sono state ottimizzate, garantendo una esperienza senza intoppi. Per installare Android Auto dovrete verificare che il sistema di infotainment risulti compatibile.

Di base tutte le vetture di ultima generazione permettono l’utilizzo delle tecnologie. Inoltre, i principali impianti audio come Pioneer, Kenwood e Sony, garantiscono soluzioni compatibili con Android Auto. Vi basterà fare un salto sul sito ufficiale di Android per consultare un elenco completo ed aggiornato di tutti modelli di auto che supportano l’app. Trattandosi di una applicazione necessita di frequenti aggiornamenti, creati per migliorare il funzionamento dell’app stessa. Gli aggiornamenti quando appare l’icona vanno eseguiti senza esitazioni, dando accesso ad un catalogo completo di app pensate per gli automobilisti. Resterete al passo con le ultime novità, miglioramenti e funzioni.

Android Auto, sicurezza al primo posto

La tecnologia ha consentito agli automobilisti di rimanere sempre connessi senza pregiudicare la loro attenzione sulla strada. L’app Android Auto è gratuita e basta collegare il telefonino alla vettura con un cavo USB per abilitare l’interfaccia. È possibile, inoltre, usare l’app con il sistema wireless. Le funzioni vocali si attivano con un tap sull’icona del microfono o premendo il tasto sul volante dell’auto. Con un semplice comando “Ok Google” è possibile vedere soddisfatta ogni richiesta. In questo modo non dovrete nemmeno sfiorare lo schermo del telefono, evitando disattenzioni e multe salate. Con Android Auto, finalmente, potrete gestire le chiamate, la messaggistica di WhatsApp, il GPS e la musica in estremo relax, concentrandovi solo sulla guida.