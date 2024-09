Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: 123RF La modalità guida di WhatsApp

La prima regola che si insegna a scuola guida è quella di non staccare le mani dal volante. All’interno dell’abitacolo occorrerebbe evitare qualsiasi forma di distrazione. A chi non è mai venuta la tentazione di utilizzare lo smartphone alla guida per guardare l’ultima notifica arrivata o per rispondere ad un messaggio? Si tratta di una pratica piuttosto diffusa e molto pericolosa. Il Codice della Strada punisce tale condotta con multe che vanno da 160 a 646 € e una decurtazione di 5 punti dalla patente.

A rendere la vita degli automobilisti più serena sono arrivate soluzioni intelligenti che hanno permesso di avere a bordo dei sistemi di infotainment all’avanguardia. Gli impianti più evoluti permettono di comunicare, in pochi passaggi, con dispositivi come smartphone e tablet. Se per un giovane si tratta di soluzioni molto intuitive, non si può dire lo stesso per persone anziane che non hanno familiarità con tali tecnologie. Le analisi sugli incidenti stradali hanno stabilito che la distrazione al volante rappresenta una delle principali cause di pericolo. Quando occhi e mente puntano l’attenzione sullo smartphone, inevitabilmente, perdono il contatto con quello che sta avvenendo in strada, determinando un abbassamento della concentrazione e un aumento del rischio di incappare in un incidente.

Come usare la modalità guida di WhatsApp

WhatsApp garantisce una funzionalità battezzata “Modalità Guida”, creata per ridurre al minimo le distrazioni durante la guida. La modalità disattiva le notifiche e invia automaticamente risposte preimpostate ai contatti mentre si è al volante dell’auto. Si tratta di una soluzione intelligente per rimanere concentrati sulla strada senza particolari distrazioni. Una idea resasi necessaria dall’atteggiamento sconsiderato dei guidatori intenti a scrollare pagine sui social, rispondere velocemente a un messaggio di WhatsApp o addirittura a una mail a bordo della propria vettura. La funzione di ascolto dei messaggi consente di riprodurre i vocali tramite gli altoparlanti dell’auto, semplicemente premendo “Leggi” quando appare la notifica di un nuovo messaggio vocale.

L’utilizzo dei comandi vocali

La maggior parte dei telefoni moderni consente di spedire messaggi utilizzando i comandi vocali. Questa è una soluzione valida per tutti coloro che vogliono rimanere concentrati, non necessitando l’uso di mani e occhi sul display. L’assistente digitale di Google risponde ai messaggi di WhatsApp e delle altre app di instant messaging usando comandi vocali in italiano. Vi basterà pronunciare: “Ok Google, invia un messaggio WhatsApp” e, a quel punto, dovrete solo pronunciare il nome del contatto e il contenuto. Potrete persino pagare il parcheggio con l’aiuto di Google.

Come pianificare i messaggi

Se sapete, preventivamente, di dover inviare messaggi, una volta alla guida dell’auto vi consigliamo di pianificare in anticipo i messaggi. Vi basterà, prima di mettervi al volante, indicare ai contatti che sarete occupati in un viaggio e non potrete rispondere ai messaggi in arrivo sino al raggiungimento della destinazione. Si tratta di una pratica che può essere messa in atto anche attraverso la funzione di programmazione dei messaggi di WhatsApp per inviare, automaticamente, le comunicazioni in un momento successivo. Con la tecnologia vi sono tante soluzioni per evitare distrazioni alla guida e salvare vite, basta solo usare la testa.