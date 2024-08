Google Maps può ora salvare vite grazie al nuovo sistema che consente di avvisare gli utenti in merito a un incendio in corso nell'area, con notifiche in tempo reale

Fonte: Google Grazie all'IA, Google Maps può notificare incendi

Google Maps è oramai un’applicazione di riferimento per milioni di utenti in tutto il mondo e rappresenta uno strumento utilissimo per spostarsi, esplorare nuovi luoghi e ottenere informazioni, anche in tempo reale, in merito a cosa accade nei dintorni. Oggi, il servizio di mappe di Google diventa ancora più utile, con una nuova funzione che potrebbe salvare vite, avvisando di pericoli nell’area in cui ci si trova o che sarà la meta del proprio spostamento. L’applicazione è in grado di identificare le aree in cui è in corso un incendio, delimitando le zone di pericolo e fornendo avvisi in tempo reale ai suoi utenti che, quindi, potranno evitare qualsiasi rischio, allontanandosi dall’area prima che sia troppo tardi.

Google Maps diventa più utile

È in arrivo in Italia (e in altri 14 Paesi) il nuovo sistema di notifiche con cui Google Maps avviserà gli utenti in merito alla presenza di incendi nelle vicinanze. L’applicazione, rilevando la posizione dell’utente, potrà inviare un alert, avvisandolo del possibile pericolo legato al propagarsi di un incidendo. Questo sistema è utile anche per chi utilizza Google Maps come navigatore, anche per individuare autovelox. In questo caso, l’app potrà avvisare del pericolo, permettendo all’utente di studiare un percorso alternativo per completare il proprio spostamento in auto, andando a evitare l’incendio e tutti i rischi collegati.

Per gestire questo sistema di notifiche, Google Maps, che continua a ricevere aggiornamenti con nuove funzioni, fa ricorso all’intelligenza artificiale, sempre più integrata in tutti i servizi di Google, che sta sviluppando il suo modello Gemini, proposto in varie versioni e in grado di garantire un miglioramento delle funzionalità dei vari servizi dell’azienda. Il sistema di Google Maps, grazie all’IA, può elaborare i dati satellitari e tutte le altre informazioni utili in merito all’incendio in corso. Questo permette di tracciare i confini dell’incendio stesso e di andare a definire una zona di pericolo. Google ha addestrato il suo modello su una considerevole mole di dati per migliorarne l’accuratezza e consentire al sistema di identificare con la massima precisione i pericoli.

Fonte: Google

Il sistema è già attivo

Google ha già attivato in diversi Paesi il suo sistema di notifiche degli incendi. L’azienda ha sottolineato come oltre 1,4 milioni di utenti hanno ricevuto una notifica di pericolo nel corso del mese di luglio, considerando i vari Paesi di disponibilità del sistema. In Italia, il sistema sviluppato da Google è stato attivato per avvisare gli utenti in merito al recente incendio scoppiato a Roma oltre che per vari roghi boschivi (ad esempio in Sardegna). Anche nel corso del prossimo futuro, tale funzione continuerà a fornire informazioni in tempo reale agli utenti.

L’impatto sui trasporti

La possibilità di ricevere alert in tempo reale in merito a un incendio nell’area rappresenta una risorsa importantissima per gli automobilisti, soprattutto per chi è in viaggio in strade di campagna e in zone potenzialmente a rischio (boschi o comunque aree alberate particolarmente estese). Gli utenti potranno ricevere avvisi con un certo anticipo, anche grazie alla capacità dell’IA di individuare le zone di pericolo. Questo sistema, quindi, può risultare utilissimo per chi sfrutta Google Maps per pianificare i propri spostamenti.