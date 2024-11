Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: iStock Google Maps, nuove funzionalità per un'esperienza unica

Importanti novità in arrivo su Maps grazie all’ultimo aggiornamento reso disponibile da Google. Lo strumento tra i più utilizzati dagli automobilisti, infatti, si rinnova e si fa ancor più utile per le indicazioni stradali e non solo, diventando a tutti gli effetti una guida su dove e come andare in un posto, ma anche consigliera con funzioni rivoluzionarie attese da anni.

Maps diventa unico

Per accontentare le richieste dei propri utenti, Google Maps si aggiorna diventando unico e ancor più utile per tutti coloro che quotidianamente lo sfruttano per raggiungere le proprie destinazioni. Un navigatore capace di portare tutti nelle location desiderate e che, grazie alle ultime novità, sarà implementato da un servizio rivoluzionario.

Su Maps, infatti, sbarcherà l’intelligenza artificiale con Gemini che permetterà di sfruttare tutto il potenziale della tecnologia che oggi viene utilizzata in diversi campi (anche per gli autovelox in un futuro non tanto lontano). Come?

L’ultima versione di Google Maps risponderà a tutto ciò che gli utenti hanno sempre chiesto all’applicazione utilizzata come navigatore satellitare. Dai consigli su posti da vedere e cose da fare, come pianificare un viaggio in auto con la visibilità delle interruzioni meteorologiche sul percorso e la segnalazione delle corsie e dei segnali stradali.

Insomma una ventata di novità interessanti che renderà ancor più unica l’esperienza di navigazione. L’AI, infatti, consentirà agli utenti di avere maggiori informazioni e persino consigli diretti e idee su luoghi da visitare e cose da fare in quel momento nelle zone vicine semplicemente parlando con il navigatore.

E in 30 città partirà la sperimentazione della funzione che mostra in modo chiaro e semplice come raggiungere in modo preciso un luogo all’interno di una destinazione, evitando di perdersi a poca distanza dalla meta finale.

Non solo mappe

Aggiornamento, quello in arrivo per Google Maps, che trasforma l’applicazione delle mappe in una “tuttofare”. Sì, perché non sarà più soltanto un navigatore, ma una vera e propria guida su ciò che ci circonda e consigliera nei giorni di poca fantasia.

“Consigliami un ristorante” infatti, potrebbe essere una delle domande da poter fare a Maps, con l’AI capace di rispondere basandosi sulle recensioni degli altri utenti. E la domanda “base” può essere poi ampliata e dettagliata, con l’intelligenza artificiale che andrà a scavare negli archivi della memoria web per dare le risposte giuste.

Novità che vengono introdotte poi anche nella funzionalità di Immersive View in Maps che si espande a 150 città in tutto il mondo. In Italia, per esempio, è presente a Milano, Roma, Venezia, Firenze e Pisa.

Come si legge nel Blogpost, Google ha tenuto a sottolineare che l’intelligenza artificiale sarà l’arma in più per Maps che saprà sempre dare una risposta esaustiva non solo sulle mappe, ma anche sulla mobilità. Gemini, infatti, avrà accesso alle informazioni su oltre 250 milioni di attività nel mondo, senza contare le recensioni di chi è già stato, i dati da Internet e altro ancora.

E Google non può che esserne entusiasta e orgogliosa, con l’annuncio del nuovo aggiornamento che farà felici gli oltre 2 miliardi di utilizzatori che si troveranno presto ad affrontare un’esperienza unica col nuovo Maps.