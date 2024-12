Gli utenti Google Maps per Android Auto possono ora sfruttare l'integrazione con Waze per ricevere le segnalazioni della community direttamente su schermo

Google Maps si prepara a ricevere un importante aggiornamento nella sua versione destinata ad Android Auto. Tale aggiornamento è in fase di implementazione ed è già disponibile per alcuni utenti. Con la nuova versione di Maps, gli utenti Android Auto avranno modo di accedere alle segnalazioni della community di Waze direttamente dall’app del servizio di navigazione di Google (proprietaria di Waze da oltre 10 anni). Si tratta di una novità molto attesa e che punta a rendere ancora più completa l’applicazione di Maps su Android Auto. Vediamo i dettagli in merito a quest’ultima novità.

Cosa cambia per Google Maps

Con il nuovo aggiornamento, Google Maps diventa sempre più integrato con Waze nella sua versione per Android Auto, ora utilizzabile anche su auto che non lo supportano. Per gli utenti che utilizzano questa versione dell’applicazione di mappe di Google, infatti, ci sarà la possibilità di ottenere aggiornamenti costanti da parte della community Waze anche senza dover accedere all’app stessa. Il sistema si affianca a quello già integrato in Google Maps (ma poco utilizzato dagli utenti) che consente di inviare segnalazioni al resto della community.

Stando alle prime testimonianze degli utenti, le segnalazioni da Waze appariranno direttamente sullo schermo e saranno caratterizzate dall’indicazione “From Waze drivers” che in italiano potrebbe essere resa con un più generico “Dagli utenti Waze”. Sarà necessario attendere le prossime settimane per poter verificare il funzionamento del sistema anche in Italia. Il rilascio del nuovo meccanismo parte dagli Stati Uniti. Quella descritta è una delle novità in arrivo per Google Maps nel corso del prossimo futuro. Il servizio è destinato a registrare diversi miglioramenti tra cui anche un legame sempre più stretto con l’intelligenza artificiale che, unita alle segnalazioni degli utenti di Waze, potrà aiutare gli automobilisti durante la navigazione, in vari modi.

In arrivo per tutti gli utenti

In ogni caso, questa nuova integrazione con Waze per Google Maps per Android Auto non è una novità in quanto Google stessa aveva già annunciato l’intenzione di introdurre una funzione del genere. In futuro, inoltre, anche la versione per Apple Car Play potrà beneficiare di un sistema analogo che legherà sempre di più la community di Waze con Google Maps.

Anche in questo caso ne sapremo di più nel corso del prossimo futuro. Il sistema di funzionamento dovrebbe essere, sostanzialmente, lo stesso. Per tutti gli utenti Maps, in futuro, sarà possibile ottenere in modo più semplice e chiaro informazioni stradali tramite le segnalazioni della community di Waze che compariranno sullo schermo della propria auto.

Google intende rendere Maps sempre più un punto di riferimento per gli automobilisti. Per raggiungere quest’obiettivo è necessario mettere a disposizione degli utenti una gamma di servizi sempre più ricca e completa, in grado di soddisfare appieno tutte le possibili esigenze. L’integrazione di Waze rappresenta un ulteriore passo in avanti che conferma come lo sviluppo e la crescita di Maps, su Android Auto e in futuro anche per Car Play, continua. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Google per il suo servizio di mappe.