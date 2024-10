Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ansa "Chiusura fantasma" lungo l'autostrada del Brennero: l'errore di Google Maps

Ancora caos sulle nostre autostrade. Tutta colpa di Google Maps, la popolare app scaricabile sui dispositivi mobile utilizzata da milioni di utenti nel mondo. Il servizio, fino a poco tempo fa rinomato per l’affidabilità, sembra aver perso in parte le sue conclamate qualità, valse il successo. L’ennesimo episodio in cui, loro malgrado, diversi conducenti si sono ritrovati coinvolti non fa altro che alimentare le tensioni.

Falsa indicazione

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì 16 ottobre, quando Google Maps ha segnalato una chiusura dell’autostrada del Brennero: peccato (o, per fortuna) che l’indicazione fosse assolutamente errata. Come facilmente immaginabile, molti guidatori hanno riposto fiducia nella mappa visualizzata sui rispettivi device, salvo poi pentirsene, una volta appresa la verità. Chi da Bolzano era diretto verso Trento attenendosi alle indicazioni del navigatore, veniva invitato a uscire dall’autostrada al casello di Egna e di continuare il percorso lungo la strada statale, ma – ha confermato la società responsabile dell’arteria all’Ansa – non si registravano problemi in A22.

Rispetto al “falso allarme” della scorsa primavera, un gruppetto inferiore di conducenti è stato colpito. Vedendo, infatti, l’autostrada del Brennero libera aveva proseguito il viaggio. Nello scorso mese di maggio il programma aveva comunicato un’interruzione nel tratto tra Vipiteno e il confine di Stato, motivo di un’invasione della cittadina e della strada statale.

Tanto rumore per nulla, visto che non c’era nessun blocco. E, non appena avevano venuti a conoscenza, un nutrito gruppo di internauti aveva invaso le piattaforme social, con sfoghi anche impietosi. Magari, l’ancora fresco li ha indotti stavolta a verificare di persona. Su cosa abbia mandato in tilt Google Maps, pare c’entrino dei lavori di riasfaltatura in corso, con restringimento di carreggiata, ma senza chiusure.

A ogni modo, altri casi fanno discutere. Spesso l’app invita, infatti, a uscire dalla A22 poiché bloccata dal traffico, alla ricerca di vie alternative tra le case. Mentre i residenti sono ben informati circa la reale situazione, i turisti tendono ovviamente a seguire le raccomandazioni. Così vengono addirittura spinti su stradine di montagna, incapaci di gestire flussi importanti di veicoli.

Mobilitazione contro l’app

Nel corso della prossima settimana le istituzioni locali, riunite al Commissariato del Governo a Bolzano, chiederanno di vietare l’uscita dall’autostrada del Brennero in presenza di problemi alla viabilità. Persino a ottobre, un periodo di norma di bassa stagione, vengono a formarsi lunghe code.

Ciò poiché i visitatori tedeschi, intenzionati a saltare le code sull’A22, seguono gli itinerari dei navigatori, provocando intasamenti sulla vicina strada statale e nei paesi lungo l’Autobrennero. Ecco perché i sindaci di Vipiteno e Brennero, nonché il governatore Kompatscher, esercitano pressioni al fine di applicare lo stesso divieto già vigente in Austria e Germania.

“Conosciamo il problema da tempo, ma sta davvero dilagando – ha dichiarato il primo cittadino di Brennero, Martin Alber, al quotidiano Dolomiten -. Dobbiamo tutelare i nostri paesi”. Fanno eco le parole del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher: “Da tempo chiediamo un divieto di deviazione dall’autostrada, che comunque riguarderebbe solo le giornate particolarmente critiche. Roma però finora non ha preso una decisione in merito”.