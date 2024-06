Chi possiede il Telepass, oltre a non perdere tempo restando in fila al casello, potrà usufruire di alcune agevolazioni molto interessanti e sconti notevoli

Fonte: iStock Grazie al Telepass in alcune regioni è possibile usufruire di uno sconto del pedaggio fino al 100%

Diciamoci la verità. Chi, tra gli utilizzatori del servizio Telepass, non ha mai pensato quanto fosse fantastico non essere costretti a fare la fila al casello dell’autostrada e risparmiare così tempo e stress passando la barriera in un batter d’occhio? Oggi tra i vantaggi forniti dal Telepass c’è anche la possibilità di poter godere di sconti importanti fino al 100% su determinate tratte.

Le regioni dove è valido lo sconto: la Lombardia

Negli ultimi mesi si è molto parlato del Telepass e le discussioni hanno animato tutti quegli automobilisti che nel corso degli anni hanno apprezzato la comodità del dispositivo, soprattutto quei pendolari che per motivi di lavoro sono costretti quotidianamente ad utilizzare la propria vettura. Perché così tanto clamore intorno al Telepass? La società che gestisce il servizio, nelle scorse settimane ha lasciato di stucco i propri clienti comunicando un aumento del canone mensile. A partire dal 1° luglio 2024 il pacchetto base passerà dall’importo di 1,83 euro a quello di 3,90 euro al mese. Un aumento del 113% giustificato però da numerosi servizi esclusivi offerti ai possessori. Il clamore mediatico è stato notevole, ma per venire incontro alla propria clientela i vertici di Telepass hanno deciso di applicare una scontistica dedicata su alcune tratte autostradali.

Questi vantaggi, però, sono riservati esclusivamente alle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Val D’Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana e Campania. In Lombardia si può usufruire di uno sconto pari al 20% sulla Pedemontana Lombarda, nelle tratte A36 – A59 – A60 a partire dal sesto giorno di transito al mese, mentre per chi percorre la BREBEMI/TEEM, tratte A35 – A58, è possibile usufruire di uno sconto del 30% riservato però ai veicoli Full Electric e ai mezzi pesanti alimentati a Gas Naturale Liquefatto. Infine è applicato il 20% di sconto Best Price, nella A58 sulle tratte della Tangenziale Esterna, ed il 35% di sconto con la promo Scontami, nelle tratte A50 – A51 – A52, su tutti i transiti effettuati nel mese solare presso Vimercate (Tangenziale Est), Sesto San Giovanni (Tangenziale Nord) e Terrazzano (Tangenziale Ovest) a partire dal trentesimo transito.

Sconto Telepass in Piemonte e Valle d’Aosta

In Piemonte è previsto un abbonamento mensile per i residenti dei Comuni appartenenti alle ex Comunità Montane dell’Alta e Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, mentre chi usufruisce della Tangenziale di Torino può godere di un abbonamento mensile riservato ai clienti Telepass che transitano presso le barriere della Tangenziale di Torino (Settimo Torinese, Falchera, Bruere, Beinasco, Vadò e Trofarello) con veicoli di classe A.

I residenti in Valle d’Aosta possono godere di uno sconto del 50% sia per il Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (RAV) che dalla Società Autostrade Valdostane (SAV). Necessario è il raggiungimento di almeno 2 transiti per i clienti dotati di un dispositivo Telepass, ed inoltre è prevista anche la gratuità del passaggio sulla tratta autostradale Aosta Est-Aosta Ovest Saint-Pierre (e viceversa). Tale scontistica è riservata ai proprietari dei veicoli di classe A.

Gli sconti previsti in Veneto e Trentino Alto Adige

Si può godere del 40% di sconto in Veneto sulla tratta Padova Est – Miralo Dolov (CAV) purché si sia residenti nei comuni di Mirano, Dolo, Mira, Spinea e Pianiga sulla percorrenza Mirano/Dolo – Padova Est e viceversa con almeno 20 transiti in un mese, mentre per il Tunnel Schivio-Valdagno lo sconto è del 50% per i residenti in uno dei comuni indicati dalla Società di gestione del Tunnel e si applica a partire dal 2° transito con la convenzione “VENETA PASS”.

Tre sono i passi previsti in Trentino Alto Adige. Col Brennerpass si applica uno sconto del 20% su una specifica tratta interna all’A22 (senza interconnessioni con A4 o A1), mentre con l’Urban Pass Bolzano lo sconto è addirittura del 100% e si applica sul tratto Bolzano Nord – Bolzano Sud e viceversa, dal lunedì al venerdì, escluse le eventuali festività, fra le ore 7 e le ore 9 e fra le ore 16 e le ore 19. Uno sconto che senza dubbio rende l’utilizzo del Telepass molto conveniente.

Sconto Telepass, i vantaggi in Toscana, Liguria e Campania

Anche in Toscana è possibile godere del 100% di sconto purché si sia residenti nei comuni di Bibbona–Casale, M.mo–Castagneto, Carducci-Castellina, Marittima-Cecina-Guardistallo-Montescudaio-Riparbella-Rosignano, M.moS.Luce. Lo sconto si applica sulla percorrenza San Pietro in Palazzi-Rosignano M.mo (e viceversa) per i clienti che utilizzano esclusivamente veicoli di classe A e B con il dispositivo Telepass. In Liguria lo sconto è del 20% e può essere richiesto da un lavoratore dipendente o da uno studente pendolare residente nei comuni del comprensorio delle comunità montane dell’alta-media-bassa valle del Vara e della Riviera Spezzina che utilizza una tratta autostradale fissa interamente compresa tra le stazioni di Carrodano Levanto e La Spezia etra Deiva Marina e La Spezia per andare sul posto di lavoro o in un istituto scolastico.

Vantaggi, infine, sono previsti anche in Campania. Per tutti coloro che utilizzano l’autostrada A/3 Napoli-Pompei-Salerno è in vigore un sistema tariffario che prevede una modulazione della tariffa riservato, ovviamente, ai clienti con un contratto Telepass e Dispositivo Telepass con Viacard e con i veicoli di classe A. Questi vantaggi si sommano a quelli già offerti dal Telepass e particolarmente apprezzati dagli utenti come la possibilità di sfruttare il dispositivo per pagare la sosta nelle strisce blu o presso le aree previste negli aeroporti, così come la possibilità di pagare il biglietto del traghetto dello Stretto di Messina senza l’incubo di lunghe code.