Fonte: ANSA Dal primo luglio ci sarà la rivoluzione di Telepass

Il Telepass è diventato uno strumento vitale per chi vive l’autostrada con frequenza, ma non solo. Quel piccolo blocchettino capace di alzare la sbarra quando un veicolo passa attraverso il casello autostradale evita di saltare code e file, e si è rivelato un amico per chi non vuole sprecare del tempo prezioso. A partire dall’estate questo strumento subirà un rincaro, che sarà attivo a partire dal 1° luglio 2024. Il nuovo posizionamento sul mercato è un fattore naturale, anche perché questo dispositivo promette di offrire alcuni servizi in più rispetto al recente passato, oltre a 4 pacchetti differenti tra i quali scegliere.

Il rincaro di Telepass

Dunque, a partire dal primo luglio 2024 il canone Base costerà 3,90 euro al mese. Prima era chiamato Family e costava 1,83 euro al mese. Il rincaro è quindi del +113%, e dai vertici dell’azienda spiegano che è necessario poiché è “mutato il contesto di mercato e tecnologico e avendo maturato la consapevolezza di disporre di un’esperienza, di un’offerta e di una capacità di innovazione uniche sul mercato”. Il Gruppo Mundys decide di differenziarsi rispetto a Unipol Move, un concorrente entrato sul mercato due anni fa.

L’obiettivo è quello di avere una “nuova proposizione commerciale che valorizzi al meglio, anche in prospettiva, l’ecosistema della propria offerta consumer e punti, al contempo, a offrire soluzioni sempre all’avanguardia per le necessità di movimento della propria clientela in ambito urbano”, dichiarano dal Gruppo Mundys. Rispetto ai competitors, Telepass fa valere l’ampiezza del proprio sistema fortificato negli anni. In un mercato in profondo e continuo cambiamento, tenta di monetizzare la propria esperienza e i propri vantaggi competitivi.

“Il nuovo posizionamento di mercato cambia il paradigma: il telepedaggio diventa solo uno, ma non il principale, dei servizi dell’ecosistema di Telepass, volto ad abilitare una mobilità integrata e sempre più sostenibile, intorno alla persona, e focalizzata sui centri urbani“, dice la nota stampa di Telepass.

I nuovi pacchetti di Telepass

Dal primo di luglio Telepass cambia e stravolge i propri pacchetti: uno a consumo e tre in abbonamento. Cambiano anche i servizi offerti, che diventano più ricchi:

Telepass Pay per Use (a consumo):

attivazione 10 euro + 1 euro ogni giorno di effettivo utilizzo

Area C Milano

Traghetto stretto di Messina

Parcheggi convenzionati

Strisce Blu

Vignette elettroniche autostrade

Telepass Base:

3,90 euro al mese, attivazione inclusa e possibilità di associare due targhe

Telepedaggio

Area C Milano

Traghetto stretto di Messina

Parcheggi convenzionati

Strisce Blu

Vignette elettroniche autostrade

Telepass Plus:

3,90 euro al mese in promo fino a dicembre 2025, poi 4,90 euro al mese, attivazione inclusa e possibilità di associare due targhe

Area C Milano

Traghetto stretto di Messina

Parcheggi convenzionati

Strisce Blu

Vignette elettroniche autostrade

Carburante

Ricarica auto elettrica

Skipass

Trasporto pubblico

Treni

Voli

Altri servizi per un totale di 25

Telepass Young:

dettagli ancora da comunicare

Niente telepedaggio

Trasporto pubblico

Mobilità condivisa

Treni

Voli

Pullman.

Telepass Young è una delle novità più gustose, perché pensata per i più giovani e che non hanno dimestichezza con i mezzi privati. Il prezzo è ancora da calibrare e verrà mostrato nelle prossime settimane, ma sicuramente non ci sarà un canone. Si attiverà tramite carta di credito o di debito e includerà i principali servizi legati alla mobilità presenti nella piattaforma Telepass.