Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa OMODA & JAECOO Lo schermo innovativo di OMODA 7: cambia l'interazione uomo-macchina

OMODA 7, il secondo veicolo globale di OMODA & JAECOO, è progettato per i consumatori “NEO Trendy LOHAS“, una nuova generazione di utenti che presta particolare attenzione alla salute, alla sostenibilità, alla moda e alla tecnologia, con evidenti aspettative nei confronti dei prodotti che hanno la fama di essere innovativi. In questo scenario entra in gioco il nuovo SUV cinese, il quale offre un’esperienza di guida all’avanguardia, combinando tecnologie intelligenti con un design accattivante e un comfort eccezionale. Il fiore all’occhiello, però, è il nuovo schermo al centro della plancia, uno strumento che promette di cambiare il mondo della mobilità.

Il nuovo schermo scorrevole Star-Rail

Entrando nell’abitacolo di OMODA 7, l’attenzione è catturata dallo schermo scorrevole Star-Rail, unico nella sua categoria. Con una dimensione di 15,6 pollici e una risoluzione 2,5K, offre un campo visivo ampliato e un’esperienza visiva di alta qualità, grazie alla luminosità di picco di 850 nit e alla riproduzione precisa dei colori. Lo schermo è alimentato dal chip 8155, leader a livello mondiale, garantendo un’interazione intelligente fluida e reattiva. Il controllo gestuale intuitivo consente di gestire navigazione, multimedia e volume con un semplice scorrimento di quattro dita. L’interfaccia “a schede” presenta le informazioni in modo chiaro e conciso, facilitando la pianificazione del percorso.

Un abitacolo confortevole

L’abitacolo VIP super silenzioso, unico nella sua categoria, offre un ambiente tranquillo e rilassante, riducendo l’affaticamento durante i lunghi viaggi. Il design avvolgente ed ergonomico crea un’atmosfera armoniosa e confortevole, con linee fluide che si fondono naturalmente dai sedili alla console centrale e ai pannelli delle porte. L’illuminazione ambientale a 256 colori offre modalità statiche, ritmiche e sincronizzabili con la respirazione del conducente, permettendo di personalizzare l’atmosfera dell’abitacolo.

Il sedile del passeggero è dotato di una funzione massaggio per un comfort extra e un relax ottimale. Il poggiagambe VIP regolabile si adatta a diverse altezze e posizioni di seduta, lavorando in sincronia con la funzione massaggio per un comfort superiore. La presenza di 8 airbag, 4 supporti lombari e un rivestimento multistrato contribuisce a ridurre l’affaticamento e a garantire la sicurezza dei passeggeri.

L’importanza della tecnologia in OMODA 7

Steve Eum, General Manager della Ricerca e Sviluppo del design di OMODA, sottolinea l’importanza di fondere tecnologia e arte per realizzare prodotti orientati al futuro. L’estetica dell’abitacolo, con il suo design a contrasto in bianco e nero, evoca l’atmosfera di un’astronave futuristica. OMODA & JAECOO, brand del gruppo Chery, primo gruppo automotive cinese per esportazioni nel mondo, si impegna a offrire soluzioni di mobilità innovative, dai motori a combustione interna alle tecnologie elettrificate e 100% elettriche.

Il marchio si concentra sulla centralità dell’utente e sull’innovazione continua per plasmare la mobilità del futuro. OMODA 7 è molto più di un semplice mezzo di trasporto, è un veicolo dalla mobilità intelligente progettato per soddisfare le esigenze dei consumatori moderni. La sua tecnologia avanzata, il comfort eccezionale e il design futuristico la rendono una scelta congeniale per chi ricerca un’esperienza di guida appagante e con tutti i crismi della modernità. Probabilmente, le sue caratteristiche serviranno per convincere anche i più scettici e che ancora non conosco questo mezzo.