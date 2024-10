OMODA 5: il futuro del SUV crossover intelligente approda in Italia

L’Italia è stata il teatro della prima prova su strada dell’OMODA 5, un SUV crossover che promette di ridefinire l’esperienza di guida per una nuova generazione di automobilisti. Presentato ufficialmente alla stampa italiana in occasione di un evento tenutosi sulle strade della Lombardia, OMODA 5 ha subito catturato l’attenzione degli esperti del settore, grazie a una combinazione di design avveniristico, tecnologie di bordo avanzate e prestazioni sicure. Questo modello rappresenta la prima incursione di OMODA & JAECOO nel competitivo mercato europeo, e lo fa con l’ambizione di conquistare i giovani consumatori grazie a un mix di innovazione e stile.

Un design che cattura: “Art in Motion”

OMODA 5 non passa certo inosservata. Il design esterno, che segue la filosofia “Art in Motion”, incarna un’estetica dinamica ed elegante che strizza l’occhio alle preferenze della clientela più giovane. La griglia del radiatore, integrata senza soluzione di continuità nel frontale, esprime potenza e carattere, mentre lo spoiler a coda d’anatra e la linea di cintura filante conferiscono al veicolo un look sportivo. Il profilo fastback completa un design che non è solo bello da vedere, ma contribuisce anche a migliorare l’aerodinamica e la stabilità del veicolo durante la guida.

I cerchi da 18 pollici, forgiati e di colore nero, richiamano il design minimalista e sportivo che caratterizza anche l’OMODA E5, la versione elettrica della serie. Questa attenzione ai dettagli contribuisce a creare un’identità di brand riconoscibile e moderna, rendendo l’OMODA 5 una scelta perfetta per chi cerca un’auto dal forte impatto visivo, senza compromettere il comfort o la sicurezza.

Fonte: Ufficio Stampa OMODA

Interni futuristici: uno smart cockpit che anticipa il futuro

Una volta saliti a bordo, OMODA 5 stupisce con un abitacolo che unisce comfort, tecnologia e un design raffinato. Il doppio schermo da 12,3 pollici, che domina il cruscotto, offre un’esperienza di guida immersiva. Le immagini panoramiche a 360 gradi semplificano le manovre e aumentano la sicurezza, mentre il sistema di illuminazione ambientale con 64 colori contribuisce a creare l’atmosfera perfetta per ogni viaggio. Il sistema audio SONY a 8 altoparlanti e i sedili sportivi in nero carbonio elevano ulteriormente il piacere di guida, garantendo il massimo del comfort e dello stile.

Tra le caratteristiche che rendono l’abitacolo un vero smart cockpit, spiccano il sistema di climatizzazione avanzato con texture multicolore e il filtro di purificazione NET PLUS, che garantisce aria pulita e sana a bordo. Inoltre, l’attenzione per il benessere dei passeggeri è evidente grazie alla funzione di ionizzazione negativa dell’aria e alle avanzate capacità di insonorizzazione. Questi dettagli dimostrano come OMODA 5 non sia solo un veicolo, ma un’esperienza di guida a tutto tondo.

Motore e prestazioni: potenza turbo e versatilità

Sotto il cofano di OMODA 5 si nasconde un motore 1.6 TGDI turbo benzina a 4 cilindri, capace di erogare una potenza di 147 CV e una coppia massima di 275 Nm. Grazie al cambio a doppia frizione a 7 marce, il veicolo è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 10,1 secondi. Questa prestazione è il risultato di un sapiente equilibrio tra potenza e leggerezza, rendendo l’OMODA 5 perfetto sia per i percorsi urbani che per le lunghe distanze.

OMODA 5 offre tre modalità di guida – ECO, Normal e Sport – permettendo al conducente di adattare il veicolo a diverse condizioni di guida. La modalità ECO massimizza l’efficienza del carburante, ideale per la guida in città, mentre la modalità Sport offre una risposta più reattiva per chi cerca emozioni e prestazioni al volante.

Sicurezza al top: protezione attiva e passiva

La sicurezza è uno dei punti di forza di OMODA 5, che ha ottenuto la certificazione europea a cinque stelle. La carrozzeria è realizzata per il 78% in acciaio ad alta resistenza, garantendo una protezione efficace per tutti gli occupanti in caso di incidente. Il veicolo è inoltre dotato di un ampio pacchetto di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che contribuiscono a una guida più sicura e confortevole.

Tra le funzioni più rilevanti troviamo l’ACC (Adaptive Cruise Control), che regola automaticamente la velocità del veicolo in base al traffico, e l’AEB (Autonomous Emergency Braking), che interviene in caso di frenata d’emergenza. Questi sistemi, uniti al rilevamento degli angoli ciechi e all’assistenza per il mantenimento della corsia, offrono una guida serena e senza stress, proteggendo il conducente e i passeggeri da potenziali pericoli.

Un’offerta commerciale allettante

OMODA 5 non solo offre prestazioni, sicurezza e comfort di livello superiore, ma lo fa anche a un prezzo estremamente competitivo. Il SUV crossover è disponibile in due allestimenti: Comfort, a partire da 27.900 euro, e Premium, al prezzo di 29.900 euro. Grazie alla promozione di lancio valida fino al 30 settembre 2024, i clienti possono ottenere la versione Premium al prezzo della Comfort, con un vantaggio di 2.000 euro.

L’offerta commerciale include anche la possibilità di finanziamento con CA Auto Bank a 199 euro al mese per 35 rate, con copertura assicurativa per furto e incendio. Questa proposta rende l’acquisto di OMODA 5 non solo un’opzione accessibile, ma anche vantaggiosa per chi cerca un veicolo versatile e tecnologicamente avanzato.

Una garanzia di qualità

OMODA & JAECOO dimostrano la loro fiducia nella qualità dei propri veicoli offrendo una garanzia estesa di 7 anni o 150.000 chilometri su tutti i modelli venduti in Italia, senza limitazioni chilometriche per i primi tre anni. A questa si aggiunge una copertura di 12 anni contro la corrosione e la ruggine e una garanzia di 3 anni sulla verniciatura. Per i veicoli elettrici, come OMODA E5, la garanzia sui componenti critici, come il motore di trazione e la batteria, arriva fino a 8 anni o 160.000 chilometri.

OMODA 5 è pronta a conquistare il mercato

Con un design audace, interni tecnologici all’avanguardia, un motore performante e un pacchetto sicurezza di alto livello, OMODA 5 si presenta come uno dei SUV crossover più interessanti del momento. Il debutto sulle strade lombarde ha confermato il suo potenziale per affermarsi nel mercato italiano ed europeo. Grazie alle promozioni vantaggiose e all’offerta commerciale competitiva, OMODA 5 è destinata a diventare una scelta popolare tra i consumatori alla ricerca di un veicolo innovativo, sicuro e dal design accattivante.