Fonte: Ufficio Stampa Omoda Si allarga l'elenco di auto cinesi in Italia

Cresce il numero di auto cinesi disponibili in Italia: l’ultima novità in ordine di tempo è rappresentata dalla Omoda 5 EV. Si tratta di un nuovo SUV Coupé elettrico realizzato dalla cinese Chery che punta a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante sul mercato europeo nel corso del prossimo futuro. Omoda 5 EV ha tutte le carte in regola per sostenere quest’obiettivo anche se sarà il prezzo di vendita a determinare le possibilità di successo di questo nuovo modello.

SUV Coupé a zero emissioni

La nuova Omoda 5 EV è un vero e proprio SUV Coupé, con un assetto rialzato e linee tipiche di questo tipo di modelli. Sia nella parte frontale che in quella posteriore, il modello di Omoda segue uno sviluppo orizzontale, con un design che riprende quello della versione benzina ma che aggiunge alcuni affinamenti realizzati, soprattutto, con l’obiettivo di migliorare l’aerodinamica e, quindi, l’efficienza del modello.

Le dimensioni sono quelle di un modello di segmento C: la lunghezza del SUV Coupé della Casa cinese è di 4,4 metri con un passo di 2,63 metri. Per quanto riguarda l’altezza, invece, si arriva a 1,58 metri con una larghezza di 1,83 metri. All’interno, invece, troviamo un abitacolo con tanta tecnologia, a partire da un quadro strumenti da 10,25 pollici e fino ad arrivare al display dell’infotaiment, da ben 12,3 pollici, con possibilità di utilizzare Android Auto, Apple CarPlay e un assistente vocale evoluto. La gestione dell’infotainment è affidata al chip Qualcomm 8155.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Omoda 5 EV è attesa sul mercato con un’unica motorizzazione: il SUV Coupé potrà contare su di un motore elettrico da 204 CV di potenza massima e 340 Nm di coppia motrice. Il modello è in grado di raggiungere i 100 km/h in 7,8 secondi. Il propulsore sarà abbinato a un pacco batterie al litio ferro fosfato (LFP) con una capacità di 62 kWh (ci sarà anche una variante con batteria da 41 kWh).

Sulla base dei dati di omologazione WLTP, il nuovo modello sarà in grado di garantire un’autonomia di 430 chilometri, con possibilità di ricarica fino a 80 kW in corrente continua e fino a 9,9 kW in corrente alternata. C’è anche il supporto al V2L fino a 3,3 kW. La dotazione includerà anche sistemi di guida autonoma di livello 2 (quindi per l’assistenza alla guida del conducente che dovrà continuare a mantenere le mani sul volante). Omoda, parte del Gruppo Chery, propone il pacchetto Advanced Driving Assist System con 16 sistemi di assistenza alla guida.

Appuntamento dopo l’estate

La nuova Omoda 5 EV si prepara al debutto in Italia: la Casa ha in programma l’avvio delle vendite subito dopo l’estate 2024. Di conseguenza, già entro la fine del prossimo mese di settembre potrebbe essere annunciata l’apertura degli ordini per il nuovo modello. Per il momento, il listino prezzi non è ancora stato ufficializzato. Si tratta, naturalmente, di un elemento essenziale, anche in considerazione dei dazi sulle auto cinesi, per poter giudicare appieno le potenzialità e la convenienza del nuovo SUV Coupé. Il modello con motore termico del SUV Coupé sarà disponibile in Italia da meno 30.000 euro. Per la versione elettrica, quindi, è facile ipotizzare un listino di partenza vicino (o superiore) ai 40.000 euro.