Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Omoda Il SUV di Chery arriva nelle concessionarie italiane: l'atteso debutto del marchio cinese

I primi esemplari di Omoda 5 erano sbarcati al porto di Napoli la scorsa estate addobbati con grandi fiocchi rossi, preannunciando l’atteso debutto europeo del brand cinese Chery, noto in Italia soprattutto grazie a una lunga collaborazione con DR Automobiles.

Ebbene, finalmente possiamo dire con certezza che alcune centinaia di SUV sono in viaggio verso le concessionarie della rete italiana: il momento del debutto di Omoda 5 sulle nostre strade si avvicina. La Casa di Wuhu ha comunicato di aver già stretto accordi con alcuni dei principali dealer italiani, e di poter contare su una fitta rete commerciale estesa su tutto il territorio nazionale.

Omoda 5 arriva nelle concessionarie italiane

I primi esemplari del SUV Omoda 5, del marchio cinese Chery, stanno raggiungendo le concessionarie italiane. La Casa di Wuhu ha comunicato di aver già preso accordi con molti dei principali rivenditori italiani per la distribuzione del SUV, che sarà inizialmente disponibile con motorizzazione turbo a benzina 1.6 TGDI, seguito dalla variante 100% elettrica che debutterà all’inizio del 2024.

I partner di Chery per il lancio del marchio Omoda in Italia sono nomi prestigiosi della distribuzione nostrana, che vanno da Gruppo Bossoni a Carraro, da Brandini e Pasquarelli. Il brand cinese, già partner dell’italiana DR Automobiles, si appresta a lanciare sul mercato italiano un SUV crossover che è già presente in 14 Paesi, e che soltanto lo scorso luglio ha superato le 15.000 nuove immatricolazioni, segnando un incremento delle vendite del +10,73% rispetto al mese precedente.

Quello di Omoda (e di Chery) in Italia è un debutto molto atteso, alimentato dalle grandi aspettative legate alla possibilità di poter finalmente toccare con mano l’evoluzione dell’automotive cinese in una delle sue versioni più eleganti e futuristiche.

Omoda 5 e Omoda 5 EV: le caratteristiche

I primi clienti italiani a mettere le mani su un Omoda 5 saranno quelli che decideranno di acquistare un’auto a benzina: non sappiamo se lo scetticismo degli italiani sull’elettrico abbia in qualche misura influito sulla decisione, quel che è certo è che il modello elettrico del SUV cinese arriverà soltanto il prossimo anno.

Per adesso, i clienti italiani possono iniziare a prendere confidenza con le linee del crossover di Chery alla guida di una vivace versione ICE: 197 CV di potenza per 290 Nm di coppia, cambio doppia frizione a 7 marce 7DCT e performance da sportiva, con un consumo medio di 14 km/l.

Omoda 5 è la prima occasione per apprezzare i lussuosi interni soft-touch, gli innovativi sedili ventilati e soprattutto il grande schermo touchscreen (composto da due doppi display LCD da 10,25 pollici). L’importante è non affezionarsi troppo all’elegante frontale dominato dalla grossa calandra dall’effetto tridimensionale, che nella versione EV sarà sostituito da un’affilata mascherina anteriore che si fonde con il resto del frontale (ed è chiusa, a sottolineare la natura 100% elettrica del modello).

Omoda 5 EV arriverà in Italia nel primo trimestre del 2024: avrà una potenza di 204 CV e un pacco batterie in grado di offrire fino a 450 km di autonomia e di passare dal 10% all’80% di ricarica in soli 5 minuti. I prezzi di listino di Omoda 5 e Omoda 5 EV non sono ancora stati comunicati.