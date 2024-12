‘’Pillole di motori’’, le news della settimana dal mondo automotive

Le principali novità della settimana dal mondo dell’automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Stellantis-Tavares, è addio

Il terremoto causato dalle dimissioni con effetto immediato di Carlos Tavares da amministratore delegato del Gruppo Stellantis sta facendo ancora rumore. Chiunque succederà al manager portoghese per la carica di CEO di Stellantis si troverà di fronte a un compito arduo. Rilanciare le vendite del Gruppo in un contesto di mercato complesso e incerto.

Sarà necessario prendere decisioni strategiche sul futuro dei 14 marchi che compongono il colosso industriale, valutando la possibilità di cedere alcuni Brand o di concentrarsi su quelli più redditizi.

Jaguar ‘diventa’ rosa

Jaguar, marchio britannico sinonimo di lusso e prestazioni, si reinventa con una nuova visione audace: la Type 00, un prototipo di auto elettrica che incarna la filosofia ”Exuberant Modernism”.

Presentata alla Miami Art Week, la Type 00 prefigura una nuova era per Jaguar, caratterizzata da un design innovativo, tecnologie all’avanguardia e un forte impegno per l’arte e la creatività.

La Type 00 è disponibile in due colori distintivi: Miami Pink e London Blue. Il rosa, ispirato ai toni pastello dell’architettura Art Deco di Miami, rappresenta la vitalità e l’energia della città. Il blu, che richiama l’eredità britannica di Jaguar, evoca un senso di eleganza e raffinatezza.

Ford Puma elettrica

La Ford Puma ha conquistato uno spazio di primo piano sul mercato delle quattro ruote, diventando il modello più venduto della Casa americana in Europa nel giro di pochi anni dal debutto, avvenuto nel 2019. Oggi, in occasione del restyling di metà carriera del crossover compatto, si registra il debutto della nuova motorizzazione della gamma.

Ford, infatti, ha ufficializzato la Ford Puma Gen-E, versione elettrica che andrà ad affiancarsi alle altre varianti già presenti in gamma con l’obiettivo di sostenere la crescita di Ford, alle prese con un crollo delle vendite dopo l’uscita di scena della Ford Fiesta.

Ape Piaggio, addio Italia

La crisi del settore automotive in Italia continua e un altro pezzo di storia dice addio: l’Ape Piaggio non sarà più prodotta nello stabilimento di Pontedera dell’azienda.

Lo stop è arrivato a distanza di ben 76 anni dall’avvio della produzione della prima versione dell’iconico modello che, decennio dopo decennio, è riuscito a ritagliarsi uno spazio di primo piano sulle strade italiane.

La storia dell’Ape Piaggio però continua: il veicolo a tre ruote, infatti, continuerà ad essere prodotto nello stabilmente dell’azienda in India. Per il sito industriale di Pontedera non si tratta di una delocalizzazione dell’attività ma di una riconversione industriale che, per il futuro, punterà sull’elettrificazione, adeguandosi alle normative europee.