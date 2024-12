Fonte: Ufficio Stampa Ford La nuova Ford Puma elettrica è già ordinabile

La Ford Puma ha conquistato uno spazio di primo piano sul mercato delle quattro ruote, diventando il modello più venduto della Casa americana in Europa nel giro di pochi anni dal debutto, avvenuto nel 2019. Oggi, in occasione del restyling di metà carriera del crossover compatto, si registra il debutto di un nuovo componente della gamma. Ford, infatti, ha ufficializzato la Ford Puma Gen-E, versione elettrica della Puma che andrà ad affiancarsi alle altre varianti già presenti in gamma con l’obiettivo di sostenere la crescita di Ford, alle prese con un crollo delle vendite dopo l’uscita di scena della Ford Fiesta.

Il crossover diventa elettrico

La Ford Puma Gen-E è l’evoluzione a zero emissioni della Puma, sempre più best seller del marchio in Europa. Il modello in questione, prodotto nello stabilimento di Craiova in Romania (ma l’unità elettrica è realizzata nello stabilimento di Halewood nel Regno Unito), è destinato a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato. La vettura, lunga poco più di 4,2 metri, è dotata di un motore elettrico da 168 CV e 290 Nm a cui viene abbinato un pacco batterie da 54 kWh lordi (43 kWh utilizzabili) che supporta la ricarica fino a 100 kW.

Secondo Ford, la nuova Puma elettrica ha un’autonomia nel ciclo WLTP che arriva fino a 376 chilometri (ma si scende fino a 347 chilometri con l’allestimento Premium) con un “pieno”. Grazie alla ricarica rapida, è possibile passare dal 10% all’80% di carica in 23 minuti. Per quanto riguarda le prestazioni, lo 0-100 km/h viene completato in 8 secondi. La potenza non eccessiva e, soprattutto, un’autonomia dichiarata non particolarmente elevata, anche per gli standard del segmento di mercato del modello, chiariscono l’obiettivo di Ford.

La Casa americana punta a ridurre il prezzo della sua elettrica per renderla più accessibile e, soprattutto, per renderla ideale per l’uso in città, anche considerando i tempi ridotto di ricarica. In città, infatti, la Puma elettrica può arrivare a 523 chilometri con una carica completa della batteria. Quest’ipotesi è confermata dalle parole di Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato Ford Italia, che sottolinea: “Con Puma Gen-E abbiamo voluto preservarne l’essenza, ma caratterizzarla con uno stile unico e distintivo, che rimanesse, però, fedele al fascino dell’originale. Abbiamo, inoltre, lavorato a un prezzo di lancio davvero competitivo, per rendere ancora più accessibile l’elettrico, tema fondamentale per portare avanti la transizione”.

Tra le caratteristiche della Ford Puma Gen-E troviamo anche il sistema SYNC 4, con possibilità di utilizzare Android Auto e Apple Car Play in modalità wireless. Grazie ad Alexa Built-in è possibile utilizzare i comandi vocali per interagire con la vettura. La dotazione include i comandi al volante per la gestione del cambio automatico, oltre all’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centering, al Predictive Speed Assist e ai fari Matrix Full LED adattivi e predittivi. La nuova versione elettrica si basa sulla Puma restyling svelata ad inizio anno.

Disponibilità e prezzi

La Nuova Ford Puma Gen-E è ordinabile a partire da questa settimana con le consegne che inizieranno nel corso della primavera del 2025. La gamma parte da 32.950 euro per la versione base (poco meno di 10.000 euro in più rispetto al prezzo della versione benzina) mentre per l’allestimento Premium sono richiesti 35.200 euro. Per il momento, non sono previste ulteriori varianti.