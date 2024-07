Fonte: Ufficio Stampa Ford L'iconica Fiesta sta per tornare?

È passato un anno dalla fine della produzione della Ford Fiesta che, per decenni, è stato un punto di riferimento della gamma europea di Ford e, più in generale, del mercato delle quattro ruote del nostro continente. L’uscita di scena della Fiesta è legata alla volontà di Ford di puntare sull’elettrico e su progetti di nuova generazione, caratterizzati da un prezzo di vendita superiore per ottenere profitti più consistenti e sostenere i nuovi investimenti.

Nel corso degli ultimi mesi, il rallentamento, rispetto alle attese, del programma di elettrificazione del mercato delle quattro ruote potrebbe aver spinto Ford a un cambio di piani. La Ford Fiesta potrebbe ritornare, in una veste rinnovata e completamente inedita. Il progetto sarebbe appena entrato in fase di sviluppo e, quindi, sarà necessario attendere ancora alcuni anni prima di registrarne il debutto. Tutto ruota intorno allo sviluppo di una nuova piattaforma, destinata a diventare un unto di riferimento per il futuro di Ford, soprattutto sul mercato europeo.

Il ritorno dell’icona è vicino?

A lanciare l’indiscrezione è stato il magazine Autocar. Secondo la fonte, Ford ha intenzione di realizzare una nuova generazione di modelli compatti, basati su una piattaforma inedita. Il progetto sarebbe stato affidato ad Alan Clarke, ex ingegnere di Tesla. La nuova famiglia di modelli andrà a posizionarsi al di sotto della Explorer e della più recente Ford Capri. La nuova piattaforma debutterà entro fine 2026 e i nuovi modelli arriveranno prima negli Stati Uniti e poi in Europa. Si tratta di un progetto chiave per il futuro della Casa americana che punta a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante sul mercato delle auto elettriche.

Prima la Puma, poi la Fiesta

Secondo le informazioni diffuse oggi, il primo modello della nuova generazione di compatte di Ford dovrebbe essere la Nuova Puma, modello che ha raccolto ottimi risultati in questi ultimi anni. Successivamente, potrebbe toccare proprio a una Nuova Ford Fiesta. In questa nuova veste, l’iconica city car della Casa americana dovrebbe essere realizzata esclusivamente in versione elettrica, con la possibilità di diventare la nuova entry level della gamma europea. La nuova famiglia di compatte Ford avrà diversi modelli che potrebbero essere, sia nel design che nei contenuti, molto diversi tra di loro pur conservando la stessa base di partenza.

Obiettivo contenere i costi

Lo sviluppo della Nuova Ford Fiesta è strettamente legato alla necessità di contenere i costi del progetto, in modo da poter commercializzare un’auto elettrica compatta e con un prezzo competitivo. Per questo motivo, la vettura dovrebbe adottare batterie al litio-ferro-fosfato, più economiche per i produttori. Il progetto dovrebbe poi presentare ulteriori accorgimenti mirati a ottimizzare l’investimento, riducendo i costi di produzione.

Al momento, le informazioni sulla nuova Fiesta sono limitate. Non è chiaro quali siano i target di sviluppo, sia per quanto riguarda l’autonomia che la fascia di prezzo. È possibile ipotizzare un prezzo di lancio di circa 25.000 euro ma, come detto, sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere un’idea più precisa in merito a quelle che saranno le caratteristiche del progetto.