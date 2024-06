Fonte: Ufficio Stampa Ford Ford è pronta a rilanciare il brand Capri

C’è un grande ritorno in vista per la gamma Ford. Dopo aver riportato sul mercato, con grande successo, il marchio Ford Puma (oggi abbinato a uno dei crossover compatti più venduti sul mercato), la Casa americana si prepara a lanciare una Nuova Ford Capri. Anche in questo caso, Ford riprenderà il nome ma proporrà un modello completamente diverso dalla storica Capri, una coupé realizzata, a partire dagli anni 60, in tre diverse generazioni e in 1,8 milioni di esemplari. La nuova Capri, infatti, sarà un vero e proprio SUV Coupé dal marcato carattere sportivo e, soprattutto, completamente elettrico.

Nuovo crossover sportivo in arrivo

La Ford Capri sarà un nuovo crossover sportivo elettrico. Il modello in questione sarà sviluppato, come conferma anche il magazine Motor Authority che ha pubblicato alcune foto spia di un prototipo, a partire dalla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Su questa piattaforma, grazie a un accordo con la Casa tedesca, Ford ha realizzato il SUV Ford Explorer. Sulla stessa base di partenza, invece, il Gruppo Volkswagen ha realizzato altri modelli simili (e futuri concorrenti della Capri) come la Volkswagen ID.4 e la Cupra Tavascan. Sarà interessante capire se la scelta del nome “Capri” farà discutere come la scelta di Alfa Romeo che, a seguito delle polemiche di alcuni esponenti del Governo, ha optato per cambiare il nome del suo nuovo SUV, presentato inizialmente come Milano ma ora noto come Junior.

Appuntamento a luglio

La Nuova Ford Capri debutterà il prossimo 10 luglio, per poi arrivare sul mercato nel corso dei prossimi mesi, entro la fine del 2024. Il nuovo modello sarà assemblato nello stabilimento di Colonia, in Germania, dove viene già realizzata la Ford Explorer e dove in passato Ford realizzava la sua iconica Fiesta, sacrificata per far spazio ai nuovi modelli elettrici. Lo stesso destino toccherà anche alla Ford Focus, simbolo del segmento C per la Casa americana e ora pronta alla fine della carriera senza ricevere una nuova generazione. Secondo le prime informazioni, Ford intende realizzare una Capri per ogni due Explorer prodotti. Questo permetterà allo stabilimento di Colonia di passare su tre turni di lavoro, con l’obiettivo di raggiungere quota 250.000 unità prodotte all’anno.

Le caratteristiche

Mancano ancora alcune settimane alla presentazione ufficiale ma le informazioni sulle caratteristiche della Nuova Ford Capri sono già note. Il modello, infatti, riprenderà vari elementi del comparto tecnico della Ford Explorer. Si tratterà di un SUV Coupé di segmento C, con dimensioni inferiore ai 4,5 metri. Il modello sarà realizzato in almeno tre varianti: una da 170 CV con batteria da 52 kWh e trazione posteriore, una da 286 CV, con batteria da 78 kWh e trazione posteriore, e la top di gamma da 350 CV, con trazione integrale e batteria da 78 kWh. L’autonomia sarà in linea con quella della Explorer, con la possibilità di arrivare fino a circa 600 chilometri con un “pieno”. Il listino prezzi della Nuova Ford Capri ricalcherà quello della Explorer ma con un leggero sovrapprezzo applicato dalla Casa. Di conseguenza, il nuovo crossover sportivo dovrebbe partire da circa 43.000 euro. Per maggiori dettagli basterà attendere le prossime settimane.