Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Ford Rivelati allestimenti e prezzi di Ford Capri

La Ford Capri è una pietra miliare nella storia dell’auto, un tesoro collettivo e non soltanto dell’azienda di Detroit. La sua versione originale è stata una coupé da famiglia, dal gusto americano ma dal carattere europeo. L’aver saputo centellinare e distribuire ottimamente questi ingredienti ha permesso alla Capri delle origini di avere una carriera longeva cavalcando con destrezza gli anni Sessanta fino a oltre la metà degli Ottanta del secolo scorso. Adesso, questo nome è rispolverato e inserito con prepotenza nei listini di Ford, anche se la sostanza sarà diversa. La Ford Capri è un SUV elettrico che promette di stupire e affascinare, almeno quanto la coupé del passato.

Le motorizzazioni della Ford Capri

Nella Ford Capri i clienti possono scegliere fra tre diversi powertrain: la Standard Range, disponibile all’inizio del 2025, che prevede un motore singolo posteriore da 170 CV e batterie da 52 kWh con consumi compresi tra 14,9 e 16,5 kWh/100 km. In alternativa è garantita la versione Extended Range con due diverse configurazioni: la 2WD 286 CV con batteria da 77 kWh (13,3-14,7 kWh/100 km) e la AWD 340 CV con batterie da 78 kWh (15,0-16,5 kWh/100 km). La ricarica da wallbox possiede una potenza di 11 kW, mentre alle colonnine rapide la Capri può ricaricare a 135 kW (Standard Range ed Extended Range 2WD) o a 185 kW (Extended Range AWD).

Gli allestimenti disponibili

Nell’allestimento Capri le dotazioni includono: i gruppi ottici full Led, gli specchietti ripiegabili e riscaldabili, i cerchi da 19″ con pneumatici differenziati sui due assi, i vetri posteriori oscurati, il climatizzatore automatico, il volante riscaldabile, la piattaforma di ricarica wireless, i sedili riscaldabili con rivestimento do tessuto con lato guida a regolazione elettrica con memorie e massaggio, l’infotainment Sync Move da 14,7″ e il pacchetto di Adas di Livello 2 Co-Pilot 360. Nella più ricca Capri Premium ci sono in aggiunta: i fari Matrix Led, i cerchi da 20″, il portellone elettrico, i sedili con rivestimento Sensico, l’impianto audio B&O Premium e le finiture specifiche per la plancia e l’abitacolo.

Fra gli optional la lista non è così ampia: oltre alla selezione di sei colori per la carrozzeria Ford mette a disposizione il Driver Assistance Pack (telecamere a 360 gradi, head-up display, Active Park Assist, Lane Centering e Lane Change Assist), i sedili AGR elettrici con funzione massaggio, i cerchi da 21″, il tetto panoramico e la pompa di calore.

Il listino prezzi

Il nuovo SUV di Ford parte, con la sua versione di ingresso in allestimento Capri e powertrain Standard Range con 170 CV di potenza parte da 42.750 euro. L’analoga motorizzazione, ma nell’allestimento più ricco Capri Premium, costa 4.250 euro in più. Per avere la Capri Extended Range da 286 CV ci vogliono 51.500 euro, mentre per Extended Range Premium la cifra sale di 3.000 euro. Infine, la Capri Extended Range con trazione integrale e 340 CV di potenza parte da 55.000 euro, che diventano 58.000 euro nel più ricco allestimento Premium.

Nel dettaglio tutte le fasce di prezzo per la nuova Ford Capri: